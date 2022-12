Agil Igor Volley perde in casa contro Volpiano

Contro la seconda in classifica una sfida davvero difficile. Nella nona giornata di campionato di serie B1 l’Igor Agil Volley perde 0-3 (15-25; 18-25; 20-25) in casa con Volpiano. In campo ci sono Vighetto opposto a Cantoni, Nagy e Moroni al centro, Bosso e Bianchi G. schiacciatori, Pagliuca libero.

Partono subito con l’acceleratore le ospiti e sul 2-6 è pausa per Ingratta. Bosso ricuce al 6-10, ma Volpiano allunga ancora ed è ancora time out per le Igorine sull’8-16. Un ace avversario vale il 9-18, le Igorine fanno un po' di fatica e il primo finale dice 15-25.

Di nuovo avvio per le ospiti (1-5 e pausa). Le Igorine ricuciono dal 4-10 al 7-10, Volpiano rimette la freccia per il 10-17 e poi il tabellone indica 13-21. Due belle azioni e un lungo scambio che fa sorridere le trecatesi fa siglare il 18-22, ma chiude Volpiano con un ace 18-25.

L’avvio è fotocopia degli altri (1-5 e pausa); le Igorine si avvicinano 3-5, Volpiano è brava a riallungare ed è 9-14. Con Vighetto è 13-17, tre punti avversari portano le Igorine ancora alla pausa (13-20). Sul 18-24 è cancellata una palla set, ma anche l'ultimo finale è ospite: 20-25.

Igor Agil Volley - Savis Volley Volpiano 0-3

Parziali (15-25; 18-25; 20-25)

Igor: Pagliuca (L), Sassolini V., Moroni, Caruso, Bosso, Sassolini H., Nagy, Bianchi C, Brezza, Berra, Badalamenti (L), Vighetto, Cantoni, Bianchi G. All. Ingratta.

Volpiano: Andreotti, Pastore, Cisi, Oliveri, Costanzo (L), Muraglia, Re M., Neffati, Cirelli, Ruo Rul, Martini, Zamboni, Puglisi (L), Bazzarone, Re V.. All. Andreotti.