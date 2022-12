CUS Torino Rugby sfida Rovigo all’Albonico

Settima giornata di campionato per il CUS Torino Rugby che, sabato 3 dicembre alle 15, riceverà i vicecampioni d’Italia della Rugby Rovigo tra le mura amiche del campo Angelo Albonico.

Queste le parole di Flippo Bianco, coach specialista dei tre quarti: «Con Rovigo inizia un bellissimo mese di dicembre che ci vedrà affrontare tre squadre storiche del rugby italiano. Il nostro focus è sugli allenamenti settimanali, con l’obiettivo di mantenere il livello di performance avuto sia a Colorno che a Mogliano, siamo pronti!».

Appuntamento dunque sabato 3 dicembre, al campo A. Albonico di Grugliasco (Strada del Barocchio 27) per la settima giornata del campionato Peroni TOP10 2022/2023. Kick off fissato per le ore 15. Dirige l’incontro Clara Munarini di Parma. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma di Eleven Sports, a partire dalle 14.45. Ticketing per la stagione 2022/2023 a questo link. Per tutti gli under 18 prezzo simbolico del biglietto a 1 euro!



FORMAZIONE CUS TORINO RUGBY



15-1: Reeves E., Monfrino, Modena, Reeves G. (Cap), Dezzani, Roger Farias, Loro, Noa, Quaglia, Lavorenti, Dreyer, Piacenza, Craig Jeffery, Pais, Valleise.

16-23: De Lise, Caputo, Liguori, Spinelli, Pedicini, Cruciani, Groza, Civita.

All. D’Angelo