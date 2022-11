BEA CHIERI - Serie D, sconfitta esterna a Carmagnola!

Inizio equilibrato, con gli ospiti che cercano fin da subito di prendere il largo, ma i Leopardi rimangono attaccati sul -5.

Nel secondo quarto arriva il primo strappo dei Dolphins, che chiudono in vantaggio 28-18 all’intervallo.

Nella ripresa i padroni di casa mettono a segno il parziale che decide la gara: 30-3 e partita condizionata fino alla sirena finale sul 79-37.

«Non siamo in un momento facile, Carmagnola è stata brava a sfruttare le nostre difficoltà – commenta coach Marco Dabbene – Torneremo in palestra per rimboccarci le maniche e tirar fuori qualcosa di meglio dalle prossime partite».

DELFINI CARMAGNOLA – BEA CHIERI SSDRL 79-37

Parziali (16-11, 28-18, 58-21)

DELFINI: Argentero, Canone 2, Marongiu 9, Lieto 6, Magelli 5, Lovato (C) 14, Dell’Acquila 6, Sorrenti 2, Testa 8, Rosa 8, Sipala 19. All. Pecchio

BEA CHIERI: Bianco 6, Vignoli, Roccati 4, De Mita (C) 6, Ratto L. 10, Borgiattino, Bergese L. 4, Ratto F., Origlia 2, Quagliotto 3, Ferrone Ric. 1, Lafiosca 1. All. Dabbene, Ass. Pirocca, Accz Bergese S.