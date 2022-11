Gators: il recap della settimana

VM SERVICE GATORS - CUNEO 77-73

Parziali (26-12, 41-29, 57-53)

VM SERVICE Gators: Marengo 31, Valinotti n.e., Cerutti 10, Barra, Avalle n.e., Nicola S. 8, Nicola A. 16, Ghigo, Pistone 2, Perrone n.e., Fantini 10. All.: Fabbri, Ass.: Sabatino, Colonna.

Cuneo: Rosso, Bruschetta 7, Capelli 23, Isaia 24, Manfredi 11, Massa 3, Tamagno 5, Cani n.e., Comotti, Saladini, Zuppatelli. All.: Lelli.

I Gators si riscattano dalla sconfitta di Carmagnola, tornando alla vittoria casalinga contro Cuneo, squadra che vanta tra le proprie fila Isaia, il capocannoniere del girone.

L’inizio è tutto degli Alligatori di coach Marco Fabbri, che mettono a segno un’ottima partenza con i rientranti Nicolò Marengo e Andrea Nicola. Il primo parziale di 11-0 è frutto di una buona circolazione di palla e di un’ottima fase difensiva, utile per limitare la mano “calda” di Isaia. Il primo quarto si chiude così con un buon vantaggio, sul 26 a 12. Nel secondo quarto, gli ospiti iniziano ad andare a referto con maggiore frequenza, mentre i biancoverdi iniziano a calare nella lucidità al tiro, affidandosi ad un Marengo spesso e volentieri triplicato dalla difesa avversaria.

Nel secondo tempo Cuneo riprende a giocare ancora più forte, accorciando, guidata da un Capelli in gran forma che mette a segno due bombe e alcuni canestri impossibili: nell’ultimo parziale ci si gioca tutto e i cuneesi prima impattano e poi sorpassano i Gators, portandosi sul +3. Coach Marco Fabbri si affida così a Marengo e ad un preciso Stefano Nicola dalla lunetta: i biancoverdi rimontano e mettono nuovamente la freccia, arrivando a 30 secondi dal termine sul +2. Una bella difesa e un recupero palla portano Marengo alla lunetta, con il numero 0 saviglianese che fa 2 su 2, aumentando il divario tra le due squadre, prima dell’ultimo tentativo fallito di Cuneo. Per i Gators arriva così un’ottima vittoria, che riproietta gli alligatori nella parte alta della classifica in vista del derby cittadino di domenica 11 dicembre. La prossima settimana, infatti, i Gators avranno a disposizione un turno di riposo per ricaricare le pile in vista delle ultime quattro gare del girone di andata. Prossimo incontro: domenica 11/12/2022 ore 21.00, Amatori – VM SERVICE Gators (Palaferrua - C.so Roma, 70 - SAVIGLIANO (CN)). ZETAEMME CAYMANS - CARIGNANO 76-83

Parziali (15-21, 24-18, 17-23, 20-21)

ZETAEMME Caymans: Ambrogio 40, Craco 9, Borsa 8, Mondino 8, Giambrone 5, Rosso 4, Zorgnotti 2. All.: Mondino.

La quarta giornata di campionato propone i Caymans contro la giovane e numerosa compagine di Carignano: il match casalingo si sviluppa tra molte difficoltà, legate alla numerose assenze nella squadra di coach Mondino che deve fare a meno di tutti i giovani impegnati in contemporanea a Saluzzo, oltre che di Colombano, Davicco, Gianoglio e Paschetta.

I giocatori a disposizione restano così sette, compreso il nuovo arrivato Steve Ambrogio. La guardia fossanese, inattivo in campionati da un paio di stagioni, dimostra tutta la sua capacità di trovare il fondo della retina con continuità per 40 minuti filati. Craco e Giambrone dirigono gli attacchi, Borsa e Mondino mettono a segno punti preziosi, mentre Zorgnotti e Rosso si occupano prevalentemente dei rimbalzi.

Perciò tutti i tentativi di fuga degli ospiti vengono assorbiti dai Caymans, che impattano il risultato all’intervallo lungo sul 39-39.

La seconda parte di gara si dipana allo stesso modo fino a quando le energie sorreggono i biancoverdi: Carignano con 12 giocatori a disposizione piazza l’allungo decisivo negli ultimi minuti di gioco.

«I ragazzi questa sera sono stati encomiabili per l’impegno ed il sacrificio messi in campo. La presenza di Steve ha trasmesso energia positiva a tutti i compagni e i suoi 40 punti dimostrano il suo valore immutato nel tempo. Adesso vogliamo recuperare tutti i giocatori indisponibili per affrontare al meglio la prossima gara» il commento nel post partita di coach Mondino. Prossimo incontro: venerdì 02/12/2022 ore 21.00, ZETAEMME Caymans – Cuneo (Palestra Sportarea – Via Giulia Mereu, 28 - CUNEO (CN)). ABC SERVIZI LADY GATORS – CONTE VERDE 45-38

Parziali (7-7, 23-9, 2-13, 13-9)

ABC SERVIZI Lady Gators: Raso 23, Frattini 9, Vergnano 5, Mondino S. 3, Rivoira 3, Marchisio Gr. 1, Perlo 1, Bertola, De Donatis, Nicola B., Porporato. All.: Fabbri-Botta-Colonna.

Conte Verde: Vaira 12, Ravinale 9, Morra 5, Rinaudo 4, Milazzo 3, Caldo 2, Matacena 2, Maschera 1, Molinari, Surra. All.: Vallarini.

Seconda gara, ancora casalinga, del campionato di Promozione Femminile e prima vittoria stagionale per la squadra guidata dal trio di coach Fabbri-Botta-Colonna, dopo una prestazione meno convincente dell’esordio contro Cuneo ma comunque positiva ed alla fine gratificante e di buon auspicio per il futuro.

Il primo quarto vede le padrone di casa avere la meglio grazie all’indomita Raso autrice del parziale iniziale di 7-0 con ottime incursioni nell’area avversaria e una bomba dalla lunga: per il resto, Vergnano non sembra essere in giornata fisicamente, Marchisio e Bertola faticano una a spingere e l’altra nel pitturato e nemmeno Porporato e Frattini riescono a impattare positivamente sulla partita. Se si aggiunge un calo generale di concentrazione, unito ad un ritmo che stenta a decollare, ecco come piano piano il Conte Verde riesca a recuperare fino al pareggio: si segna poco da entrambe le parti ed a fine periodo è sempre parità sul 7-7. Nel secondo quarto, dopo un inizio ancora un po’ sottotono che permette alle ospiti di passare in vantaggio anche se di poco, un libero di Perlo e due di Raso, un canestro di Frattini ed una bomba di Mondino cacciano indietro le ospiti sul 15-9 costringendo il loro allenatore ad un time out. Dopo, un'altra incursione di Raso e due canestri di Frattini, insieme alla bomba di Rivoira quasi dall’angolo, aumenta il vantaggio delle padrone di casa, facendo crescere il nervosismo nelle file del Conte Verde che sfocia con il tecnico al loro coach dopo una penetrazione a segno di Raso con fallo. In lunetta Frattini è glaciale, seguita subito dopo da Raso. Il parziale diventa decisivo e permette di chiudere avanti le Lady sul 30-16. Dopo l’intervallo lungo, passato ad analizzare lo svolgimento dei primi due periodi per provare a dare lo strappo decisivo, al rientro in campo non si vede la stessa squadra, fioccano le palle perse e i tiri frettolosi che non portano gli stessi frutti dei due quarti precedenti. Conte Verde prende coraggio e recupera lo svantaggio azione dopo azione, rimbalzo dopo rimbalzo: a segno ci va Raso ma una sola volta, i falli personali si caricano su diverse giocatrici costringendo coach Fabbri a cambi frequenti. Il periodo finisce con le padrone di casa ancora avanti ma sul 32-29.

Nell’ultimo quarto, una Raso veramente incontenibile fa molti giri in lunetta con buon profitto (10/17 per lei alla fine), Vergnano finalmente si sblocca e contribuisce alla causa con punti decisivi, capitan Nicola insieme alle giovani De Donatis e Perlo catturano importanti rimbalzi. Alla fine, anche se con un po’ di sofferenza ancora di troppo, la squadra di coach Fabbri riesce a spuntarla e porta a casa una prima meritata vittoria con il punteggio di 45-38. «È stata una gara altalenante, a tratti giocata anche bene, ma ancora con qualche passaggio a vuoto di troppo. Abbiamo mescolato le carte più volte e chiesto alle ragazze di cambiare spesso difese, andando a volte anche un po’ in difficoltà: ma questa è la pallacanestro moderna, bisogna essere sempre pronti a recepire in fretta le richieste di noi allenatori e cercare di metterle a frutto al meglio. Le partite si vincono, si perdono e si combattono sempre per quaranta minuti, senza mai mollare: dobbiamo lavorare per migliorare nella capacità di mantenere alta la concentrazione per tutta la gara» questo il commento dei coach a fine partita. Prossimo incontro: domenica 04/12/2022, ore 20.30, Chieri – ABC SERVIZI Lady Gators (Palazzetto dello Sport – Via Folis – PINO TORINESE (TO)). ABC SERVIZI LADY GATORS - CUNEO 49-51

Parziali (10-10, 19-14, 7-15, 13-12)

ABC SERVIZI Lady Gators: Raso 19, Vergnano 8, Frattini 6, Rivoira 6, Mondino S. 4, Marchisio Gr. n, Nicola B. 2, Porporato 2, Bertola, De Donatis. All.: Fabbri-Botta-Colonna.

Cuneo: Quattana 15, Lorusso 11, Perna 10, Unia 6, Massa 3, Chiarla 2, Dutto 2, Ballo, Chiesa, Martinengo, Peano, Regolo. All.: Persico-Grosso.

Esordio stagionale emozionate per le Lady Gators senior griffate ABC Servizi, che hanno iniziato il campionato di Promozione Femminile in casa contro Cuneo, una squadra di buon livello formata per lo più da giovani under che è stata un coriaceo avversario.

È stata una gara inizialmente in equilibrio, con le ragazze di coach Fabbri che si fanno trovare pronte su entrambi i lati del campo: in attacco le veterane Raso e Vergnano prendono maggiormente l’iniziativa e trovano la via del canestro in cinque occasioni, l’una con penetrazioni importanti, l’altra brava a sfruttare gli assist delle compagne. In difesa le cose funzionano abbastanza bene, Cuneo non riesce facilmente a penetrare le maglie delle padrone di casa e si affida ai canestri di Quattana che sono per lo più frutto dei suoi rimbalzi offensivi. Il quarto termina così in perfetta parità sul 10-10.

Nel secondo periodo, coach Fabbri mischia le carte e comincia a variare le difese, passando spesso dalla difesa a uomo a quella a zona, facendo anche pressing a tutto campo. In attacco si iscrivono a referto anche Rivoira con due canestri in contropiede frutto dei recuperi suoi e di Raso, Frattini che si fa trovare pronta per tre volte sugli scarichi sia fuori che in area, Marchisio Gr. in penetrazione, Porporato e capitan Nicola su un rimbalzo offensivo. Cuneo ha un momento di flessione, le Lady ne approfittano e provano un primo allungo chiudendo a metà gara avanti 29-24. Nel terzo quarto, dopo un iniziale equilibrio, Cuneo trova qualche recupero da indecisioni delle ragazze di coach Fabbri e corre in contropiede, recuperando il divario e portandosi in vantaggio: dopo un time out, le Lady si scuotono grazie a Raso, ultima giocatrice a mollare e prima a cercare di dare il buon esempio, difendendo forte e attaccando con decisione. Sarà però l’unica a finalizzare le sue giocate, mentre dall’altra le ospiti sfruttano ancora a dovere Quattana sotto i tabelloni, dove le nostre faticano a contenerla a rimbalzo dimenticando troppo spesso di fare tagliafuori. Un parziale di 15-7 in favore della Granda permette alle ospiti di chiudere avanti il periodo sul 36-39. L’ultimo quarto vede ancora sostanziale equilibrio, dall’una e dall’altra parte si sbaglia molto e la tensione si taglia con il coltello: Cuneo allunga leggermente con Lorusso, ma da due recuperi difensivi, uno di Raso e l’altro di Mondino, nascono due contropiedi di quest’ultima, chiamata in campo da coach Fabbri e subito dimostratasi determinante. Ancora Raso, brava in penetrazione con fallo e tiro libero successivo, insieme a Rivoira che fugge un’altra volta in contropiede, tengono viva la speranza di portare a casa la vittoria. Anche Vergnano trova una buona incursione sulla linea di fondo, ma ognuna di queste iniziative trova sempre dall’altra parte una risposta di Cuneo, con Massa insieme a Lorusso. A poco meno di mezzo minuto le Lady sono sotto di un punto, si lotta accanitamente e su un contropiede Vergnano subisce una spinta ma l’arbitro non fischia: palla persa, rimessa per le ospiti che vanno dall’altra e conquistano due tiri liberi. Time out di Fabbri che disegna l’azione successiva: Perna fa uno su due dalla lunetta, rimessa per le padrone di casa con palla a Raso che si fa tutto il campo, subisce spinte fino a cadere a terra e perde così palla senza ricevere un sacrosanto fischio. La palla esce e la sirena suona, sancendo la sconfitta delle Lady per 49-51. «Brucia una sconfitta alla prima uscita stagionale perché è stata giocata una buona gara e si è perso per alcuni dettagli: qualche tiro libero sbagliato, qualche rimbalzo offensivo di troppo concesso e un po’ di mancanza di cattiveria offensiva che non ha permesso di avere percentuali migliori al tiro. Il tutto sarà certo oggetto di analisi al prossimo allenamento, per cercare di migliorare nei dettagli e portare a casa il risultato degli sforzi profusi in campo!!!» questo il commento di coach Fabbri a fine gara. Prossimo incontro: domenica 04/12/2022 ore 20.30, Chieri – ABC SERVIZI Lady Gators (Palazzetto Scuole Elementari - Via Folis - PINO TORINESE (TO)). U19F



CUNEO - ABC SERVIZI LADY GATORS 106-30

Parziali (35-3, 28-7, 23-13, 20-7)

ABC SERVIZI Lady Gators: Verlengo 7, Perlo 6, Mellano 5, Gjondrekaj D. 4, De Donatis 3, Frattini 3, Porporato 2, Gjondrekaj F., Marchisio Gr., Mondino. All.: Botta.

Cuneo: Quattana 22, Carbonatto 16, Bruschetta 14, Avagnina 13, Martinengo 12, Marchisio M. 11, Ngamene 7, Unia 5, Perna 4, Franceschini 2, Pasero 2, Chiarla. All.: Persico-Grosso.

Brutta prestazione, quella offerta nella terza gara di andata del campionato U19F, delle giovani Lady, mai entrate in partita e apparse impotenti contro la formazione di Cuneo che vanta un roster di alto livello che fa parte anche per 9/12 della squadra di serie B Femminile.

Purtroppo, causa un atteggiamento fin da subito di poca convinzione di poter lottare contro le avversarie, le ragazze di coach Botta non hanno mai dato la sensazione di riuscire ad impensierire le padrone di casa, più decise e grintose in difesa, capaci di sporcare tutti i passaggi, di ostacolare tutti i tentativi di andare a canestro e di ripartire spietate in contropiede scavando un divario irrecuperabile e mortificante.

Vani sono stati i tentativi di scuotere la squadra per i primi due periodi e anche le rotazioni non hanno sortito effetti: solo nel terzo periodo si è vista una reazione, con qualche iniziativa più convincente in fase offensiva e un po’ più di presenza nella propria metà campo difensiva, cosa che fa capire la necessità di lavorare sull’aspetto tecnico/tattico ma soprattutto di quello mentale, che dovrà essere assolutamente migliorato perché è alla base di tutto, sia in attacco sia in difesa.

«Imparando ad andare in campo per divertirsi a prescindere dalla forza dell’avversario che si ha davanti, di giocare insieme aiutandosi in qualsiasi circostanza, di lavorare duro sapendo soffrire per poi reagire, sicuramente le cose potranno migliorare. Noi sappiamo che le ragazze possono fare molto meglio di così e siamo convinti che presto ci sapremo risollevare!!!» questo il commento di coach Botta a fine gara. Prossimo incontro: lunedì 05/12/2022 ore 20.45, Lapolismile – ABC SERVIZI Lady Gators (Palazzetto dello Sport – Via Folis – PINO TORINESE (TO)). U19 GOLD



COLLEGNO - CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE GATORS 111-40



CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators: Barra 5, Baretta 2, Ghigo 4, Valinotti 4, Perrone 0, Ferrero 4, Pistone 0, Crosetto R. 0, Brigna 2, Nicola A. 16, Pepe 0. All.: Fabbri. Vice.: Colonna.

Collegno: Morra 7, Seragno 0, Giugno 12, Viele 16, Brentin 26, Agnes 4, Solge 24, Pomposei 10, Palermo 0, Spada 6, Vasile 0, Milatero 3. All.: Mosso. Troppa differenza tecnica e di intensità fisica fra i Gators U19 e Collegno Basket.

La gara fin da subito è in salita per i ragazzi di coach Marco Fabbri, che, in pochissimi minuti, si ritrovano con un parziale di 7 a 0 in favore dei padroni di casa.

Il quintetto iniziale scelto dal coach è composto da Barra, Ghigo, Pistone, Perrone e Nicola. I ragazzi difendono anche in maniera ordinata, ma è troppa la differenza tecnica con gli avversari. In attacco gli alligatori fanno fatica già dalle prime azioni. Nonostante lo sforzo, ben ripagato, di appianare subito il gap iniziale con i due punti di Ghigo e i tre di Barra, Collegno riesce comunque a scappare. Il primo quarto termina 25 a 11 a sfavore degli ospiti.

Nel secondo periodo l'inerzia della partita continua ad essere di Collegno che mette a segno 30 punti realizzando 7 triple, contro i soli 9 punti dei Gators.

Ormai la gara è indirizzata e Fabbri fa ruotare tutta la panchina. Da segnalare la buona prestazione dei 3 U17 convocati per l'occasione: Crosetto, Pepe e Baretta. Anche loro, come i compagni più grandi, non hanno sfigurato contro un avversario di alto livello.

Nel terzo e nel quarto periodo la gara ha preso definitivamente la via di Collegno e il gap è ormai incolmabile. Fabbri fa riposare alcuni U19 che sono scesi in campo con qualche acciacco dovuto alla gara di serie D giocata a Carmagnola solo un paio di giorni prima.

La partita termina così 111 a 40 per Collegno. Prossimo incontro: martedì 29/11/2022 ore 21.15, CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators – Area Pro (Palasport - Via San Giorgio - CAVALLERMAGGIORE (CN)). U17 GOLD



GGS BASKETBALL PROJECT - FOSSANO 69-31

Parziali (21-11, 20-4, 11-8, 17-8)

GGS BASKETBALL PROJECT: Picollo 3, Di Meo 11, Ficetti 9, Bertaina 7, Vergnaghi 8, Mattio 10, Perlo 1, Condur 2, Giordano 6, Bernardi 8, Massa 4, Ruffinatto. All.: Nicola. Ass.: Di Meo.

Fossano: Costanti Porrini, Parola 11, Iacoviello 6, Viara 6, Martino, Grosso 6, Ghisolfi, Panella, Canelli, Lami 2, Alessandria. All.: Dematteis.

Serata relativamente tranquilla per i ragazzi GGS impegnati a Cuneo, per la partita di andata contro Fossano, andata in scena sabato 26 novembre. La squadra di casa è partita determinata a mettere subito vantaggio a partire dalla prima palla: assist di Bertaina per contropiede di Di Meo, su palla a 2 iniziale, conquistata da Vergnaghi. Il duo Vergnaghi-Ficetti non sembra molto impensierito dalla difesa dei fossanesi. Mattio, in buona forma, firma 6 punti consecutivi nel primo quarto. Anche Giordano e Bernardi non perdono l’occasione di far vedere buone azioni, in una partita in cui hanno modo di restare molti minuti in campo.

Visto il buon divario tra le due formazioni «abbiamo preso un po’ di confidenza contro la difesa a zona, cosa a noi poco nota finora; inoltre abbiamo utilizzato l’incontro per affinare ancora alcuni aspetti della nostra difesa, con alcuni accorgimenti che abbiamo inserito in queste settimane e che avevamo bisogno di provare contro avversari, al difuori del classico allenamento», spiegano i coach a fine gara.

La prossima partita vedrà impegnati i ragazzi GGS in un nuovo derby, stavolta a Saluzzo, contro la formazione prima in classifica. Prossimo incontro: martedì 29/11/2022 ore 19.00, Saluzzo - GGS BASKETBALL PROJECT (Palazzetto dello Sport - Via della Croce, 57/C - SALUZZO (CN)). U14 F



POLISMILE - CIRIANNI DECORAZIONI LADY GATORS 59 31

Parziali (21-7, 18-5, 16-4, 4-15)

CIRIANNI DECORAZIONI Lady Gators: Gitto, Tuninetti 10, Rolfo, Spertino 4, Chiapello 3, Torello, Gianoglio, Casasole 12, Conti 2, Dotta. All.: Sabatino.

Polismile: Muraro 19, Chiaraviglio 2, Fratomico 18, Brena 10, Franzino, Corrarello, Bifano 6, Malavasi, Zanella, Panarelli, Andretta 4. All.: Salvemini.

Trasferta a Torino per le under14 di coach Sabatino che fanno visita alla temibile Polismile, formazione campione regionale in carica per aver vinto lo scorso campionato under13.

Purtroppo l'approccio psicoemotivo alla gara è disastroso per le giovani Lady: inizio di marca torinese che ha gioco facile contro l'arrendevolezza delle ragazze biancoverdi che non oppongono quasi nessuna resistenza alle giocate delle avversarie.

Anche in attacco, nonostante il buon avvio di Casasole (12) che poi si spegne facendo "pasticci", le conclusioni sono sempre caratterizzate da una inconsueta imprecisione. La sola Tuninetti (10)sembra non patire il timore riverenziale nei confronti delle torinesi e si mette in luce anche con delle belle conclusioni dalla lunga distanza. «Peccato per l'occasione sprecata. Il risultato poteva anche essere scontato ma queste gare aiutano a migliorare, se interpretate nel modo giusto. Invece, da questo punto di vista, le ragazze si sono lasciate condizionare troppo facilmente dal valore dell'avversario che così è diventato ancora più forte» così commenta a caldo coach Sabatino, visibilmente contrariato da quanto visto in campo. Prossimo incontro: sabato 03/12//2022 ore 15.00, Moncalieri – CIRIANNI DECORAZIONI Lady Gators (Palasport Einaudi, Via Einaudi, 44 - MONCALIERI (TO)). U14 SILVER



CIRIANNI DECORAZIONI GATORS - CEVA 93-35

Parziali (28-10, 22-6, 16-7, 27-12)

CIRIANNI DECORAZIONI Gators: Marchisio 5, Mosso 8, Trentanelli 6, Bocca C. 10, Barbero 15, Iacuzzi 21, Bossati 5, Ruffino 2, Cirianni 21. All.: Marengo Ass.All.: Racca

Ceva: Guintermo 2, Balocco 11, Buscaglia 4, Gusatu, Flazzouzi 12, Bracco 2, Biestro 4. All.: Cardile

Torna a giocare tra le mura amiche la giovane compagine Gators targata Cirianni Decorazioni. Lo fa con ben quattro assenti e affrontando un avversario temibile, soprattutto dal punto di vista fisico: Ceva. Anche agli ospiti comunque mancano alcuni elementi importanti a causa dei malanni di stagione.

L'inizio è tutto di marca Gators che vede un ispirato e produttivo Cirianni siglare 11 punti nel quarto, ben aiutato dalla verve attenta e cinica di Marchisio che permette di accumulare un discreto vantaggio. Ceva replica con le ottime iniziative dell'ispirato duo Flazzouzi~Balocco. Gli alligatori sono bravi a non calare mai d'intensità. Botta C., sfortunato al tiro, ma ottimo assist-man soprattutto per Nick Barbero che dimostra i progressi fatti da inizio anno con una prova maiuscola di carattere. Mosso e Bossati sono dei mastini difensivi: riescono a recuperare tanti palloni aprendo il campo ad ottimi contropiedi. Ruffino, nonostante un risentimento muscolare al polpaccio destro, fornisce una prestazione solida a rimbalzo, che permette a Trentanelli e Iacuzzi di trovare facili soluzioni aprendo il campo. «Al di là del risultato, cosa che ci importa relativamente, si vede la crescita costante del gruppo che, nonostante le difficoltà, si cerca e corre bene il campo trovandosi sempre con altruismo e voglia di fare» queste le parole dei coach soddisfatti e contenti per il lavoro svolto dal gruppo squadra. Prossimo incontro: domenica 4/12/2022 ore 21.15, CIRIANNI DECORAZIONI Gators – Savigliano (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)). U13 SILVER



GATORS 2011 - CUNEO 2010

Parziali (20-7, 19-12, 16-14, 7-20)

Gators 2011: Brunetti 2, Mariano 4, Barra 14, Montagnana 8, Rosso 4, Aurili 2, Correndo 6, Ariaudo 1, Ambrogio 6, Culasso, Sordella 12. All.: Toselli - Scibetta.

Cuneo 2010: Costa, Cutulie 3, Fikaj 6, Socco 8, D'aversa, Giraudo 4, Leone 22, Boetto, Segbedj 6, Rivas 2, Scognamiglio 2, Marengo. All.: Capelli.

Partita dai due volti per gli Alligatori, che ospitano gli amici di Cuneo.

Nel primo quarto i padroni di casa dominano il match, che si chiude 20 a 7 con la partita che sembra già finita. Ma gli ospiti entrano in campo molto più determinati nel secondo quarto e il match si fa equilibrato. Comunque il vantaggio Gators, al riposo di metà partita, è ancora ampio con un eloquente 39-19.

Nel terzo quarto sono ancora i ragazzi di Cuneo a crederci e a mettere in campo molta energia, mentre gli Alligatori paiono accontentarsi del vantaggio accumulato e giocano con il freno a mano tirato. L'ultimo quarto vede i ragazzi di Cuneo avvicinarsi pericolosamente nel punteggio, ma Barra e compagni sono bravi a non farsi intimorire troppo e amministrando li vantaggio si portano a casa la quarta vittoria consecutiva. «E' stata una partita strana» commenta lo staff «abbiamo giocato un gran primo quarto, poi, forse appagati, abbiamo calato l'intensità e gli ospiti ne hanno approfittato giocando con molta grinta. Bravi i ragazzi a portare a casa la vittoria, ma bisogna sempre giocare le partite per quaranta minuti, fino all'ultimo secondo. Faremo tesoro di questa esperienza per il futuro, il campionato U13, con avversari mediamente di un anno più grandi, ci serve proprio per questo». Prossimo incontro: domenica 27/11/2022 ore 09.15, Gators Savigliano - Mondovì (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)). U13 GOLD



AUTORIPARAZIONE PANERO GATORS – MONCALIERI - 59-55

Parziali (16-12, 29-26, 34-35)

AUTORIPARAZIONE PANERO Gators: Abello 13, Fresia 29, Birolo 4, Allemandi, Magliano 2, Biga, Givo 3, Bergese, Ferrero, Panero, Amato 8. All.: Toselli. Ass.: Racca.

Moncalieri: Cavaliere 2, Parise 10, Cinquegrana, Battagia 3, Musso 11, Valinotti, Mayfield 9, Virgilio 6, Peverini 2, Berti 7, Fall 5. All.: Cannella, Ass.: Sciannimanico.

Arriva la prima squadra in classifica sul parquet saviglianese e i giovani alligatori sono pronti alla battaglia. Si sono preparati duramente lungo tutta la settimana per arrivare a questo importante appuntamento e la loro prestazione è encomiabile e premia tutti gli sforzi fatti dai ragazzi.

Il primo quarto è un vero piacere per gli appassionati: le due squadre si affrontano a viso aperto con azioni di pallacanestro degne di una categoria superiore. Fresia a Amato sono i mattatori di queste battute bianco-verdi e scavano un primo solco nel punteggio fino al 10 a 2 di metà periodo. I torinesi però sono ben lungi dall’ammainare bandiera bianca e, da squadra di rango quale sono, riescono nel volgere dei tre minuti successivi ad impattare sul 10 pari. Ma sono ancora i nostri ragazzi che grazie alle lunghe leve di Abello mettono nuovamente la freccia e allungano a fine quarto sul 16 a 12.

Il secondo periodo si svolge sui binari tracciati nella prima frazione con le due squadre che rispondo colpo su colpo ai canestri avversari. Il divario resta pressoché immutato portando i Gators al riposo a +3.

L’intervallo lungo è quanto mai provvidenziale per cercare di recuperare le tante energie spese durante i primi due periodi. Con una concentrazione sempre ai massimi livelli si comincia il secondo tempo: le polveri degli alligatori sembrano però essersi bagnate e la pressione degli ospiti provoca diverse palle perse e un conseguente recupero e sorpasso nel punteggio fino al +5 di Moncalieri. Lo staff tecnico Gators ferma la partita con un provvidenziale timeout per cercare di spronare e rinvigorire i ragazzi che, al rientro sul terreno di gioco, mettono una pezza sull’andamento del match riuscendo a recuperare fino ad una sola lunghezza di svantaggio.

L’ultimo periodo è tutto da vivere con i padroni di casa che lo interpretano nel migliore modo possibile: attaccando in continuazione il difensore che si trovano di fronte, riuscendo a fare raggiungere agli ospiti il bonus falli con conseguente sequenza di tiri dalla lunetta che vengono realizzati con altissima percentuale. Tra le fila dei bianco-verdi sale in cattedra Fresia che, con una diligenza tattica da giocatore senior, prende in mano la squadra facendola giocare in modo fluido e riuscendo a realizzare i tiri liberi dell’ultimo periodo con una percentuale superiore all’80% (10 su 12 soltanto nel quarto tempo). Si allunga così nell’ultimo minuto del match, fino a raggiungere più di un possesso pieno di vantaggio sugli ospiti cosa che permette di portare a casa la vittoria. «Siamo molto orgogliosi di questi ragazzi e di come si sono comportati oggi: è stata una settimana intensa, l’appuntamento era sentito e la concentrazione è stata massima in tutti gli allenamenti. È una vittoria del gruppo, di tutto il gruppo, anche di chi per svariati motivi non è potuto essere qui oggi perché il sabato è soltanto lo specchio di quanto fatto in settimana. Ora avanti con i prossimi appuntamenti dove dovremmo farci trovare pronti» commentano i coach soddisfatti. Prossimo incontro: sabato 10/12/2022 ore 15.00, AUTORIPARAZIONE PANERO Gators – Abet Basket Team 71 (Palazzetto dello Sport – Via Giolitti, 9 – SAVIGLIANO (CN)). RAGAZZI CSI



SALUZZO - GATORS 37-61

Parziali (11-19, 18-38, 27-51)

Gators: Marchisio, Trentanelli 14, Ruffino 6, Cirianni 3, Quaranta, Amato 9, Ferrero 2, Birolo 2, Abbà, Bergese 5, Foti, Mosso 20. All.: Racca

Saluzzo: Matija 2, Marku 2, Borghino 5, Bilardo 6, Gosso 2, Elichbyly 2, Flesia 2, Lanzetti, Masera 1, Valrini 7, Kodra 4, Battisti 4. All.: Spinella.

Nuovo appuntamento con il campionato Ragazzi, questa volta si scende in campo nel Marchesato ma la musica non cambia: altra vittoria per il gruppo 2009/10 e punteggio pieno in classifica.

Il primo periodo è il più combattuto con le due squadre che si studiano a vicenda e con il punteggio che ancora non fa presagire quello che sarà il divario finale tra le due compagini. I Gators chiudono con 8 lunghezze di vantaggio e con un Mosso in grande spolvero, vero e proprio trascinatore dei suoi.

La differenza tecnica tra le due squadre si accentua sempre di più con il passare dei minuti e questo serve agli alligatori per cercare di giocare mantenendo un alto livello di concentrazione perfezionando sempre di più l’amalgama di squadra. Si arriva all’intervallo lungo con venti lunghezze di vantaggio.

Gli ultimi due quarti vedono progressivamente aumentare il divario di punteggio accompagnato da belle giocate dei locali svolte in velocità e con la minimizzazione dei palleggi che hanno dato vita a discese verso il canestro ben articolate. «Un’altra bella prestazione dei nostri ragazzi che stanno crescendo partita dopo partita e l’amalgama di squadra si sta sempre di più perfezionando. Ora guardiamo avanti al prossimo insidioso match in quel di Centallo» è il commento soddisfatto di coach Racca. Prossimo incontro: Giovedì 01/12/2022 ore 19.15, Centallo – Gators (Palazzetto di Centallo - Piazza Don Gerbaudo, 16 - CENTALLO (CN)). U12 F CSI



FARIGLIANO - U12 LADY GATORS 39-22

Lady Gators: Barbero 4, Chiapello 2, Chiavero 12, Colosimo, Ricci 2, Meia, Damiano 2, Dotta, Pepe. All.: Sabatino.

Farigliano: Aimasso 4, Bellarosa 4, Bruno 6, Cappellino 7, Carbone, Carotti 6, Fresia 8, Lami, Rossi 4. All.: Giachello.

Seconda uscita stagionale per il grupo delle giovanissime lady gators under12 che ,domenica, sono state di scena a Dogliani contro la formazione "bianca" degli amici di Farigliano.

Tanto entusiasmo e tantissimo impegno messi in campo non sono bastati per avere la meglio sulla formazione di casa, che risulta essere più precisa in conclusione, mentre le Lady, pur creando molte occasioni, "litigano" col canestro e la palla in più di un'occasione non ne vuole sapere di entrare. La più precisa allora risulta essere il capitano Martina Chiavero (12) che si fa apprezzare anche nella fase difensiva non lasciandosi mai battere dal proprio avversario. Prossimo incontro: domenica 04/12/2022 ore 15.00, U12 F Lady Gators – Cuneo (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)). U12 CSI



ALPICAR GATORS - U12 LADY GATORS 67-28

Parziali (13-2, 5-6, 24-6, 6-9)

ALPICAR Gators: Ariaudo 2, Casalis, Casasole 16, Correndo 8, Culasso 10, Flecchia 2, Gallo 3, Mariani 8, Montagnana 7, Mukaj 5. All.: Toselli-Scibetta

Lady Gators: Avesani, Barbero 8, Casassa 2, Chiapello, Colosimo, Damiano, Dotta, Imberti 9, Chiavero 4, Meia, Ricci 2, Pepe. All.: Sabatino Inizia con un bellissimo derby in famiglia il campionato Under12. Da una parte la formazione Gators Savigliano allenata da Gigi Toselli, dall'altra le ragazze allenate da Gino Sabatino.

Il match è avvincente, i Gators Savigliano sfruttano i centimetri e la maggior fisicità per portarsi avanti nel punteggio con le incursioni in area di Casasole e Correndo. Le giovani Lady rispondono con Barbero, Imberti e Gastaldi che sfoggiano ottime giocate in contropiede.

Nel secondo quarto le Alligatrici non mollano di un centimetro. Chiavero e Ricci, per le Lady, si mettono in evidenza nelle conclusioni a canestro, mentre, per la squadra avversaria, sono Culasso e Montagnana che si fanno trovare pronti in area realizzando pregevoli canestri.

Si va al riposo con gli Alligatori avanti 18-8. Nel terzo quarto i ragazzi aumentano l'intensità difensiva creando maggiori occasioni in contropiede, nonostante il grande impegno delle ragazze per cercare di arginare l'attacco dei padroni di casa. Finisce anche l'ultimo periodo vinto meritatamente dalle Lady Gators. Da segnalare per i Gators Savigliano la buona prova di Singh, Flecchia e Gallo alla loro prima partita ufficiale, andando anche a referto con dei canestri realizzati. Prossimo incontro: domenica 2711/2022 ore 09.15 - ALPICAR Gators- Mondovì (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)).

Prossimo incontro: domenica 27/11/2022 ore 09.15 - Farigliano - U12 Lady Gators, (Palazzetto dello Sport - Piazza San Giovanni, 6 - FARIGLIANO (CN)). U12 CSI



FARIGLIANO - GATORS RACCONIGI 82-26

Parziali (38-10, 28-4, 12-2, 4-10)

Gators Racconigi: Casoria, Coda, Danese G., Danese N., Ferrero 22, Lega 2, Speafico, Pautasso 2, Vogliazzo, All.: Nasari.

Farigliano: Castellino, Cerato, Grosso, Novarese, Occelli, Pecchenino, Reineri, Romana, Tedesco All.: Bolgioni

Prima trasferta per la nuova formazione Gators composta totalmente da ragazzi di Racconigi e Caramagna Piemonte che disputa il campionato under 12. La squadra avversaria è la forte formazione di Farigliano, che ha disputato tutti i campionati minibasket e che, nonostante la giovane età dei suoi atleti, ha nelle gambe molte gare e tanta esperienza.

Il match prende subito una direzione definite: i padroni di casa sono precisi e non lasciano scampo ai ragazzi di coach Nasari. I giovani alligatori trovano comunque la via del canestro con un ottima prestazione balistica di Ferrero, ma anche con i canestri di Pautasso e Lega uniti a buone giocate di squadra.

Durante tutto il match si sono viste delle buone azioni di gioco corale: Coda e Vogliazzo instancabili in difesa e nelle ripartenze, Spreafico e Danese G. si distinguono per buone giocate e la presenza di Casoria e Danese N. a rimbalzo si fa sentire. «Il merito dei ragazzi è di non aver mai mollato durante tutta la gara. Vorrei sottolineare come molti di loro siano alla prima esperienza di campionato e alcuni praticano la pallacanestro da soli due mesi. I miglioramenti sono evidentissimi e sono sicuro che, con gli allenamenti settimanali in palestra, non potremo far altro che migliorarci. Sono molto felice per l’impegno che questi ragazzi hanno messo oggi in campo!» queste le parole del coach Nasari. Prossimo incontro: lunedì 5/12/2022 ore 17.00 – Gators Racconigi - ALPICAR Gators (Palazzetto dello Sport - Via Principessa Mafalda, 9 - RACCONIGI (CN)). U12 CSI



MONTA' - GATORS WEST COAST 64-61

Parziali (18-17, 25-14, 11-16, 10-15)

Gators West Coast: Demarchi 6, Bossati I. 23, Senestro, Sarcone 1, Airaudo A. 14, Bossati L. 4, Mellano 7, Robasto 4, Airaudo S., Ruberti 2, Olivero. All.: Nicola, Tesio.

Montà: Ottavio, Giacobbe, Bassino 15, Ghidoni 3, Sacco 13, Gonella, Manes 17, Carpi, Notarnicola, Milanesio 2, Raimondi 6, Craioveanu 10. All.: Cravero. Sabato 26 novembre i giovani Gators West Coast fanno visita, per la 2a giornata di andata, agli avversari di Montà, sconosciuti fino a poco più di un anno fa, ma poi incontrati in amichevoli varie e nella seconda parte finale di campionato U12 della scorsa stagione.

La partita non si è incanalata bene per i biancoverdi, con gli avversari sempre un po' più svelti a recuperare i palloni e, soprattutto, più freddi sotto canestro, dove hanno avuto il merito di sfruttare molte delle occasioni cosiddette “facili”.

La partita è comunque piacevole: il primo quarto è di completo equilibrio tra le squadre. Tra i Gators son molto attivi, in questo frangente, Bossati I. e Airaudo A. bravo a recuperare rimbalzi sui due lati e a trasformarli spesso a canestro.

Il secondo quarto è una sofferenza per i Gators che terminano il periodo staccati di 11 punti. Qualsiasi avversario riesce a scappare dalla marcatura dell’avversario-difensore e va a canestro. Scendono sul parquet anche i giovani 2011 Ruberti-BosstiL-AiraudoA, che si fanno comunque valere.

La riscossa avviene nella seconda metà della partita: i West Coast rubano poco per volta punti. Demarchi è preciso nei tiri da fuori mentre Mellano fa una gara di sacrificio dovendo giocare buona parte di tempo con 4 falli personali, fischiati uno dietro l’altro in pochi minuti. Purtroppo la rimonta non viene completata per mancanza di tempo, ma «i ragazzi nella seconda metà gara hanno veramente buttato il cuore oltre l’ostacolo. Peccato non essere scesi in campo per giocare una partita intensa dall’inizio alla fine: probabilmente a quest’ora avremmo un altro titolo da commentare» chiosa il coach a fine gara. U12 CSI



ALPICAR GATORS - MONDOVI' 53-25

Parziali (15-6, 15-5, 12-5, 10-9)

ALPICAR Gators: Ariaudo, Casalis, Casasole 21, Correndo 12, Culasso 6, Gallo 4, Mariani, Montagnana 2, Mukaj 8, Singh, Aurili. All.: Toselli - Scibetta.

Mondovì: Caldera, Dramo 7, Durante, Ferrero 2, Gamba 2, Ghiglia 2, Giubergia 4, Grossi 4, Sampo' 4, Sismondi, Spagnolini. All.: Bottesi.

Nella seconda giornata del campionato Undr12, riservato alle annate 2011, i Gators di Savigliano ospitano gli amici di Mondovì. La partita sarà sempre in controllo degli Alligatori, fisicamente più prestanti e più avanti tecnicamente, ma Mondovì si dimostra comunque un avversario molto competitivo e ben messo in campo.

Sono Culasso e Correndo ad aprire le marcature per i Gators, mentre Casasole domina a rimbalzo. Gli Alligatori colpiscono frequentemente con rapidi contropiedi e tutta la squadra si impegna in difesa per contrastare le conclusioni degli avversari. Finisce il primo quarto con i padroni di casa avanti 15 a 6. Nel secondo quarto Mukaj e compagni continuano con il bel gioco di squadra visto prima: due belle conclusioni di Mariani a segno e un bel canestro da fuori di Montagnana impreziosiscono il referto Gators. Si va al riposo con gli Alligatori avanti 30 a 11. Nel terzo e ultimo quarto lo staff ruota tutti i ragazzi che rispondono molto bene in campo e si aggiudicano la seconda vittoria consecutiva. «E' stata una bella partita» commenta lo staff «il campionato ci serve per far fare esperienza ai ragazzi che trovano meno spazio in U13 e tutti stanno partecipando con molta disponibilità e impegno, siamo molto soddisfatti di questo inizio» Prossimo incontro: lunedì 05/12/2022 ore 17.00, Gators Racconigi - ALPICAR Gators (Palazzetto dello sport di Racconigi, Via Mafalda 9, RACCONIGI (CN)). U12 CSI



GATORS WEST COAST - CUNEO 92–16

Gators West Coast: Damian 7, Prus, Millone 12, Angaramo 2, Cresto 4, Silato 13, Castagno 2, Kolndrekaj, Lessio, Pasquinelli 10, Simon 10, Ruberti 32. All.: Nicola - Tesio.

Auxilium Cuneo: Nikaj 2, Alberti, Gaspri 2, Malfatti 1, Salemi, Lazarovich 9, Lopatriekllo, Meloni, Vizzari. All.: Guglielmotto.

Domenica 27 Novembre si gioca a Moretta per il campionato U12. La sorpresa spiacevole appena entrati in palestra è che la temperatura è di quelle utili a tenere al fresco le bibite, il riscaldamento, come anticipato dal Comune, non è stato attivato per il giorno festivo. «Purtroppo in questo periodo è già molto difficile farci dare gli spazi palestra utili per gli allenamenti: lo diventa ancora di più quando si tratta di riscaldamento» confermano i coach. La partita dal punto di vista tecnico non offre molta battaglia: seppur molto volenterosi, i ragazzi di Cuneo hanno un gap tecnico sensibile nei confronti dei Gators padroni di casa, e questo spiega il dilatarsi della differenza nel punteggio.

Da segnalare la buona vena realizzativa di Ruberti e del duo Millone-Silato. In difesa gli alligatori si sono applicati bene, cercando anche di mettere in pratica alcuni accorgimenti tattici, che hanno fruttato alcune palle recuperate, soprattutto di Pasquinelli ed Angaramo. Questa settimana si torna in palestra per preparare il doppio incontro (valido uno per Esordienti FIP, l’altro per U12 CSI) che si terrà nella mattinata di domenica 4: in quell’occasione saranno chiamati in massa tutti i componenti del gruppo, per la lunga trasferta in terra langarola.

ESORDIENTI CSI





BRA - GATORS WEST COAST 16–8 (62-41)

Gators West Coast: Airaudo S., Angaramo, Bossati L., Damian, Granero, Mura, Pasquinelli, Ruberti, Airaudo D., Barbieri. All.: Nicola-Tesio.

Giovedì 24 novembre gli Esordienti West Coast “volano” fino a Bra per la terza giornata.

Purtroppo alcune defezioni dell’ultimo momento fanno sì che la squadra si presenti al fischio d’inizio solo con 10 giocatori, il numero minimo legale, cosa che non consente di utilizzare cambi all’interno dei singoli periodi da 6 minuti giocati.

Bra entra da subito in partita con la “testa pronta” e, nonostante i primi due periodi siano molto equilibrati, i Gators devono cedere in tutti i 3 periodi della prima metà gara.

Vanno meglio le cose nel 4° dove gli alligatori vincono 11-0, ma è un fuoco di paglia: gli ultimi due periodi sono ancora appannaggio dei giovani padroni di casa che si portano via la partita. «Poco male: è stata un’ottima occasione per qualcuno che ultimamente aveva giocato meno per vari motivo e per mettere in cascina tanti minuti di esperienza» è il commento dei coach al termine del match. CAMPIONATO AQUILOTTI Per il campionato Aquilotti le due formazioni Gators, accompagnate da Marco Nasari e da Nicolò Marengo, hanno disputato le partite contro le tre formazioni di Cuneo (Busca, Bonelli e Cuneo) in un raduno nel capoluogo tenutosi sabato.