Monferrato Basket ospita Cremona al PalaEnergica

Domenica 4 dicembre alle ore 18 andrà in scena il penultimo appuntamento casalingo dell'anno solare per la Novipiù Monferrato Basket. Avversaria della decima giornata di Campionato di Serie A2 Old Wild West - Girone Verde la Ferraroni Juvi Cremona.

GLI AVVERSARI

La squadra neopromossa allenata da coach Alessandro Crotti ha fino ad ora raccolto due vittorie, contro Stella Azzurra e contro Torino, entrambe in casa. Il roster cremonese può contare su giocatori di grande esperienza per la categoria, il play è Eugenio Fanti, nelle ultime stagioni a Roma sponda Eurobasket, che è affiancato nel quintetto base dall'americano ex Cantù Trevon Allen. Con loro il capitano confermato dalla passata stagione Ferdinando Nasello, l'altro americano Brayon Blake e il centro Antonio Iannuzzi. Il primo a uscire dalla panchina è Davide Reati, altro giocatore che conosce molto bene il campionato, e inoltre i giovani Boglio, Giulietti e Vincini.

Sul fronte rossoblu i ragazzi di coach Andrea Valentini sanno di ricevere una compagine alla ricerca di punti importanti, ma vogliono assolutamente invertire la tendenza dopo i due stop consecutivi contro le prime della classe e vogliono tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico che nelle ultime partite è tornato ad essere il vero uomo in più della squadra. Continuano le iniziative “Basket & School” che coinvolgono gli studenti degli istituti scolastici del territorio.

Stefano Comazzi - Vice Allenatore Novipiù Monferrato Basket: «Juvi Cremona si presenterà a Casale Monferrato sicuramente assetata di punti, ma dal nostro punto di vista vogliamo assolutamente riprendere il cammino dopo le due sconfitte che sono arrivate con le prime della classe. Affrontiamo una neopromossa, ma che ha saputo ingaggiare giocatori importanti come la coppia americana: Allen l’anno scorso protagonista con Cantù e Blake, insieme rappresentano il cuore del loro attacco essendo due giocatori con tantissimi punti nelle mani. Inoltre, Antonio Iannuzzi è un centro che può essere dominante in queste categorie, e Davide Reati specialista del tiro e veterano del campionato. Questi innesti a supporto del nucleo che ha vinto il campionato la passata stagione e due giovani interessanti e di sicuro avvenire come Boglio e Vincini. Per noi sarà importante ritrovare confidenza in attacco e fluidità, ma soprattutto tornare alla vittoria. Veniamo da una settimana non facilissima dal punto di vista degli acciacchi, ma dovremo farci trovare pronti davanti ad ogni tipo di situazione che ci verrà proposta domenica».

INFO BIGLIETTERIA

È attiva la vendita online sul portale Ticketmaster.it. L’acquisto del titolo di accesso fisico sarà possibile presso il Monferrato Basket Store sabato dalle 10 alle 12.30 e domenica dalle ore 10 alle 12.30 e a partire dalle 16 fino all’inizio della gara.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.