Ferro Impianti Chivasso perde in casa contro Bea Chieri

Chivasso che cade sul parquet amico di Chivasso per 63-66 contro Bea Leopardi Chieri.

Una sconfitta che la formazione biancoverde ha ampiamente sulla coscienza, perchè una squadra ultima in classifica, alla ricerca di punti per la classifica ed il morale, non può sbagliare almeno 8 contropiede in campo aperto, perdere sempre due palloni nei finali testa a testa, sbagliare i tiri liberi del pareggio a -30” dalla fine, concedere il canestro del vantaggio a -18” con una semplice penetrazione in 1vs1.

Partono contratti i chivassesi che nel primo quarto segnano con il contagocce e lasciano troppo spazio a Guede e Tulumello che costruiscono il 7-20 di fine primo quarto. Nel secondo Chivasso trova finalmente le soluzioni difensive corrette e corre in contropiede, piazza un break di 18-10 e arriva a metà gara sul 25-30. Nel secondo tempo è Di Matteo a confezionare 14 punti per tenere Chivasso in scia fino al sorpasso sul 58-57 a -4’ dalla sirena.

Chieri sfrutta anche Tulumello e Guedè per riportarsi in vantaggio, Ferro sbaglia 2 liberi per il pareggio, centrato dalla tripla di Pepino sul 63-63, prima che D’Arrigo con una semplice penetrazione in 1vs1 riadia il vantaggio a Chieri sul 63-65. La Ferro Impianti avrebbe ancora due palloni per pareggiare o vincere, sprecati tentando due passaggi immaginifici.

Ferro Impianti Chivasso-Bea Leopardi Chieri 63-66

Parziali (7-20; 25-30; 45-50)

Ferro Impianti Chivasso: Ferro 12, Vai 4, Regis 2, Pepino 8, Morrone, Delnevo, S. Pagetto 9, R. Pagetto 8, Greppi 4, Migliori, Perino 2, Di Matteo 14. All. Bruno

Bea Chieri: Lafiosca, Demita, Giacomelli 10, Bianco, Scalzo 11, Tulumello 14, Gile 2, Quagliotto 2, Drame 21, D’Arrigo 6. All. Morena

Arbitri - Sig.ri Pirazzi e Debernardi