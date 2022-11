BEA Chieri inaugura il Pala Gialdo con il taglio del nastro del sindaco Alessandro Sicchiero

Grazie all’accordo siglato a inizio novembre con BEA Chieri, società capogruppo della nuova gestione dell’impianto, il palasport di via San Silvestro 35 porta ora il nome del principale centro commerciale della città di Chieri, in via Polesine 2.

«Ringrazio Il Gialdo con cui condividiamo da tempo l’idea di offrire servizi di massima qualità alle famiglie – ha introdotto il GM Salvatore Morena – Per farlo c’è bisogno di sinergie da parte di tutti: l’amministrazione comunale, che è sempre un elemento imprescindibile per operare bene e speriamo ci aiuti sempre di più a portare avanti il nostro progetto, le associazioni Assam e San Giorgio Volley impegnate con noi nella gestione della struttura e le attività economiche come Il Gialdo. La nuova partnership con il centro commerciale è un passo importante per la crescita dei nostri progetti».

Patrick Picco, direttore del centro commerciale Il Gialdo, aggiunge: «Sono contento di essere qui oggi davanti a un pubblico così numeroso e caloroso. Crediamo da sempre nei valori dello sport e della crescita sana dei giovani. Siamo contenti di dare concretezza a questo nostro ideale dando il nome al Pala Gialdo per i prossimi tre anni».

Al termine della cerimonia, il sindaco della città di Chieri Alessandro Sicchiero ha tagliato il nastro per l’inaugurazione ufficiale: «E’ un momento importante per la città di Chieri – ha commentato Sicchiero – BEA Chieri, San Giorgio Volley e Assam, che gestiscono il Pala Gialdo, portano alto il nome della città di Chieri. Diamo molta attenzione alla partecipazione delle attività sportive e delle realtà come Il Gialdo che si stanno impegnando sempre di più a favore dei nostri movimenti. Ringrazio BEA Chieri in particolare per tutto quello che fa per la città e per chi, come noi questa sera, può godere dello spettacolo delle sue partite di basket».

Erano presenti anche il vicesindaco e assessore allo sport della città di Chieri Roberto Quattrocolo, l’assessore alle politiche giovanili Paolo Rainato, l’assessora alle politiche sociali Raffaela Virelli, la responsabile dell’ufficio sport della città di Chieri Raffaella Rochira. Hanno partecipato anche il presidente Roberto Piovano e Roberto Rossi di San Giorgio Volley, impegnata con Assam nella gestione del Pala Gialdo al fianco di BEA Chieri, e la presidente US Acli Torino Cristina Perina.