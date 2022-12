Eurogymnica vince il bronzo al Campionato Italiano di Insieme Open

Si è conclusa il weekend scorso la stagione agonistica del settore Gold di ginnastica ritmica, il massimo livello nella disciplina dei piccoli attrezzi.

Una stagione che difficilmente verrà dimenticata in casa Eurogymnica, visti i risultati di assoluta eccellenza che il club del presidente Luca Nurchi è riuscito a raggiungere e che lo hanno collocato tra i migliori nel panorama nazionale.

Sei i titoli italiani riposti in bacheca nel 2022, contornati da diverse medaglie prestigiose e da una corposa serie di titoli regionali ed interregionali.

L'ultimo appuntamento dell'anno è stato fissato dalla Federazione ad Ancona, in occasione del Secondo Campionato Italiano di Insieme, al quale Eurogymnica ha partecipato mettendo in pedana tre squadre, una per ogni categoria, Allieve, Giovanile e Open, quest'ultima campionessa italiana in carica. Eurogymnica aveva infatti conquistato il Titolo nel maggio scorso e precedentemente nel 2007 e 2017 con la Giovanile.

L'insieme, abitualmente detto Squadra, specialità coreografica ed emozionante dove il lavoro individuale viene sostituito da quello di 5 ginnaste impegnate per oltre 2 minuti a collaborare tra loro scambiandosi gli attrezzi, è una specialità dove Torino e l'Italia fanno scuola da sempre e che vede la sua massima espressione nella Nazionale allenata da Emanuela Maccarani.

In base alle tre categorie, gli attrezzi utilizzati variano e quest'anno nella categoria Open le ginnaste avevano l'onere di lavorare con tre nastri e due palle, mentre le Allieve dovevano cimentarsi con le cinque palle e la Giovanile con le cinque funi.

La competizione è articolata su due giornate, la prima sabato, dedicata alle qualificazioni e la seconda domenica esclusivamente per le otto migliori qualificate.

Ai nastri di partenza delle qualificazioni c'erano in totale un centinaio di società provenienti da tutto lo stivale, molte delle quali accreditate per una medaglia. Nella bagarre dove un errore di troppo o un piccolo black out nell'esecuzione possono rendere vano il lavoro di mesi, le Open Aurora Bertoni, Laura Golfarelli, Stefania Straniero, Cecilia Quarello e Carlotta Lo Muscio, si piazzavano seconde, grazie al punteggio di 26,500. Nella stessa posizione sempre nelle qualificazioni si erano collocate con il punteggio di 23,350, le Allieve Anna Russo, Chiara Cortese, Tea Semeraro, Sara Parente e Elena Ferraris. Completava la festa la Giovanile, quinta classificata con il punteggio di 24,450. Alessia Pala, Emma Ferraris, Eglissa Lika, Alessia Grigoras e Alessia Laghezza con questo piazzamento regalavano un record al loro club, facendo di Eurogymnica l'unica società italiana in grado di piazzare tutte e tre le squadre in finale.

Dopo una lunga giornata di competizioni, le luci al Pala Prometeo si abbassavano per riaccendersi domenica mattina presto e in finale il destino delle tre formazioni guidate da Tiziana Colognese e Federica Vaccaro prendeva strade completamente diverse.

Le Allieve non riuscivano a ripetere la bella performance del giorno prima, incappavano in una serie di errori, compromettendo il risultato definitivo e si piazzavano ottave, dicendo addio ai sogni di medaglia.

Energico e brillante invece il quintetto della Giovanile, che confermava il quinto posto con il punteggio di 24,150, certamente non sufficiente a conquistare il podio ma di buon auspicio per successi futuri.

A chiudere in bellezza l'intensa due giorni di gare, ci pensavano ancora una volta le Open, che andavano a conquistare l'ennesimo podio di questo 2022, guadagnandosi il terzo posto e un bel bronzo con un 24,200 finale, alle spalle dell'Udinese, nuova campionessa d'Italia, e della Putinati Ferrara.

L'esercizio di Eurogymnica, frutto dell'inesauribile fantasia di Eva D'Amore, dava dunque i frutti sperati e di fatto chiudeva in bellezza il calendario agonistico di quest'anno, anche se l'ultima, forte emozione, la regalava Laura Golfarelli, che impegnata nel trofeo Andreina Gotta Sacco, storico memorial che rende omaggio a colei che introdusse per prima la ginnastica ritmica in Italia, alla palla totalizzava un bel 28,900, seconda solo all'azzurra Tara Dragas.

Ad Eurogymnica ora non resta che festeggiare le sue stelle e i suoi allori e lo farà il 23 dicembre al Pala Gianni Asti di Torino dove si terrà la consueta manifestazione di Natale alla quale interverranno tutte le ginnaste delle sezioni ritmica e twirling.