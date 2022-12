Overall Tre Colli, eccellenza piemontese

La Regione Piemonte ha pubblicato un interessante volume a titolo: Grande Ciclismo in Piemonte, anche il lingua Inglese e Francese.

Un inno alle strade piemontesi da percorrere in bicicletta alfine di promuovere il territorio anche tramite l' importante tradizione ciclistica regionale. E, guarda guarda! In quarta pagina compare la maglia di Overall Tre Colli, che aveva dato la propria disponibilita' ad uno shooting fotografico sulle strade dei Campionissimi Coppi e Girardengo.

Un bel biglietto da visita per il Team.