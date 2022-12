Squali, vittoria con Casale

Dopo sei giornate è ancora più dolce. L’Oleggio Magic Basket (privo di Buono ko per influenza) batte la Junior Casale 62-63 nell’anticipo che vale la decima giornata di campionato di serie B Old Wild West. Dopo un avvio di netto dominio degli Squali la seconda parte del match è stata caratterizzata da una battaglia incredibile.

In campo per Casale ci sono De Ros, Apuzzo, Staffieri, Negri e Riva, per gli Squali Restelli, Seck, Giacomelli, Colussa e Ingrosso.

Il primo ciuff è dell’ex Riva (3-0), Colussa e Maruca mettono subito la sesta ed è 5-14 con pausa chiamata dai padroni di casa. Restelli e Colussa vanno per il 7-19, due triple, di Staffieri e di Apuzzo, portano Nava a richiamare i suoi (13-22). Nel finale i padroni di casa carburano (21-22). Maruca spezza la rimonta e Seck lo segue in mezzo al traffico e ci mette la ciliegina Ingrosso dall’arco e dalla lunetta (21-31). Nella seconda metà del quarto Negri sale in cattedra per i suoi (28-33), Restelli è preciso alla lunetta (28-35) e l’ex capitano ferisce ancora (32-36).

Alla ripresa il duo Negri/De Ros sorpassa (37-36), ha inizio un punto a punto incredibile con tanta confusione. Con Ruiu è 43-40, Ingrosso impatta 45-45 e capitan Giacomelli, solidissimo in difesa, fa il suo con gioco da tre punti per il 45-48. Il terzo finale dice 49-52. Dieci minuti da cardiopalma, Temporali per il 53-54, poi c’è Maruca dall’arco (55-57), ma risponde in ugual modo Saladini che corre sul 60-57. E’ sempre Maruca ad accorciare (60-59) e a due minuti dalla fine il tabellone indica il 60-59. Ingrosso e Giacomelli sorpassano 62-63, il finale è concitato e Casale ha tante occasioni per dare la svolta, ma gli Squali sono lucidi e determinati e nell’ultimo possesso Maruca chiude i giochi: 62-63.

Junior Casale Monferrato - Oleggio Magic Basket: 62-63

Parziali (21-22; 11-14; 17-16; 13-11)

Junior: Riva 3, Jovanovic, De Ros 2, Staffieri 8, Apuzzo 10, Raiteri 2, Ciocca, Ruiu 10, Negri 15, Saladini 12. All. Cristelli.

Oleggio: Ingrosso 10, Giacomelli 7, Colussa 13, Restelli 8, Ballarin ne, Maruca 19, Palestra ne, Introini, Guardigli, Temporali 2, Seck 4. All. Nava.