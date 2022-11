Club76: i risultati del fine settimana

E' stata una settimana speciale quella appena conclusa per il Club76. A cominciare dalle emozioni vissute mercoledì 23 novembre quando, al PalaFenera, le ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli in serie A1, al debutto in Challenge Cup, hanno trionfato contro Gacko per 3-0. Una partita che ha visto anche una folta presenza delle giovanili biancoblu, a fare il tifo per le ragazze in campo. Domenica, invece, le ragazze di coach Bregoli sono state impegnate in trasferta a Monza per la nona giornata di Campionato, contro la Vero Volley Milano, nel match finito 3-1.

Per quanto riguarda invece la Serie C, le ragazze di coach Silvia Asola del Club76 Playasti sabato sera hanno giocato contro El Gall. Partita contratta e le ragazze, tese, non sono riuscite a esprimere al meglio il loro gioco, ma nonostante tutto sono riuscite a portare a casa un 3-2: due punti importanti, che portano fiducia e permettono di risalire di nuovo in classifica. Domenica mattina in Under16 contro Almese, partita a senso unico vinta 3-0. Da segnalare l'ingresso della giocatrice Eleonora Sarzi, che ha giocato come opposto in mancanza di Stella Bucci. Ottima partita anche per la giovane palleggiatrice come Lara Bonino.

Weekend difficile anche per la Serie D: il Club76 PlayAsti alza bandiera bianca contro Union Volley per 3 – 1. Troppo timorose e rinunciatarie le ragazze di coach Balzo, contro avvarsarie particolarmente grintose. GS Pino Volley nel fine settimana ha giocato contro Virtus Biella (prima in classifica), perdendo 3-0. Inizialmente il gioco era a favore di Pino, ma a causa di un calo della concentrazione, ha ceduto il passo ad un Biella grintoso e disposto bene in campo. Altri due set caratterizzati da troppi errori in battuta e in ricezione non hanno permesso di poter recuperare.

Per quanto riguarda l'Under 14, il Club76 Playasti 2009 Gold ha vinto 3-2 contro Mondovì. Ancora qualche errore e ingenuità di troppo: gli avversari hanno difeso meglio ma le ragazze di coach Gianluca Testa sono state capaci di attaccare nel migliore dei modi.

TUTTI I RISULTATI

Giovedì 24 novembre

– 1° Divisione F. C.T. Torino Girone E: 603 Valsangone Volley vs Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver 3-1

Venerdì 25 novembre

– 1° Divisione F. C.T. Cun.Asti. Girone A: Club76 Playasti vs Libellula Volley GT 0-3

– 1° Divisione F. C.T. Torino Girone B: GS Pino Volley vs ASD Kolbe Azz 3-0

– 1° Div. M. C.T. Torino Interterritoriale A: Pivielle Cerealterra vs Liquicredit TSEC Fenera Chieri 76 1-3

Sabato 26 novembre

– Under 14 F. C.T. Cun.Ast. Girone A: Club76 Playasti Gold vs Mon.Vi. Bam Rossa 3-2

– Under 14 F. C.T. Cun.Ast Girone B: Rosso Officine – Bam vs Club76 Playasti Silver 0-3

– Under 14 F. C.T. Cun.Ast. Girone D: Volley Cherasco vs Club76 Playasti 2011 3-0

– Serie C F. C.R. Piemonte Girone A: El Gall vs Club76 Playasti 2-3

– Serie D F. C.R. Piemonte Girone C: UnionVolley Pinerolo vs Club76 Playasti 3-1

– Serie D F. C.R. Piemonte Girone D: GS Pino Volley vs Numeraria Virtus Biella 0-3

Domenica 27 novembre

– Under 18 F. C.T. Cun.Ast.: Roeromontà vs Club76 Playasti 1-3

– Under 16 F. C.T. Piemonte Girone B: Club76 Playasti vs Almese GB 3-0

– Under 16 F. C.T. Cun.Ast Girone A: L'Alba Volley 09/10 vs Club76 Playasti 2009

– Under 16 F. C.T. Cun.Ast Girone B: Club76 Playasti Silver vs CFR Siscom Cervere 2-3

– Under 16 F. C.T. Torino Girone B: Moncalierivolley Gasp Tutor Consulting Blu vs Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver 0-3

– Under 15 M. C.T. Torino Girone A: Liquicredit TSEC Fenera Chieri76 vs Artivolley 3-2

– Under 14 F. C.T. Torino Girone A: Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver vs In Volley Piemonte A 0-3

– Under 14 F. C.T. Torino Girone B: Cus Torino vs Club76 GS Pino Volley 3-0

– Under 14 F. C.T. Torino Girone B: In Volley Piemonte B vs Club76 GS Pino Volley 3-0

– Under 13 F. C.T. Torino Girone A: Pianezza Volley vs Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver 3-0

– Under 13 F. Cun.Ast. Girone C: Club76 Playasti 2011 Blu vs Vicoforte Volley Ceva Bam 0-3

– Under 13 F. Cun.Ast. Girone D: Club76 Playasti 2011 Bianca vs P.G.S. El Gall 1-3

SERIE B MASCHILE GIRONE A VINCE IN TRASFERTA

La squadra maschile del Fenera Chieri ’76 nella serie BM girone A vince in trasferta in terra ligure contro FAS Albisola 2-3. I ragazzi del duo Specchia-Ollino sono riusciti a portare a casa un match dai due volti: i primi due set giocati a fari spenti, il resto con autorità, pur con una formazione modificata a causa dell’infortunio in settimana del capitano Luccato. Da segnalare MVP e capitano Enrico Agosti con 19 punti, seguito da Del Noce con 16 e Segatto con 14. Prossima gara sabato 3 dicembre alle 20,30 al PalaFenera contro CUS Genova.