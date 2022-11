Gators, sorrisi in Albania

Tutto è cominciato da un incontro. Da una riflessione condivisa che diventa un’idea. E poi da un’idea che diventa la forma più nobile – perchè concreta – di quella che comunemente si chiama solidarietà. È il 2017, infatti, quando Massimiliano Gosio, collaboratore dei Gators nell’ambito del loro settore Sport per il Sociale, incontra Suor Carla, che sempre a Savigliano fa parte della Congregrazione della Sacra Famiglia.

Lei è appena rientrata da un’esperienza presso le consorelle di Barbulloje, in Albania, insieme ad alcuni giovani della città. E gli dice: «In quella realtà così povera ci sarebbe tanto bisogno di animatori durante l’estate!».

Detto, ideato, fatto. In realtà ci è voluto un anno, ma quel seme era stato gettato in una terra molto fertile, visto che proprio nell’ambito di questo settore i Gators già quattro anni prima avevano istituito «una scuola per animatori sportivi, che fino a oggi ha già “sfornato” una sessantina di giovani, nella fascia d’età 15/18 anni: un progetto nato con l’obiettivo di creare figure di animatori sportivi che diventino una figura intermedia tra il “tecnico” come siamo abituati a pensarlo nel basket o in qualsiasi altra disciplina e i ragazzi a cui si rivolgono».

Educare a essere educatori, pur in giovanissima età. Questa la grande sfida e al contempo una splendida occasione per loro. Proprio a loro si è rivolto Gosio, «dopo l’incontro con suor Carla li ho convocati nel parco del castello di Racconigi e gli ho raccontato di questa opportunità: all’inizio erano un po’ titubanti, ma l’estate successiva, quella del 2018, li ho ritrovati tutti con me pronti per quella prima, pionieristica, esperienza in Albania. Con l’obiettivo di portare i frutti di quel percorso a chi era meno fortunato».

Loro sono stati i primi, «nel 2019 abbiamo replicato con alcuni di essi, perchè da Barbulloje ce l’hanno richiesto e non ce la siamo sentiti di dire di no», poi la pandemia ha giocoforza interrotto questa splendida abitudine che, nell’estate 2022, è tornata a far sorridere i bambini albanesi, che hanno finalmente potuto conoscere un nuovo gruppo di animatori. «La prima volta avevamo intenzione di autofinanziare il progetto con inziative di raccolta fondi, poi giorno dopo giorno abbiamo iniziato a poter contare sul supporto di tante realtà amiche come la Fondazione Crt, la Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano e anche la banca Crs, oltre ad aziende e anche a privati – spiega lo stesso Gosio -: sin dalla seconda edizione, inoltre, alle consuete attività ludico-ricreative sportive proposte ai ragazzi abbiamo anche aggiunti la “formazione tra pari”, con i nostri ragazzi che hanno fatto formazione ai loro coetanei, in modo che durante l’anno possano continuare a portare avanti queste attività».