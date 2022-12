Mts Ser Santena sconfitta in trasferta

Dopo il filotto di positività, arriva una sconfitta per le tigri santenesi, ospiti dell'A.F. Volley San Mauro. Questo passo falso lascia Destefanis e compagne a 18 punti e la quarta posizione in classifica a pari punti proprio con l'A.F. Volley e il San Giorgio Chieri, prossime avversarie proprio dell'Mts Ser. Ancora privi di Rolle, ferma a causa di un infortunio alla caviglia, viene schierata la giovane palleggiatrice Zuin, che già nella partita scorsa aveva fatto bene, sostituendo con grande personalità la compagna più esperta. Nardoianni opposto, Scapati e Destefanis in centro, Busso e Bertotto in banda, Ferrua libero.

Nel primo set, Destefanis e compagne non partono con il piede giusto, qualche errore in ricezione e in difesa, fa in modo che le padrone di casa passino subito in vantaggio che gli fa guadagnare la prima frazione con un netto per 25-16. Nel secondo invece si sistemano un po' di fondamentali e da la possibilità alle tigri di restare aggrappate alle avversarie per quasi tutta la frazione. Zuin distribuisce bene il gioco alle sue compagne che picchiando forte riescono ad avere la meglio. Entrano anche Girardi al posto di Busso, Saccinto al posto di Nardoianni e Roccati al posto di Zuin, ma il guizzo finale è a favore delle padrone di casa che si aggiudicano anche il secondo set per 25-21.

Nel terzo set invece l'A.F Volley concede qualcosa di più e l'Mts Ser ne approfitta per passare subito in vantaggio. Finalmente il gioco delle ospiti risulta più fluido e con meno sbavature, rispetto ai set precedenti e il vantaggio arriva di tre punti ( 10-7) poi a 5 (21-16). Sono quindi le tigri santenesi a ma guadagnare il terzo set, concedendo qualche punto più sul finale (25-22). Nel quarto decisivo set invece si parte giocando punto a punto con le due formazioni che non si risparmiano nulla. Sul 20 a 17 in un momento concitato della partita, in cui le tigri santenesi stampano l'ennesimo muro alle avversarie, viene fischiata un'altra invasione (quattro in totale) a Scapati che protesta palesemente, rimediando un cartellino rosso con la conseguente perdita di un punto. Questo permette alle avversarie di portarsi a 4 punti dall'Mts che un po' demoralizzate e deconcentrate lasciamo set e partita alle padrone di casa che vincono per 25-19.

La prossima sarà una settimana impegnativa per l'Mts Ser che giovedì sarà impegnata con la seconda fase della Coppa Piemonte a Borgaro contro Ve.la Volley e In Volley Piemonte. La nona giornata invece si giocherà domenica 11 dicembre fra le mura amiche del PalaSer, chierese con il San Giorgio.