Cuneo Volley: il recap del settore giovanile

Doppia vittoria per l’Under 15 Banca Alpi Marittime Cuneo, allenata dai coach Enrico Garino e Marco Garro, che si aggiudicano sia il recupero infrasettimanale della 5^ giornata a Savigliano, che la partita casalinga del sabato contro i Dragons Dronero entrambi per 3-0, fortificando così la vetta della classifica; 21 punti con un gap di 9 punti dalla seconda.





I ragazzi di coach Revelli portano a casa punti sia in Under 19 nel match casalingo contro Mondovì/Villanova Bianco che in serie C dal Palablu di Torino: «Dopo la vittoria di giovedì contro i cugini monregalesi, siamo andati a Torino in casa degli ultimi in classifica, che a dispetto della posizione, hanno due posti 4 interessanti. Abbiamo giocato ordinati e siamo stati molto concentrati, giocando molto bene il primo tempo con Brugiafreddo. Gli schiacciatori si sono alternati facendo 2 set ciascuno, nel terzo set alla regia è sceso in campo Marino titolare che ha chiuso la partita con un ace. Segnali questi da parte della squadra che dimostrano quanto abbia preso consapevolezza dei propri mezzi. Sono contento siano capaci di alzare il ritmo quando serve come hanno fatto nei momenti fondamentali dei tre set. Sabato sera ospiteremo i monregalesi, che hanno come obiettivo dichiarato di vincere il campionato, con sicuramente molta più esperienza di noi, con atleti che hanno militato in serie A, ma vogliamo provare a toglierci delle soddisfazioni»- coach Francesco Revelli.





La compagine allenata da coach Casale torna con un solo set all’attivo dalla trasferta ad Aosta in Serie D, mentre si aggiudica il derby tutto biancoblù contro l’Under 17 BAM Cuneo Bianca di coach Tavella, che aveva portato a casa la vittoria al tie-break in U19 contro la prima squadra del Club monregalese, giovedì sera in trasferta. La compagine allenata da coach Casale torna con un solo set all’attivo dalla trasferta ad Aosta in, mentre si aggiudica il derby tutto biancoblù contro l’di coach Tavella, che aveva portato a casa la vittoria al tie-break in U19 contro la prima squadra del Club monregalese, giovedì sera in trasferta.