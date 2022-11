Torino Universitaria torna alla vittoria

A Biella in formazione ancora più giovane del solito a causa di infortuni e assenze, Torino Universitaria prende il toro per le corna fin dal primo possesso, resiste al ritorno del Teens, allunga in maniera autorevole, respinge l’ultimo assalto e conquista la seconda vittoria stagionale.

Il piglio dei biancoblù è quello dei giorni migliori: il CUS domina a rimbalzo difensivo e corre il campo a velocità elevate, mettendo subito il risultato dalla sua, nonostante gli errori da sotto: Bonadio segna dai 4 metri, poi chiude una ripartenza, Conti è preciso della linea, Andrea Porcella ci aggiunge un libero sull'infortunio alla caviglia che mette out Petitti, e al 5’ il vantaggio supera i dieci: 4-15.

I locali trovano qualcosa dalla zona e vanno diverse volte in lunetta con Cerri: 14-17. Pimpante ma lucido, il CUS si riporta sul +5 con Matteo Porcella. La zona laniera si fa aggressiva e dall'altra parte Angelino fa 18-19 all’11’. Con pazienza il CUS prende le misure e rende efficaci i continui ribaltamenti di lato, con Pietra protagonista assoluto, a colpire da ogni posizione. Sono 15 i punti di fila del biancoblu dal 12’ al 20’ e il distacco si tiene tra i 6 e gli 8 punti, complice anche il gran lavoro sulla palla e la grinta e la verticalità di Tatsoptsa: 28-36 al 19’.

Alla ripresa tanto Teens: di Coppa i tre del 35-36.

Sempre compatti dietro, dove mischiano le carte con improvvisi passaggi a zona, i cussini giocano con la bava alla bocca e in attacco chiamano in causa due volte Bonadio, che ripaga la fiducia: 35-40. I torinesi hanno il grandissimo merito di rimediare in fretta ai numerosi errori offensivi con altrettanto numerosi recuperi e si fanno spietati contro la zona, colpendo da tre con Conti e Matteo Porcella: 37-51 al 28'.

Dal 31’ al 34’ Torino Universitaria dà la stecca decisiva, con tre siluri di fila, due di Celada e uno di Conti: 44-62.

Sembra finita, ma il Teens ha un colpo di coda realizzando quattro volte da oltre l'arco (due con Brusasca, due con Cena) nel giro di un minuto e mezzo: 55-64. Per affrettare i tempi però è costretto a ricorrere più volte al fallo. Il CUS controlla tirando 7 su 12 a gioco fermo e concedendo un solo canestro (da due) nei rimanenti 3 minuti. Tra le file torinesi esordi assoluti per i 2006 Begni e Paletto, e tanti minuti per il 2005 Salvetti, che aveva già toccato il campo nel turno precedente ad Arona.

TEENS BASKET BIELLA - TORINO UNIVERSITARIA 57-72

Parziali: 16-19, 30-36, 39-51

BIELLA: Brusasca 12, Cena 10, Cerri 7, Coppa 7, Zimonjic 5, Cardoso Pereira 4, Caroli 4, Angelino 4, Bertoglio 4, Lavino, Bona, Maffeo n.e. All. Boschetti.

CUS TORINO: Conti 20, Pietra 18, Bonadio 11, Celada 10, Porcella M. 8, Porcella An. 3, Petitti 2, Tatsoptsa, Salvetti, Begni, Paletto. All. Porcella Al. Ass. Subbiani.