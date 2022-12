Parella torna a macinare punti a La Spezia

Il Volley Parella Torino torna a conquistare tre punti, superando con un netto 3-0 esterno lo Zephyr Mulattieri La Spezia, e risale al quarto posto in classifica ma soprattutto allontana la pericolosa zona retrocessione.

In una graduatoria così corta, ci vuole davvero poco a finire dal rincorrere un posto al sole a lottare per non scendere in C.

Dopo 9 giornate infatti la situazione è ancora poco delineata e il Parella ne è proprio il classico esempio.

Squadra giovane con ottimo potenziale ma ancora inesperta, paga a volte cali di rendimento per poi rialzarsi prontamente la settimana successiva.

Così è accaduto anche questa settimana, con una squadra reduce dal brutto ko interno contro NPSG La Spezia e brava appena sette giorni più tardi ad infliggere un secco 3-0 all'altra formazione spezzina di questo campionato, lo Zephyr Mulattieri.

Coach Mollo recupera al 100% Riccioni e lo schiera opposto a Carlevaris, spostando Bristot in banda insieme a Dambrosio e concedendo un turno di stop a Brugiafreddo. Insieme a Cian, torna titolare al centro Piasso con Fabbri confermato come libero.

Risponde Zephyr Mulattieri con Grassi in regia e Magnani opposto, Facchini e Salsi ali, Nannini e Conti centrali e Vignali libero.

Partono meglio i padroni di casa, subito avanti 5-1. Il Parella reagisce (6-5) ma non riesce a pareggiare con La Spezia che allunga ancora: 14-10. La parità arriva poi a 17 ma è dal 19-18 che il set cambia rotta. Sfruttando al meglio i turni di battuta di Riccioni e Bristot, il Parella gira il parziale e lo chiude 20-25.

Sull'onda dell'entusiasmo, i torinesi partono forte anche nel secondo (1-6) per poi ritrovarsi La Spezia di nuovo a ridosso: 5-6.

Nuovo break parellino (6-9) rintuzzato dai liguri sull'11 pari. I biancorossoblu continuano a tenere la testa avanti, al massimo di tre punti, ma nel finale Zephyr Mulattieri sembra poter avere il sussulto giusto. Sorpasso sul 20-19 e vantaggio mantenuto fino al 23-22, quando è il turno di battuta di Carlevaris a ribaltare definitivamente il set in favore del Parella: 23-25.

Nel terzo Torino prende subito il largo: da 5-5 a 5-13 e di fatto chiude ogni discorso. Gli spezzini provano un disperato recupero (13-16) ma il Parella accelera ancora e da 15-18 passa a 15-23 chiudendo di fatto ogni discorso, per poi concludere 18-25.

ZEPHYR MULATTIERI LA SPEZIA-VOLLEY PARELLA TORINO 0-3

Parziali (20-25, 23-25, 18-25)

ZEPHYR MULATTIERI LA SPEZIA: Grassi 2, Magnani 19, Facchini 7, Salsi 5, Nannini 1, Conti, Vignali (L), De Matteis 5, F. Bottaini. N.Ee Romagnani, Sisti, D. Bottaini, Benevelli. All: Andrea Marselli.

VOLLEY PARELLA TORINO: Carlevaris 2, Riccioni 17, Bristot 9, Dambrosio 18, Piasso 9, Cian 5, Fabbri (L), Brugiafreddo 1, Sbarbori, De Lucia. N.e: Prato, Tadiello (L). All: Francesco Mollo.

NOTE: Ace 4-4, Battute sbagliate 10-14, Ricezione 47% (26%)-55% (27%), Attacco 41%-51%, Muri 10-8, Errori 20-16.