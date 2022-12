Settore giovanile Cuneo Volley: Derby interno per l’U19, Cuneo vincente in tutte le Under

La serie C in casa, al palazzetto di Busca, combatte con onore contro la compagine monregalese dichiaratamente costruita per conquistare la promozione, ma sono gli ospiti a portare a casa il risultato: «Buona gara contro una delle favorite alla promozione, punteggio anche troppo severo rispetto a quello che abbiamo visto in partita. Il livello di gioco espresso è stato buono con picchi alti e putroppo un paio di errori a parziale che ci hanno impedito di poterci giocare il set; errori che di là non hanno commesso facendo un gioco più regolare e meno rischioso. Le indicazioni sono buone, dobbiamo lavorare sulla continuità prestativa che in gare di questo livello è fondamentale. Dicembre sarà un mese molto intenso ( affronteremo l’Arti e Mestieri e il Racconigi), che ci darà le indicazioni necessarie per capire il lavoro da impostare a gennaio, dove non avremo gare, per prepararci alla parte più importante della stagione»- coach Francesco Revelli .

Anche la serie D allenata da coach Casale, in casa con Lasalliano, non riesce a spuntarla: «Abbiamo incontrato una squadra molto esperta che ha saputo reagire alla nostra aggressività nel primo set (vinto dai cuneesi per 25-14) dove siamo stati praticamente perfetti. L'aspetto positivo è stato non uscire dalla partita, come ci era capitato in precedenza, ma rimanere lì a lottare» - coach Marco Casale si è poi espresso anche sul confronto in Under 17 contro Asti - «Abbiamo giocato già sicuri del primo posto, ottenuto con la vittoria del derby nel turno precedente; non è semplice mettere in campo una buona pallavolo in gare come questa, ma i ragazzi ci sono riusciti, liquidando Asti, terza forza del campionato, con un netto 3-0. Adesso testa al doppio impegno di domenica (mattino under 17, pomeriggio serie D) con l'obiettivo che non cambia: crescere sotto ogni aspetto, tecnico, tattico ed emotivo».

Vincente anche l’Under 17 Bianca di coach Tavella che porta 3 punti a casa dalla trasferta ad Alba.



I prossimi appuntamenti con il settore giovanile biancoblù:

Mercoledì 7 dicembre

Under 17 • ore 19.30

Revolution Asti VS Bam Cuneo Bianca -> Asti



Sabato 10 dicembre

Under 15 • ore 15.30

Bam Cuneo VS Savigliano -> Pala Itis

Serie C • ore 18.00

Artivolley VS Bam Cuneo -> Collegno



Domenica 11 dicembre

Under 17 • ore 10.30

Bam Cuneo Rossa VS Savigliano -> PalaItis

Under 13 • dalle ore 14.00

Concentramento a Villanova Mondovì

Serie D • ore 19.30

Polisport Chieri VS Bam Cuneo -> Chieri

Vi ricordiamo che , disputate al Pala ITIS e al Pala Busca, saranno trasmesse