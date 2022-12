BEA cala il poker, superata anche Chivasso

Sabato 3 dicembre la Planet Smart City BEA Chieri è scesa in campo sul parquet della neopromossa Pallacanestro Chivasso per la decima giornata del campionato di C Gold. Martoriati dalle assenze e dopo una settimana di allenamenti a ranghi ridottissimi, i Leopardi prendono in mano la partita nei primi minuti, ma stentano a prendere il largo. Chivasso tenta l’assalto negli ultimi minuti, quando ricuce il margine e prova a ribaltare la gara, ma BEA non si fa sfuggire la partita e, con la giusta lucidità nell’ultimo giro d’orologio, trova il quarto successo consecutivo, il settimo da inizio campionato, che consolida la sua posizione ai piani alti della classifica.

LA GARA

Oltre al lungo degente Mosca e agli ancora indisponibili Colli, Tagliano e Orsi, la Planet Smart City BEA deve fare i conti con le indisponibilità di Stiffi e coach Conti. Coach Bertulessi schiera alla palla a due Tulumello, D’Arrigo, Drame, Scalzo e Giacomelli, mentre coach Bruno risponde con Ferro, Di Matteo, Migliori, Pepino e Stefano Pagetto. I Leopardi impiegano qualche minuto a prendere le misure, poi ingranano e infilano il primo parziale del match. Drame porta il vantaggio in doppia cifra schiacciando il 7-17, Scalzo incrementa dalla lunga distanza mentre i padroni di casa non trovano il fondo della retina per oltre sei minuti.

Chivasso rientra più determinata dopo il primo intervallo e cerca di alzare il ritmo. BEA è meno precisa e fluida in attacco, faticando a costruire buoni tiri. I padroni di casa ne approfittano, corrono in contropiede e ricuciono il margine (25-30 all’intervallo lungo).

Nella ripresa i Leopardi tornano sul +9 con Tulumello e Drame (37-46) e tentano l’allungo anche con il primo canestro in C Gold del classe 2007 Quagliotto, ma Chivasso resta in partita ancora grazie al contropiede e alla precisione al tiro di Di Matteo. A metà dell’ultima frazione i padroni di casa trovano il break, con Pepino che dalla lunga distanza agguanta il pareggio e regala il primo, e unico, vantaggio bianco-verde di serata. L’ultimo giro d’orologio inizia sul 63 pari. Nel momento decisivo è ancora un volta un D’Arrigo in gran forma a trova il canestro decisivo in penetrazione prima, recuperando poi palla, subendo fallo e concretizzando il libero del 63-66 finale.

IL COMMENTO

«E’ stata una partita molto fisica – commenta coach Bertulessi – Chivasso è ultima in classifica, ma soprattutto in casa ha sempre tenuto testa a qualsiasi avversario, è lo ha dimostrato anche questa sera. Noi siamo riusciti a portarci subito avanti, poi a tratti abbiamo faticato. Alla fine siamo riusciti a essere più precisi e questo ci ha permesso di portare a casa la vittoria, che arriva dopo una settimana difficile tra infortuni e indisponibilità. La dedichiamo a coach Conti, che non è potuto essere in panchina. Anche questa sera avevamo a disposizione tanti giovanissimi, che siamo contenti di poter coinvolgere in Prima Squadra».

PROSSIMO TURNO

Domenica prossima, 11 dicembre, la Planet Smart City BEA Chieri ospita il Cus Torino al Pala Gialdo per l’ultima gara in casa prima della pausa natalizia. La palla a due è alle 18.30.

PALLACANESTRO CHIVASSO – PLANET SMART CITY BEA CHIERI 63-66

Parziali (7-20, 25-30, 45-50)

CHIVASSO: Pagetto R. 8, Vai 4, Delnevo, Perino 2, Regis 2, Di Matteo 14, Greppi 4, Pepino 8, Morrone, Ferro 12, Pagetto S. 9, Migliori. All. Bruno.

BEA CHIERI: La Fiosca, De Mita, Giacomelli 10, Bianco, Scalzo 11, Tulumello 14, Gile 2, Quagliotto 2, Drame 21, D’Arrigo 6. All. Bertulessi, Ass. Morena, Prep. Turetta, Acc. Monteleone.