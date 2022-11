BEA Chieri: il recap della settimana sulle giovanili

Ancora crescita e soddisfazioni nelle ultime gare del Settore Giovanile di BEA Chieri . L' U19 Silver sbanca Mado Basket Valenza in trasferta e supera i padroni di casa con oltre 70 punti di vantaggio. L' U13 Gold supera al Pala Gialdo Reale Mutua Torino e conferma il posto da capolista imbattuta dopo 5 vittorie in 5 gare, mentre la Top Junior vince al Pala Wojtyla con Pallacanestro Piscina.

Al Pala Einaudi, l'U14 Gold gioca un primo tempo in equilibrio e poi cede ai colpi di Pallacanestro Moncalieri. L'U15 Eccellenza inizia con il piede giusto, poi non riesce a replicare il successo della gara d'andata con Don Bosco Crocetta e cede i 2 punti per la classifica generale, mentre Basket Club Serravalle ferma l'U13 Silver. Sconfitta al fotofinish per l'U17 Silver con Pallacanestro Moncalieri e mancata vittoria anche per l'U15 Silver ospite di New Basket Team.

U19 SILVER

MADO BASKET VALENZA – BEA CHIERI SSDRL 37-110

Parziali: 14-38, 21-53, 25-84

BEA CHIERI: Bianco 21, Bertoglio 9, Roccati 8, Ferrone Ric. 17, Bergese 20, Lafiosca 20, Ricciardo 5, Virde 2, Gangi L. 8. All. Dabbene, Ass. Pirocca, Prep. Gangi A.

VALENZA: Torti 15, Manna 6, Minto, Trovati, Cagnin 3, Scarcella, Rexhepi, Tortorici 7, Zini 2, Rossi 4, Taranta. All. Latezia.

U13 GOLD

BEA CHIERI – REALE MUTUA BASKET TORINO 93-61

Parziali: 26-18, 48-33, 75-44

BEA CHIERI: Fatai (C) 9, Borz 4, Di Giorgio, Cristiano 2, De Mita 19, Menegatti 10, Vitrotti, Montiglio 21, Bassi, Caló 10, Coltiletti 18. Allenatore: Corrado, Ass. Mosca.

REALE MUTUA BASKET TORINO: Pacotto (C) 4, Andreini 5, Borrelli, Chiarina 9, Cortese, Gaudino, Greco, Misale 13, Panetta 4, Pinotto 26. Allenatore: Zagni, Ass. Lastella.

TOP JUNIOR

BEA CHIERI SSDRL – ASD PALLACANESTRO PISCINA 66-52

Parziali: 22-18; 35-29; 47-41.

BEA CHIERI: Alò 4, Barisone 18, Caridi 6, Consiglio 4, Lingua, Mateo, Munafò 13, Outalat 2, Piersanti 6, Scialabba 9, Tosetto. All. Mussio.

PISCINA: Aimo 8, Balan, Guelfo 4, Auditore 4, Giraudo 2, Gaina 13, Quaglia 1, Ciardo, Nieddu, Perotti 8, Duarte 2, Mazzarella 10. All. Sturiale.

U14 GOLD

PALL. MONCALIERI – BEA CHIERI SSDRL 74-60

Parziali: 18-19, 38-26, 51-42

BEA CHIERI: Milani 11, Giachino 18, Tarantino, Vacca, Fatai, Destefanis, Meles 2, Amerio, Sidari 3, Tran 16, Calò 6, Valentini 4. All. Ratto, Ass. Pirocca.

MONCALIERI: Dia 5, Spetz 15, Chiarandà 2, Cenni 9, Pautasso 11, Camoletto 3, Raiola 9, Madon 5, Dama, Giannito 6, Rava 9. All. Gallo, Ass. Trovato.

U13 SILVER

BEA CHIERI – BC SERRAVALLE 51-63

Parziali: 11-14, 26-29, 38-45

Bea Chieri: Sandri 5, Ferrone 7, Iacovuzzi 2, Percudani, Cartolaro 3, Dalmasso 12, Sangiorgi 2, Selic 1, Solla, Zanzon 12, Fiamma, Dardano S.

SERRAVALLE: Yally 5, Doria 2, Triches 1, Segato, De amici, Cevallos 6, Grigolo 27, Vico 2, Mazzocco, Cherubini, Ferrari 16.

U17 SILVER

BEA CHIERI – MONCALIERI A 50-53

Parziali: 13-13, 25-22, 36-40

BEA CHIERI: Ahia 8, Gariglio, Vidotto, Gamba 8, Ricci 22, Pianfetti, Scamardella, Berkchi 4, Zanetti 4, Luera, Gangitano 4, All. Usai, Ass. Ghigo.

MONCALIERI A: Demeco, Sciarra, Cavaglià, Covali 7, Mezzano 18, Boscia 2, Lampugnani 11, Yu 5, Caba, Schillaci, Boz 10, Lerro, All. Scartezzini.

U15 SILVER

NEW BASKET TEAM - BEA CHIERI 73-53

Parziali: 18-14, 45-27, 57-40

NBT: Zanelli 3, Marchesi 4, Ponzano 3, Grassi 8, Bonaldi, Bocchio 17, Guasco 5, Staffoni 13, Pasotto, Maffei 4, Malfatti 2, Troisi 7

BEA: Cordero, Nicoletti 2, Bonetti 7, Traversari 7, Da Rodda 10, Mastrocola, Giuranna 21, Valentini 3, Gigante 2, Di Carlo 8, Rullo.