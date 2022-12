CUS Torino, oltre 170 partecipanti al "CROSS DI PEDRO"

Si è tenuta oggi, domenica 4 dicembre presso la cornice del Parco La Mandria (Cascina Brero, via Scodeggio, Venaria Reale) la 4° edizione del "Cross di Pedro", gara di corsa campestre dedicata alla memoria di Gianni Pedrini, indimenticato atleta e grande amico del Centro Universitario Sportivo torinese.

Sono stati oltre 170 i partenti nelle diverse categorie.

La gara, organizzata dal Battaglio CUS Torino si è svolta per la prima volta nella cornice del Parco La Mandria ed è stata valida come prequel dei Campionati Europei di Cross (European Cross Country Championships in programma sempre al Parco La Mandria domenica 11 dicembre).

Inoltre alle 11.00 si è tenuta una camminata libera di 5 km in ricordo di Pedro sul circuito “Just The Woman I Am”, l’evento organizzato dal Centro Universitario Sportivo torinese a sostegno della ricerca universitaria sul cancro che si svolgerà il 5 marzo 2023. Presenti la famiglia Pedrini, Silvio Magliano (Consiglio Regionale del Piemonte) e molti amici legati all’indimenticato atleta del CUS.

Queste le parole del Presidente CUS Torino Riccardo D’Elicio: «E’ una manifestazione a cui tengo moltissimo! La quarta edizione di questo evento in memoria di Gianni è stata organizzata alla Mandria ed è legata agli Europei di Cross della prossima settimana, un modo per sottolineare il legame e il ricordo in noi ancora vivo del nostro Pedro».

Tutti i partecipanti hanno ricevuto in omaggio la maglietta della manifestazione e la welcome bag; un ringraziamento a tutti i partner e agli amici che hanno permesso tutto questo.

Tante le categorie che hanno preso parte al "Cross di Pedro", qui tutti i risultati.

Il ricavato delle iscrizioni, tolte le spese vive, sarà devoluto a favore della manifestazione Just The Woman I Am, che si terrà domenica 5 marzo 2023 a Torino, a sostegno della ricerca universitaria sul cancro, info.