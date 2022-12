Torino Universitaria comunica con grande soddisfazione il tesseramento in doppio utilizzo con la Pallacanestro Moncalieri del giocatore classe 2004 Kesmor Osatwna, ala-pivot di 202 cm, che darà seguito in serie C Gold con la maglia del CUS all’esperienza senior già maturata nelle due passate stagioni in serie C Silver con il Campus Piemonte. Si ringrazia la Pallacanestro Moncalieri per le disponibilità e la fattiva vicinanza.