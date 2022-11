Presentate le tre squadre femminili “Langhe Roero Twin Towns”

Sabato sera in occasione della partita di Serie B al Pala 958 tra LRB e College Borgomanero, infatti, durante l’intervallo sono scese in campo una dopo l’altra tutte le atlete che quest’anno compongono il settore femminile della società. E’ stato un momento emozionante accolto dalle acclamazioni del pubblico.

Fino a pochi anni fa sembrava un sogno poter pensare di allestire anche solo una squadra femminile e c’erano appena tre bambine in palestra. Quest’anno invece Langhe Roero schiera Una Under 13, una Under 15 e per la prima volta anche una squadra senior, che disputa il campionato di Serie C.

C’è stata tanta emozione nel vedere concretizzare questo sogno di alcuni genitori visionari e che ci hanno creduto fortemente.

Tutta la Società è felice di questo grande traguardo ed augura un “in bocca al lupo” a tutte le ragazze per questa stagione!