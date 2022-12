B1-F: altra impresa del Parella, ko la capolista Castelfranco

Dopo il successo al quinto set di due settimane fa contro Volpiano, questa volta le parelline si impongono al termine dell'ennesimo tie-break stagionale, su Zuma Pallavolo Castelfranco, altra grande favorita insieme alle canavesane alla vittoria finale del girone.

Le parelline disputano un primo set ai limiti della perfezione, poi concedono qualcosa di troppo nel secondo e nel terzo per ripartire di slancio nel quarto, condurre il tie-break, controllare la rimonta avversaria ed imporsi ai vantaggi.

Una prova di forza che dimostra ancora una volta nel caso ce ne fosse bisogno, il potenziale di questa squadra.

Rispetto alla sconfitta contro Caselle, torna Damato dall'inizio al posto di Tosini. Per il resto solito sestetto con Camperi a completare il reparto bande, Polezzi in regia e Cicogna opposto, Deambrogio e Tullio centrali con Fantini libero. Castelfranco risponde col sestetto titolare: l'ex Dellamico in palleggio e Muzi opposto, Tesanovic e Zuccarelli ali, Fava e Chisari al centro con Tesi libero.

Le ospiti partono meglio con Fava e Muzi sugli scudi (5-8) ma il Parella reagisce subito, trova la parità a 10 e il turno successivo scappa con Deambrogio a servizio: 17-11. E' il break decisivo perchè le torinesi non concedono più nulla e si impongono 25-18.

Anche nel secondo sono le toscane a partire meglio (da 3-1 a 3-6) con le parelline che recuperano ma questa volta non arrivano mai al pareggio (9-10). Nuovo allungo toscano con Zuccarelli a servizio (11-16). Il Parella arriva fino al 19-22 e ha la palla per il -2 ma la sbaglia e Castelfranco chiude subito dopo 19-25.

Simile l'andamento nel terzo, con le toscane avanti 6-10 trascinate da Zuccarelli e Tesanovic. Torino accorcia 8-10 ma Muzi prima fa 11-16 poi permette a Catelfranco di allungare ancora 15-22 e anche questo parziale si chiude 19-25.

Quarto set equilibrato fino al 7 pari. Poi Deambrogio e Cicogna firmano il 10-7 per le padrone di casa che allungano ancora fino al 14-9. Col turno a servizio di Chisari però, Castelfranco si riavvicina (14-13) ma le parelline sono brave a riprendere subito la corsa (17-13, poi 20-14) e reggere così all'ultimo tentativo di rimonta toscana (21-19) chiudendo 25-20 con tre punti consecutivi di Damato.

Si arriva così al tie-break e anche qui le emozioni non mancano. Dal 2-4, Deambrogio infila due ace e porta il Parella avanti 5-4. Risposta immediata ospite con Muzi e Tesanovic: 5-7. Il turno di servizio di Polezzi (due ace anche per lei) fa di nuovo volare le torinesi: 10-7 ma Castelfranco non molla e prima pareggia i conti a 12, poi si guadagna il primo match point sul 13-14. Ne sciupa 2, prima che il Parella riesca, nuovamente con Polezzi a servizio, a ribaltare il punteggio e imporsi 18-16.

«La partita era complicata ma quando giochi contro una squadra così alla fine sai che devi combatterla col coltello tra i denti fin dall'inizio - commenta coach Barisciani - Alla fine a numeri abbiamo fatto una gara allo specchio e credo che noi possiamo combattere contro tutte le squadre di questo girone, poi il campionato è lungo e non sappiamo cosa succederà. Per ora noi e Volpiano siamo le uniche due squadre andate sempre a punti, anche nelle sconfitte e questo ci fa prendere coscienza di quello che siamo. Non so dove potremo arrivare ma ho visto molti segnali positivi in quest'ultimo periodo».

VOLLEY PARELLA TORINO - FGM ZUMA PALLAVOLO CASTELFRANCO 3-2

Parzilai (25-18, 19-25, 19-25, 25-20, 18-16)

VOLLEY PARELLA TORINO: Polezzi 2, Cicogna 27, Camperi 16, Damato 14, Deambrogio 17, Tullio 2, Fantini (L), Tosini 1, Camolese. N.e: Fano, Tognoni, Mabilo, Esposito (L). All: Mauro Barisciani.

FGM ZUMA PALLAVOLO CASTELFRANCO: Dellamico 1, Muzi 25, Tesanovic 15, Zuccarelli 18, Chisari 2, Fava 15, Tesi (L). N.e: Marocchini, Bertelli, Beconcini, Focosi, Giannoni (L). All: Alessandro Menicucci.

NOTE: Ace 9-3, Battute sbagliate 16-11, Ricezione 65% (45%)-35% (20%), Attacco 38%-37%, Muri 9-13, Errori 28-27.