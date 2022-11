Cuneo Volley attende Castellana Grotte

Cosa c’è di meglio che passare il sabato sera in compagnia guardando una partita di pallavolo e tifando Cuneo? Farlo insieme allo sponsor match day Cetilar! La Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo gioca nuovamente in casa anche la 10^ giornata della regular season, quindi vi aspettiamo sabato 3 dicembre, alle ore 20 al Palasport di Cuneo per il match contro la BCC Castellana Grotte degli ex Andrea Marchisio e Nicola Tiozzo.