Granda College Cuneo: il recap della settimana

Serie D Maschile BC GATORS - AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO 77-73

Parziali (26-12; 41-29; 57-53) AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Rosso, Bruschetta, Capelli, Isaia, Manfredi, Massa, Tamagno, Cani, Comotti, Saladini, Zuppanelli. All. Lelli.

Difficile trasferta per Cuneo a Savigliano contro i Gators del totem Marengo. Il primo quarto per gli è totalmente negativo per approccio, intensità e mentalità permettendo ai locali di scappar via sul 26-12. Nel secondo periodo le due squadre si equivalgono e Cuneo rosicchia solo 2 punti; al 20' il tabellone segnapunti dice 41-29 per i Gators. Cuneo esce dallo spogliatoio con un'altra faccia e inizia una rimonta incredibile grazie a difese attente e buone percentuali da 3 punti; a tre quarti di frazione arriva addirittura il sorpasso, ma i Gators non cedono, chiudendo la frazione con ancora 4 lunghezze di vantaggio. Nell'ultimo periodo la gara è tiratissima con continui sorpassi e contro sorpassi; alla fine faranno la differenza alcuni piccoli episodi con i Gators più lucidi dei cuneesi. Vittoria quindi meritata per i locali dopo una gara in cui Cuneo ha il rammarico di aver regalato il primo quarto ai padroni di casa. «Vincono meritatamente i Gators che hanno giocato una partita intensa ed attenta per tutti i 40' di gioco.

Noi abbiamo giocato un primo periodo vergognoso come intensità e atteggiamento per poi dimostrare negli altri 30' che possiamo essere da fascia alta della classifica. Dispiace per i due punti lasciati su questo campo, ma i nostri atleti non devono più usare la scusa che sono giovani e devono dimostrare col sudore e la giusta intensità che meritano di giocare in questo campionato», queste le parole di coach Lelli al termine dell'incontro. Serie B Femminile BANCA ALPI MARITTIME GRANDA COLLEGE CUNEO - BASKET BORSI CEVA 65-40

Parziali (19-9;41-21;52-32) BAM GRANDA COLLEGE: Franceschini 2, Ngamene 5, Carbonato 2, Donadio 2, Di Meo ne, Grosso 6, Pasero 18, Tunzi 4, Avagnina 8, Dalmasso 8, Bruschetta 3, Marchisio 7. All. J. Grosso. Ass. Persico.

Vittoria importante per la serie B femminile di Granda College Cuneo contro Basket Borsi Ceva; un risultato che lascia le cuneesi agganciate al gruppone di testa del campionato di serie B Femminile in attesa dello scontro diretto di Sabato 03/12 sul campo de Lapolismile. Le cuneesi controllano la gara dall'inizio alla fine riuscendo a dare minuti importanti a tutte le ragazze. Cuneo parte forte con una buona intensità e fluidità sia difensiva che offensiva riuscendo a trovare delle buone soluzioni ed obbliga la squadra avversaria a chiamare timeout per provare a fermare il ritmo delle locali; nonostante la sospensione ospite, le cuneesi continuano a macinare canestri andando al riposo sul più 20. Nel terzo e quarto periodo le ragazze dei Coach Grosso e Persico, gestiscono il vantaggio senza problemi, permettendo allo staff di dare ampio spazio alle rotazioni. Il risultato finale dice 65-40 per Granda College. «Questa partita poteva essere un arma a doppio taglio in una settimana dove abbiamo affrontato ben 6 gare in 7 giorni, ma le ragazze hanno avuto il giusto approccio. Siamo state brave a giocare contro la zona, abbiamo tenuto un buon ritmo, trovato soluzioni con tutte le ragazze e soprattutto siamo riusciti a dare spazio a tutte le atlete», queste le parole di Coach Grosso al termine dell'incontro. Under 15 Femminile GRANDA COLLEGE – PALLACANESTRO SALUZZO 61-30 GRANDA COLLEGE: Lokoka, Castellino, Fikaj, Nikaj, Foglia, Scossa, Ravera, Airaldi, Lanouar, Giordano, Bramardi. Finisce il girone di andata con una vittoria l'Under 15 Femminile, nonostante la formazione ancora ampiamente rimaneggiata. Cuneo nel primo quarto di gioco cerca di scappare subito via dalle avversarie, per provare a gestire le risorse nella gara; inizialmente il piano partita sembra funzionare, ma Saluzzo non ha intenzione di alzare bandiera bianca, rendendo la gara avvincente e combattuta. Nella terza frazione di gioco, le locali riescono ancora una volta a prendere un vantaggio importante, ma nuovamente le viaggianti, protagoniste di un'ottima gara, accorciano le distanze. Cuneo rimarrà in controllo del match per 40', ma la partita è stata sicuramente utile per entrambe le squadre. «Ci tengo a complimentarmi con le nostre ragazze, perché stanno giocando in condizioni non ottimali, ma la crescita del collettivo ci permette di sopperire alle assenze; i complimenti vanno altresì alle ragazze di Coach Perlo davvero migliorate dallo scorso anno». Queste le parole di Coach Griffanti al termine della gara. Under 13 Femminile GRANDA COLLEGE CUNEO – BASKET BORSI CEVA 71-9 GRANDA COLLEGE CUNEO: Derguti, Combale, Bedino, Nikaj, De Marchi, Bramardi, Chiaramello, Civera, Damtey, Invernizzi, Genocchio, Piola.

Vittoria per l'Under 13 Femminile che ha la meglio sul proprio campo contro le pari età di Ceva. Fin dal primo quarto l'intensità difensiva ed offensiva di Cuneo la fanno da padroni con le ragazze che in pochi istanti acquisiscono un cospicuo vantaggio. La gara mantiene lo stesso andamento anche nel secondo quarto; Cuneo inserisce forze fresche e sperimenta nuovi quintetti, mantenendo sempre alto il proprio rendimento. Al rientro dall'intervallo, le ospiti riescono maggiormente ad entrare in gara, ma ormai il gap è incolmabile; dal canto loro le locali, continuano ad alternare sul parquet le proprie atlete, mantenendo alto il livello. «Buona prova di tutta la squadra: sia le titolari, che le ragazze in uscita dalla panchina hanno giocato ad un livello piuttosto alto, mostrando costanti miglioramenti sia nelle abilità individuali che nel gioco di squadra», queste le parole dei Coach Griffanti e Baldoni al termine della gara. Under 14 Femminile SBA ASTI – GRANDA COLLEGE CUNEO 18-74 GRANDA COLLEGE CUNEO: Derguti, Combale, Bedino, Nikaj, De Marchi, Bramardi, Chiaramello, Putortì, Fikaj, Licata, Amarante.