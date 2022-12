Ski World Cup Sestriere: passa il controllo neve della Federazione Internazionale

La Kandahar G.A. Agnelli di Sestriere ha superato il controllo neve effettuato oggi, giovedì 1 dicembre, dai responsabili della FIS e, come da programma, sabato 10 e domenica 11 dicembre ospiterà le due gare di Coppa del Mondo di sci alpino femminile, gigante in prima giornata, seguito il giorno successivo dallo slalom.

«Grazie all’innevamento programmato - ha dichiarato Gualtiero Brasso, Presidente del Comitato Organizzatore locale - e chiaramente anche al grande lavoro svolto da tutto il personale incaricato, abbiamo preparato la pista di gara in tempo utile. Questi ultimi giorni di freddo intenso sono stati fondamentali per la produzione della neve e per la specifica lavorazione che richiede il percorso di gara».

A 10 giorni dall’evento la macchina organizzativa sta lavorando a pieno ritmo per definire gli ultimi preparativi e festeggiare il grande ritorno del Circo Bianco nel comprensorio sciistico internazionale della Vialattea.