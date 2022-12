Coppa del Mondo di Sestriere: un ricco programma di eventi

Il programma é ricco di tanti spunti per trascorrere un soggiorno al top del divertimento. Tante attività animeranno l’intera località sciistica, dal parterre di arrivo alle vie del paese, dalle piazze ai locali.



«Il nostro obiettivo é quello di offrire un motivo in più agli appassionati di montagna per salire al Colle del Sestriere ad assistere alle gare», ha dichiarato Gualtiero Brasso, Presidente del Comitato Organizzatore locale. «Sono in programma tanti eventi e tante attività collaterali, un format di successo già testato nelle precedenti edizioni che saprà far apprezzare il Piemonte e le sue caratteristiche, valorizzando la nostra località turistica a livello internazionale».



In zona arrivo gara sarà allestito un villaggio sponsor che accoglie svariati stand ed intratterrà il pubblico prima e dopo le discese delle atlete con spazi espositivi, degustazioni, musica e intrattenimenti vari. Radio GRP trasmetterà in diretta da Sestriere e coinvolgerà il pubblico con giochi e animazione. Tra la prima e la seconda manche si esibirà la Fanfara della Brigata Alpina Taurinense dell’Esercito, sempre presente agli appuntamenti di spicco al Sestriere. Il pubblico del Colle potrà ammirare, naso all’insù, la Sezione di Paracadutismo Sportivo del 1°Reggimento Carabinieri Paracadutisti "Tuscania" impegnata in due esibizioni “aviolancistiche” in programma sul cielo di Sestriere. La prima, sabato 10 dicembre attorno alle ore 9.30, si terrà poco prima del via della prima manche del Gigante con atterraggio nella zona del parterre di arrivo piste. La seconda esibizione, domenica 11 dicembre, attorno alle 15.00 chiuderà la due giorni di Coppa del Mondo con l’atterraggio direttamente in Piazza Agnelli.



Anche le vie del paese saranno animate da allegre strutture allestite ad hoc per l’evento. Punto d’incontro in Piazza Agnelli: gli amanti del gusto potranno deliziarsi, per l’intero weekend già a partire dal giovedì, con golosi prodotti presso l’area enogastronomica PiemonTaste e si potranno seguire, a più riprese, i talk show di Max Blardone presso il truck di Energia pura. In Via Louset si potrà far pausa da Vergnano per una “Coffee Experience” oppure si potrà visitare, a partire dal venerdì pomeriggio, la mostra fotografica “Sestriere, 90 anni di sport e turismo” presso la sala della Pro Loco.

Alle ore 15:00 del sabato si potrà prender parte all’Aprés Ski Kappa Mountain Tour presso Gargote Fashion Café.

La piazza centrale del paese, Piazza Fraiteve, sarà il punto di riferimento del sabato pomeriggio, ospiterà la premiazione della prima gara, lo slalom gigante, e la presentazione delle atlete per la seconda gara, lo slalom: occasione unica per vedere le atlete da vicino e vivere un pomeriggio ricco di tante attività. Si inizierà alle 16:00 con l’animazione di Radio Grp, alle 16:30 concerto by “The Box”, poi vin brulé con gli Alpini. Alle 18:00 premiazione top 6 atlete del gigante, seguita alle 18:15 dall’estrazione pettorali per la gara della domenica. Alle 18:45 si potrà assistere allo scenografico Laser Show che chiuderà la cerimonia con fasci di luce colorata in un’atmosfera festosa. Come già effettuato in occasione dell’edizione 2020, verrà riproposto alle ore 19:00 lo spettacolare Video Mapping proiettato sulla pista Sises 2 con emozionanti giochi di luce e di colore. Alle 19:15 Ostriche & Champagne e DJ Set presso Biboski Cocktail Bar e Bistrot. Sempre alle 19:15 si potrà partecipare alla presentazione del libro “Sestriere, 90 anni di sport e turismo” presso il Cinema Fraiteve.

Per gli amanti della vita notturna, tappa d’obbligo al Tabata, per festeggiare la World Cup Night il venerdì ed il sabato sera a partire dalle ore 23:30.