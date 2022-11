Agil Igor Volley, il recap della settimana

Serie C/U16 Reg, due sconfitte per le Igorine

Due sconfitte, di cui una battaglia da tie break. Un punto in Under 16 Regionale per le Igorine di Barbara Medici sconfitte ad Alba 3-2 (25-16; 26-28; 11-25; 25-20; 15-7), mentre in C arriva una sconfitta 3-0 (25-19; 25-16; 25-16) contro Pavic Romagnano. «In C è stata una buona partita contro una squadra giovane Under 18, - dice - in U16 invece davvero strana, Alba non è molto fisica ma ci ha messo in difficoltà con la battuta e la difesa. Dobbiamo migliorare assolutamente questa nostra situazione di alti e bassi». Prossimi impegni in C in casa con Lingotto alle 20.30 sabato 3, in U16 domenica 4 in casa alle 11 contro Asti.