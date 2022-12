BEA Chieri: il recap della settimana sulle giovanili e la serie D

SERIE D

Nell’ottava giornata del Girone B di Serie D il CheTariffa.it Leopardi Future Lab cede i 2 punti alla più esperta Atlavir Rivalta. Nei primi minuti gli ospiti che mettono il naso avanti sfruttando qualche contropiede, ma già dal secondo periodo arriva la reazione dei Leopardi, che riescono a rimontare fino al -4 guidati dalle triple di Borgiattino. Al rientro dagli spogliatoi, però, i padroni di casa staccano la spina, subendo un parziale non indifferente che condiziona inevitabilmente il risultato. Nell’ultima frazione arriva un’ottima reazione da parte dei Leopardi, che rimontano fino al -13, riuscendo ad impensierire gli ospiti grazie ad una difesa molto aggressiva.

«I giovani hanno fatto una gran partita, abbiamo lavorato bene per 30 minuti su 40, purtroppo la debacle del terzo quarto ha condizionato la partita – commenta l’assistente allenatore Matteo Pirocca – Siamo contenti di tutti i ragazzi, dai più grandi Borgiattino e Campagnoli ai più piccoli Origlia e Quagliotto, ora testa alla prossima per trovare una vittoria importante per il morale della squadra».

BEA CHIERI SSDRL – ATLAVIR RIVALTA 63-76

Parziali: 11-20, 35-39, 39-61

CHIERI: Bergese 14, Borgiattino 11, Ratto L. 9, Ferrone 8, Lafiosca 6, Ratto F. 3, Origlia 5, Bianco 5, Demita 2, Quagliotto, Virde, Campagnoli. All. Dabbene, Ass. Pirocca.

ATLAVIR: Tola 20, Mortara 11, Bertinotti 10, D’Arenzo 10, Corrao 9, Siviero 9, Gonella 4, Motta 3, Aruga, Comazzi, Damiano, Peretto. All. Ghiani, Ass. Baccarin.

GIOVANILI

La scorsa settimana l'U14 Silver ha portato a casa una doppietta di vittorie, prima al Pala Wojtyla con ABC Carmagnola, poi in trasferta con Ebe Porte Pancalieri. L'U15 Silver vince il derby con Basket Chieri, mentre l'U19 Silver porta a casa un'altra ampia vittoria con New Basket Team. Torna al successo anche l'U17 Eccellenza, che apre il girone di ritorno ospitando Basket Pegli al Pala Gialdo, e l'U14 Gold con Sisport Torino.

Dopo quattro vittorie consecutive, nell'ultima giornata del girone d'andata arriva la prima sconfitta per l'U13 Gold con Cus Torino. L'U13 Silver cede ad ATP Kangaroos, l'U15 Eccellenza falcidiata dalle assenze e da una settimane di allenamenti a ranghi ridotti si arrende a Cus Torino in trasferta. Sconfitta anche per i Ragazzi, al Pala Gialdo con ATP Kangaroos.

U14 GOLD

BEA CHIERI – ABC BASKET CARMAGNOLA 42-60

Parziali: 12-18, 24-34 , 35-47

BEA: Bonetti, Giorcelli 13, Santoro 4, Traversari 7, Mastrocola 4, Balla, Pirrone 4, Costamagna, Stoian, Griva 2, Di Carlo 6, Faedda 2, All. Ratto F.

CARMAGNOLA: Faido 18, Gennarini 2, De luca 15, Faletta 2, Liloforma, Gola ,Gaidano, Mazza 2, Prezioso 2, Caraccio 19, Dubos, All. Mammola R.

U15 SILVER

BEA CHIERI - UBC BASKET CHIERI 52-42

Parziali: 13-9; 27-19; 33-34

BEA CHIERI: Nicoletti 5, Giorcelli 5, Santoro 6, Traversari 7, Mastrocola 3, Balla, Giuranna, Costamagna 2, Di Carlo 8, Da Rodda 16. All. Grillone.

UBC BASKET CHIERI: Drogo 3, Rossi, Maranza, Doaga, Piazzaluntia 2, Caresio 19, Franchini 2, Tarsitano 14, Muratore, Vecchi, Vellano 2, Montuoro. All. Musso.

U19 SILVER

BEA CHIERI SSDRL - NEW BASKET TEAM 88-46

Parziali: 31-12, 53-19, 69-38

BEA CHIERI: Bertoglio (C), Bianco 14, Roccati 8, Gangi L. 7, De Mita 17, Bergese 11, Virde 3, Lafiosca 18, Ferrone 7, Marcon 3. All. Dabbene, Ass. Pirocca, Prep. Gangi A.

NEW BASKET: Rabino 14, Calvaresi 10, Bugdan, Hussein 4, Bouzroud 3, Simonelli (C) 3, Gavio, Porzio 6, Alcantara 6, Garrone. All. Tiengo.

U17 ECCELLENZA

BEA CHIERI - BASKET PEGLI 83-65

Parziali: 25-14, 44-32, 68-44

CHIERI: Marrese 14, Viggiano 12, Minetti, Trunfio, Guardalben 3, Mazzardis, Altina 5, Bechis 21, Fogliato 16, Origlia 8, Pisciuneri 3, Kamami 3. All. Allisiardi, Ass. Bonifacio, Acc. Bechis

PEGLI: Rossetto 19, Cavargna 6, Lelmi 13, Opletal 7, Nosach, Losito 12, Molinari 2, Vaccari, 6, Stagnitto, Viggiani. All. Ambrosini, Ass. Crocco, Acc. Opletal.

U14 GOLD

SISPORT SPA - BEA CHIERI SSDRL 52-86

Parziali: 19-16, 27-47, 45-62

BEA CHIERI: Milani (C) 26, Spennato, Giachino 11, Vacca 3, Destefanis 2, Meles 4, Amerio 10, Tran 18, Crisi 2, Gigante 10. All. Ratto, Ass. Pirocca

SISPORT: Ursu 2, Santangelo, La Rosa, Muzzarelli 7, Grunnert 9, Furnò 22, Scuero 2, Rougier, Caligiuri, Volpes (C) 6, Maretto 2, Sciullo 2. All. Gile.

U13 GOLD

BEA CHIERI - CUS TORINO 38-59

Parziali: 6-10, 12-29, 31-48

BEA CHIERI: Fatai (C) 8, Borz 4, Di Giorgio 2, Cristiano, De Mita 3, Vitrotti, Montiglio11, Bassi , Caló 7, D'Acunti 3, Di Monte. Allenatore: Corrado, Ass. Mosca.

CUS TORINO: Paolotti (C) 9, Affatato 5, Dall'acqua 8, Dalmasso, Ferrarese 2, La Stella 20, Naimo, Paschetta 6, Perri, Zirino 9, Gualano. Allenatore: Vialardi.

U15 ECCELLENZA

CUS TORINO - BEA CHIERI SSDRL 98-52

Parziali: 23-17, 59-29, 81-41.

BEA CHIERI: Mellina Gottardo 9, Giangualano, Rodinó 2, Mosso 6, Molinari, Monaco 7, Zanzon 8, Greco ne, Mout 20. All. Allisiardi, Ass. Mosca, Acc. Mout.

RAGAZZI

BEA CHIERI - ATP KANGAROOS 36-56

Parziali: 8-19, 19-32, 23-48

BEA Chieri: Chiara 4, Danisi 16, Zoccolan, Tralli 2, Meneghini 2, Zitarosa 4, Cocozza 8, all.Virde A.

KANGAROOS: Bassan 3, Barba, Cazacu 6, Civera 1, Di Biccari 2, Cafasso, Gentilini 18, Gandolfo 2, Marrero 9, Tagliatti 5, Zaninelli 4, Ngompe 6, all. Giachino A.