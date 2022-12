Giaguari Torino: weekend importante per le giovanili

Ultima di regular season per la Under 15 dei Giaguari Torino, che andrà a cercare la qualificazione ai playoff sul campo dei Panthers Parma, mentre la Under 18 inizia la fase ad orologio rendendo visita alla capolista del girone Leocorni.

La squadra di coach Michitti, nonostante il secondo posto nel girone, non è ancora qualificata per la post season, perché se perdesse entrambi gli incontri della fase ad orologio, e gli Skorpions battessero i Panthers, si arriverebbe ad un trio di squadre con record 3-3 e bisognerebbe ricorrere alla classifica avulsa per dipanare la matassa degli scontri diretti per stabilire le due squadre da mandare avanti. I Giaguari arrivano da una lunga pausa che gli ha permesso di tirare un po’ il fiato, recuperare qualche acciaccato, e prepararsi al meglio per questa doppia sfida, ma gli avversari saranno sicuramente agguerriti, soprattutto i Leocorni, squadra che è indicata da tutti come la favorita per la vittoria finale. Il primo passo di questa fase ad orologio dirà, quindi, se i Giaguari possono giocarsela anche in prospettiva finale oppure se si dovranno accontentare della qualificazione ai playoff, dove, comunque, la partita secca può portare risultati a sorpresa.