Club76: i risultati del fine settimana

È stata una settimana ricca di emozioni quella appena conclusa per il Club76 . A cominciare dalle emozioni vissute mercoledì 30 novembre quando le ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli, in serie A1 , sono state impegnate nella prima trasferta europea in Challenge Cup, trionfando anche nella gara di ritorno contro Gacko per 0-3. Vittoria anche domenica al PalaFenera, contro Megabox Vallefoglia, per 3-0.

Nel Campionato B2 il Club76 Reale Mutua Fenera Chieri guidato dal duo Moretti-Ollino ha giocato contro VBC Officine Savigliano, perdendo 3-1 in trasferta. Dopo aver perso il primo set, le ragazze sono riuscite a pareggiare il secondo. Nel terzo e quarto set le ragazze non sono riuscite a mantenere un livello tecnico che potesse consentire di portare a casa un risultato positivo.

Per quanto riguarda invece la Serie C, le ragazze di coach Silvia Asola del Club76 Playasti sabato sera hanno giocato in casa contro Volley Academy Volpiano, vincendo 3-0. Partita a senso unico, mai messa in discussione, tre punti preziosi conquistati, che fanno bene sia alla classifica che al morale. L'Under 16 Gold è stata impegnata in trasferta a Novara: una partita iniziata in salita, combattuta fino alla fine e vinta 3-1, confermando la squadra prima nel girone.

Weekend di vittorie anche per la Serie D: il Club76 PlayAsti ha giocato e vinto sabato sera contro Pagliano & Passerin To Play, per 3-1. Weekend da dimenticare per GS Pino Volley, che sabato ha perso in trasferta contro Balamunt Minimold per 0-3.

Per quanto riguarda l'Under 14, il Club76 Playasti 2009 Gold ha giocato in casa contro Alba, vincendo 3-1. Ottima prestazione nei primi due set, qualche errore di lucidità sul finale.

TUTTI I RISULTATI

Venerdì 2 dicembre

– 1° Divisione F. C.T. Cun.Asti. Girone A: PVB Cime Careddu Bosca Canelli 1 Div vs Club76 Playasti 3-0

– 1° Divisione F. C.T. Torino Girone B: ASD San Raffaele Pallavolo vs GS Pino Volley 0-3

– 1° Divisione F. C.T. Torino Girone E: Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver vs Stella Rivoli 0-3

– 1° Divisione F. C.T. Torino Girone E: GS Pino Volley vs Ascot Lasalliano Volley 3-1

– 1° Div. M. C.T. Torino Interterritoriale A: Liquicredit TSEC Fenera Chieri 76 vs To Play Lasalliano Kolbe 3-1

Sabato 3 dicembre

– Under 14 F. C.T. Cun.Ast. Girone A: Club76 Playasti Gold vs L'Alba Volley Marcopolo 3-1

– Under 14 F. C.T. Cun.Ast Girone B: ASD Centallo Volley vs Club76 Playasti Silver 3-1

– Under 14 F. C.T. Cun.Ast Girone C: Club76 Playasti 2010 vs CRF Gunetto Cervere 0-3

– Under 14 F. C.T. Cun.Ast. Girone D: L'Alba Volley 10/11 vs Club76 Playasti 2011 3-0

– Serie C F. C.R. Piemonte Girone A: Club76 Playasti vs Vol-Ley Academy Volpiano 3-0

– Serie D F. C.R. Piemonte Girone C: Club76 Playasti vs Pagliano & Passerin to play 3-1

– Serie D F. C.R. Piemonte Girone D: Balamunt Minimold vs GS Pino Volley 3-0

Domenica 4 dicembre

– Under 18 F. C.T. Cun.Ast.: Club76 Playasti vs P.G.S. El Gall 1-3

– Under 16 F. C.T. Piemonte Girone B: Igor Volley vs Club76 Playasti 1-3

– Under 16 F. C.T. Cun.Ast Girone A: Club76 Playasti 2009 vs Volley Busca Verde 1-3

– Under 16 F. C.T. Cun.Ast Girone B: Volley Busca Arancio vs Club76 Playasti Silver 3-1

– Under 16 F. C.T. Torino Girone B: Club76 GS Pino Volley vs VE.LA Volley Venaria 0-3

– Under 16 F. C.T. Torino Girone B: Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver vs NewvolleyCarmagnola L&L Arredamenenti 3-1

– Under 14 F. C.T. Torino Girone B: Club76 GS Pino Volley vs Leini V.B.C. Royal VE.LA 0-3

– Under 13 F. C.T. Torino Girone A: Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver vs Newvolley Carmagnola L&L Arredamenti 0-3

– Under 13 F. Cun.Ast. Girone A: Club76 Playasti 2010 vs Libellula Volley 0-3

– Under 13 F. Cun.Ast. Girone C: LPM Bam Mondovi? vs Club76 Playasti 2011 Blu 3-0

– Under 13 F. Cun.Ast. Girone D: Volley Cherasco vs Club76 Playasti 2011 Bianca 3-0

SERIE B MASCHILE GIRONE A PERDE IN CASA

La squadra maschile del Fenera Chieri ’76 nella serie BM girone A perde in casa contro Cus Genova, per 0-3. Nuova battuta d'arresto per i ragazzi del duo Specchia-Ollino, in un match giocato punto a punto, ma perso nelle fasi finali dei tre set. Calo di concentrazione, disattenzione e malizia sono mancate alla squadra di coach Specchia per cercare di guadagnare punti contro una formazione di talento. Per Chieri il cammino continua ad essere difficile in un girone che ha due grandi favorite. Da segnalare i 12 punti di Del Noce e i 10 di Mangano. Prossima gara domenica 11 dicembre alle 18.30 a San Mauro contro Sant’Anna.