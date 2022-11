Novipiù Monferrato Basket: il recap del settore giovanile

Continua la marcia inarrestabile dell'Under 14 Gold che nel doppio appuntamento settimanale supera prima Bea Chieri e poi Cus Torino. Settimana negativa per le due compagini impegnate nei campionati Eccellenza. L’Under 15 di Ferrero perde il derby con Derthona Basket: 55-62. KO esterno anche per la Under 17 di Santi Farina che con College Basketball nella seconda parte di match viene superata dal più forte avversario: 82-44.

Prosegue il percorso di crescita anche per l’Under 17 Gold che vince anche con Verbania (54-50) grazie ad un’altra prestazione importante di Leuzzi. Bene come l’Under 15 Silver di Cavallero che supera di due punti Domodossola con Schiavi e Selvatici sugli scudi. Per quanto riguarda il mondo CB: una vittoria ed una sconfitta. L’Under 19 fa suo il derby con la Junior Casale, mentre la sfida di Serie D con Oleggio finisce 88-87. Non bastano i 29 punti di Lorenzo Mele per scongiurare il ko. Manca di un soffio la vittoria l’Under 13 Gold di coach Vercelli. Con Cus Torino finisce 51-49.

U14 GOLD

Bea Chieri – Monferrato Basket 56-90

Monferrato Basket: Bellone 14, Costamagna 17, Agostini 9, Selvatici 21, Desana 9, Taieb 8, Tufano 6, Sacco 4, Novelli 2, Schiavi, Guaschino. Allenatore: Valerio Ferrero.

U19 SILVER

Junior Casale – Cb Team 63-84

Cb Team: Casanova 11, Canepari 4, Marmonti 4, Speroni 10, Meni, Giovanelli 14, Bertola 14, Mele 23, Miglietta 2, Calvo 2. Allenatore: Fabio Costamagna.

U15 ECC

Monferrato Basket-Derthona Basket 55-62

Monferrato Basket: Flueras 9, Buscaldi 2, D’Ermilio 7, Accornero 22, Giambruno 4, Bellone 3, Costamagna 6, Perez 2, Taieb, Agostini, Leonini. Allenatore: Valerio Ferrero.

U17 GOLD

Valenza Monferrato Basket-Verbania 54-50

Valenza Monferrato Basket: De Biasi, Bersano, Gonella 6, Gervasi, Leuzzi 27, Bagnato 1, Palena 5, Spagliardi 11, Grignolio 4. Allenatore: Gabriele Longo.

U17 ECC

College Borgomanero-Monferrato Basket 82-44

Monferrato Basket: Luparia 11, Ravioli 9, Girino 9, Baj 5, Miglietta 4, Bertaina 4, Gatti 2, Mistroni, Bianco, Maggiore, Virchio. Allenatore: Santi Farina.

SERIE D

Oleggio-Cb Team 88-87

Cb Team: Mele 29, Bialkowski 14, Casanova 10, Botto 9, Grossholz 8, Bertola 8, Poletti 5, Scappini 2, Rossi 2, Giovanelli. Allenatore: Fabio Costamagna.

U14 GOLD

Monferrato Basket-Cus Torino 97-73

Monferrato Basket: Agostini 16, Bellone 20, Costamagna 28, Bollo, Schiavi 2, Selvatici 11, Tufano 3, Taieb 4, Dusio 6, Sacco 2, Guaschino, Desana 3. Allenatore: Valerio Ferrero.

U15 SILVER

Monferrato Basket-Domodossola 60-58

Monferrato Basket: Novelli 2, Bollo, Schiavi 18, Selvatici 19, Tufano, Dusio 12, D’angelo 2, Chilò 2, Sacco 2, Guaschino, Desana 13. Allenatore: Francesco Cavallero.

U13 GOLD

Cus Torino-Monferrato Basket 51-49

Monferrato Basket: Buzzi P. 17, Lionti 11, Khadraoui 3, Scarrone 2, Lombardi 8, Bergesio 6, Besostri 2, Buzzi M. Allenatore: Edoardo Vercelli.