Una super Fulgor asfalta Varese

Vince 111-85 la Paffoni Fulgor Basket di coach Quilici, che sul campo del Pala Battisti ottiene i due punti e diverte il pubblico rossoverde scollinando abbondantemente la quota dei 100 punti realizzati.

Ancora senza Balanzoni, la Fulgor mette fin da subito sui propri binari la contesa: sul 9 a 3 coach Donati chiama timeout e Varese accorcia, sino ad arrivare al -3, sul 17 a 14 del 5’, con la palla tra le mani. Da qui si apre il 16 a 5 di break che, di fatto, mette in ghiaccio il match, con la Paffoni avanti 33 a 19 dopo un solo quarto di gioco. Varese non trova rimedi in difesa, mentre la Fulgor trova energie positive anche dalla panchina, volando sul 60 a 38 alla pausa lunga. I rossoverdi sono bravi a non abbassare l’attenzione nel secondo tempo, sfruttando la partita per mettere in ritmo tutti i componenti del roster. Si chiude, come nella vittoria con Gema Montecatini, con un quintetto di gioventù e belle speranze: Puppieni (2006), Beyrne (2004), Segala (2002), Forte (2006) e Bogunovic (2004). Sottolineiamo le doppie-cifre dei giovani Bogunovic (12), Segala (10) e Solaroli (15), oltre a quelle di capitan Minoli (14), Picarelli (17) e Markovic (17). Da valutare, invece, le condizioni di Torgano, che ha dovuto abbandonare il parquet di gioco per infortunio.

Pochi giorni prima di ritrovare il campo perché l’undicesima giornata coincide con il primo turno infrasettimanale della stagione: si gioca ad Alba, contro Langhe Roero contro un’altra squadra molto giovane. Vi ricordiamo, infine, l’appuntamento a cui non mancare: sabato 10 dicembre, alle ore 21, al Pala Battisti di Verbania, contro la forte Junior Knights Legnano, match in cui sfoggeremo la maglia speciale realizzata dagli studenti dell’istituto Dalla Chiesa-Spinelli.

A fine gara a parlare è coach Filippo Pastorello, assistente di Quilici: «Siamo stati bravi ad approcciarci nel giusto modo contro una squadra la cui classifica non rende giustizia a quanto messo in campo fino ad oggi. Abbiamo fatto un ottimo lavoro difensivo per non farli entrare in ritmo e in attacco abbiamo trovato fluidità coinvolgendoci. È stata una partita quasi perfetta, peccato per l’infortunio occorso a Torgano, ci auguriamo non sia nulla di grave».

Paffoni Fulgor Omegna - Campus Varese 111-85

Parziali (33-19, 27-19, 34-29, 17-18)

Paffoni Fulgor Omegna: Nikola Markovic 17 (4/7, 3/4), Andrea Picarelli 17 (4/4, 1/4), Manuele Solaroli 15 (6/9, 1/1), Tommaso Minoli 14 (6/6, 0/1), Bogunovic Vuk 12 (3/4, 2/2), Lorenzo Segala 10 (5/6, 0/2), Michele Antelli 9 (4/7, 0/0), Leonardo Marini 8 (1/1, 1/4), Marco Torgano 7 (2/2, 1/3), Beyrne Santiago 2 (1/2, 0/2), Filippo Puppieni 0 (0/0, 0/0), Martino Forte 0 (0/0, 0/1).

Campus Varese: Whei Zhao 20 (3/5, 4/8), Marco Allegretti 19 (4/5, 2/7), Nicolo Virginio 18 (1/4, 4/11), Matteo Tapparo 12 (1/2, 2/4), Joseph jonathan Blair 10 (3/3, 1/5), Gianmarco Sorrentino 4 (2/4, 0/1), N'guessan Elisee Assui 2 (1/2, 0/3), Matteo Macchi 0 (0/0, 0/3), Claudio Carità 0 (0/0, 0/0), Riccardo Golino 0 (0/0, 0/0).