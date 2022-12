Torino Universitaria concede il bis

Due vittorie di fila finora Torino Universitaria in stagione non le aveva ancora ottenute. I due punti casalinghi contro il quotato Ciriè sono nel segno della difesa.

Partita bloccata, per non dire bloccatissima, fin dalle prime battute, con le retroguardie a chiudere le aree con attento presidio di tutte le linee di passaggio: 1-5 al 5'. L'ingresso del nuovo arrivato Osatwna e l'esordio in campionato del rientrante Akoua danno energia al CUS, che piazza un'improvvisa accelerata e si porta sul 9-2 proprio grazie a due canestri consecutivi da sotto del 2004 moncalierese Osatwna.

A cavallo della prima pausa il Ciriè tappa il buco con Francione: il break complessivo di 0-10 propiziato dalla zona e chiuso da tre di Ragab vale il sorpasso al 12': 9-12. Anche il CUS opta per la zona e dopo 5 minuti di stop completo torna a muoversi con Conti, autore dei due liberi del -1, e poi della correzione da sotto del 13-12 al 15'. Un paio di minuti di vantaggi alternati, quindi Torino Universitaria allunga con un contropiede di Marangon, un piazzato di Conti, una tripla di Matteo Porcella e un'altra corsa di Marangon. In mezzo tanto lavoro sulla palla e numerosi anticipi con conseguenti rapidi ribaltamenti del fronte: 25-19 al riposo.

Marangon riapre le ostilità in entrata (27-19), ma gli ospiti non stanno certo con le mani in mano e si riportano in fretta a -3. Tanta l'intensità espressa da Torino Universitaria nel frangente, con Conti a realizzare in ripartenza il 32-24 al 26'. Il nuovo +8 è di Akoua ma nel finale di periodo il CUS sconta un paio di distrazioni: 34-30. Una palombella di Akoua sulla sirena dei 24" regala ai biancoblù il 36-30, Romerio accorcia a 2 soli i punti in ritardo del Ciriè realizzando un libero per un antisportivo di Celada e sull'extra-possesso la tripla del 36-34. Conti segna da tre e poi in avvicinamento: 43-34 al 35'. Per tre volte il CUS ha la palla per dare un giro definitivo alla questione ma spreca sempre, Romerio, ancora dall’arco, tiene vivo il Ciriè e il match: 43-39 al 37'.

In altre tre occasioni il CUS getta alle ortiche l'opportunità di distanziarsi una volta per tutte, anche se il tenace Conti (20+20 alla fine) lo conserva al coperto con un’altra iniziativa di forza. Non del tutto al coperto però, visto che a uno esatto dalla sirena l'ex Stella firma dal lato destro i tre del 45-42. Con entrambe le squadre in bonus, sul ribaltamento, fallo in attacco del CUS che manda Stella in lunetta: 0 su 2 a -4”. Dall'altra parte Matteo Porcella si alza da lontano e subisce fallo: 0 su 3 a gioco fermo e punteggio che non si schioda con 20” ancora a cronometro.

Il Ciriè chiama time-out e rimette dal fondo, sugli sviluppi Romerio è mandato in linea: altro 0 su 2, sulla carambola la palla finisce in out a favore degli ospiti. Rimessa, immediato fallo di Bonadio su Lissiotto: fuori il primo libero, errore volontario sul secondo, il canavesano Francione recupera rimbalzo, esce di corsa dall’arco, si gira e ci prova. Il tiro, contrastato, è comunque corto di suo.

TORINO UNIVERSITARIA - PALLACANESTRO CIRIÈ 45-42

Parziali: 9-4, 25-19, 34-30

CUS TORINO: Akoua 6, Conti 20, Porcella M. 3, Marangon 10, Celada, Osatwna 4, Tatsoptsa n.e. , Galliera Ricci n.e., Porcella An., Bonadio, Pietra 2, Salvetti. All. Porcella Al. Ass. Subbiani.

CIRIÈ: Savoldelli n.e., Lissiotto, Francione 5, Stella 5, Romerio 12, Viano 2, Bacchini 3, Manzani 4, Orlando 6, Laganà 2, Ragab 3, Ferrero n.e. All. Siclari.