La Reale Mutua Torino in trasferta a Trapani

Secondo incrocio consecutivo con la Sicilia per la Reale Mutua Basket Torino che domenica, palla a due alle ore 12, sarà di scena sul parquet del PalaIlio per affrontare la 2B Control Trapani, nella decima giornata del campionato di Serie A2.

GLI AVVERSARI

La squadra di coach Daniele Parente è in un momento delicato della stagione: al momento occupa il nono posto in classifica con un record di 3 vittorie e 5 sconfitte, ma è reduce dal successo dello scorso weekend sul parquet della Juvi Cremona. Miglior realizzatore dei trapanesi è Federico Massone (autore del game winner contro Cremona) che segna 15.6 punti a partita. Secondo miglior realizzatore è Marco Mollura (10.5 punti).

DICHIARAZIONI

Franco Ciani (Allenatore): «Giocare a Trapani non è mai facile, perché è un campo insidioso e soprattutto perché la squadra di casa riesce sempre a fare prestazioni importanti sul proprio terreno. Non bisogna farsi trarre in inganno dalla situazione della classifica, influenzata dalla partita persa a tavolino a causa del problema del canestro rotto. Sarà una gara impegnativa indipendentemente da quello che dice la classifica. Vediamo nell’intensità, agonismo e una buona dose di tatticismo i punti di forza degli avversari. Sarà importante non farsi irretire nel loro modo di giocare. Inoltre, bisogna guardare con grande attenzione difensiva a giocatori come Massone e Mollura che hanno tanti punti nelle mani, e sarà importante decifrare l’incognita del nuovo straniero Stumbris».

Matteo Schina (Playmaker Basket Torino): «Andiamo a Trapani con l obbiettivo di consolidarci anche in trasferta sapendo che dovremo far fronte a una squadra che in casa da il meglio di se, ci aspetta una vera battaglia».

INFO UTILI

Si gioca domenica 4 dicembre, con palla a due alle ore 12, agli ordini dei signori Enrico Boscolo, Gian Lorenzo Miniati e Luca Attard. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook e Instagram di Basket Torino. La gara sarà in diretta su LNP Pass.