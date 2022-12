B1-F: altro big-match in vista, arriva Castelfranco

Archiviata la brutta sconfitta di sabato scorso contro Caselle, il Volley Parella Torino vuole dimostrare innanzitutto a sè stesso che la sfida contro le aeroportuali è stata solo frutto del caso e ricominciare a giocare come fatto fino alla scorsa settimana. Il calendario offre subito un confronto succulento contro l'attuale capolista del girone, Castelfranco, una delle squadre favorite alla vittoria finale.

Finora le toscane hanno vinto 6 delle 7 partite disputate, cedendo solamente contro Volpiano, a sua volta battuta due settimane fa alla "Manzoni" da Cicogna e compagne. Castelfranco è squadra costruita per vincere e non sarà facile per le parelline portare a casa punti, ma è proprio nelle partite importanti, contro le avversarie più forti, che le biancorossoblu riescono ad esprimersi al meglio e quindi ogni pronostico alla vigilia diventa impossibile.

«Queste sono gare facili da preparare - dice coach Barisciani - perchè gli stimoli te li dà la classifica. I loro standard sono molto alti rispetto alla media del girone. Mi aspetto una partita difficile perchè sarà complicato arginarle. Noi non ambiamo a vincere il campionato a differenza loro e sappiamo che i nostri obiettivi stanno altrove».

«Castelfranco si affronta facendo bene quello che sappiamo fare - commenta il libero Caterina Fantini - Mantenendo gli standard di pallavolo che abbiamo da inizio stagione. Non le conosco bene ma sono di sicuro una grande squadra che può avvalersi di atlete fisicamente importanti. La loro forza è il gruppo e perciò non dovremo focalizzarci solo su una giocatrice ma fare attenzione a tutte».