Derthona Basket: si rafforza il legame con Ecogest

Continua il viaggio di Ecogest Spa al fianco dei Leoni. Da tre anni, la società leader nella manutenzione ambientale stradale ed autostradale fa parte della grande squadra del Derthona Basket.

L’azienda attiva da oltre cinquant’anni, e leader in Italia nella manutenzione del verde stradale ed autostradale, sostiene anche nel 2022-2023, e fino al 2025, con un accordo triennale che proroga il precedente, il Club; oltre al contratto di sponsorizzazione, la collaborazione tra Ecogest e Derthona Basket riguarda anche lo sviluppo e la realizzazione di progetti di salvaguardia ambientale e di sensibilizzazione sui temi del “climate change” che coinvolgono anche le scuole del territorio.

Diverse sono le iniziative promosse negli anni passati da Ecogest S.p.a. e dal Derthona Basket incentrate sul rispetto dell’ambiente e del verde; quest’anno il focus sarà acceso sul cambiamento climatico, sui suoi effetti e sulla possibilità di limitarne quelli dannosi al pianeta, utilizzando modelli di comportamento, ma anche di manutenzione per le infrastrutture, diversi rispetto al passato. In questa attività Ecogest e Derthona Basket saranno affiancate da Centro studi per i cambiamenti Climatici che la Greenway Group srl, holding della famiglia Molinari, proprietaria di Ecogest, ha lanciato da oramai 3 anni, con importanti risultati, riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, sullo studio di tali fenomeni

«Il rapporto di collaborazione con il Derthona Basket non è mai stato immaginato come occasionale – hanno dichiarato Valerio Molinari, azionista di riferimento di Ecogest Spa e Michela Nanni, CEO dell’azienda ravennate - abbiamo scelto di accompagnare nel tempo un progetto che vede il gruppo Gavio in prima linea, e sul quale ci sentiamo particolarmente impegnati. Un progetto che parla di merito, territorio e valori fondamentali quali lealtà, competizione e duro sacrificio».

«Ecogest - commenta l’AD del Derthona Basket Ferencz Bartocci – rappresenta uno di quei partner con i quali non ci si ferma alla semplice sponsorizzazione ma si approfondiscono quelli che sono i veri aspetti di collaborazione e l’intento di promuovere autentici valori di socializzazione».