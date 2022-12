Akronos Moncalieri questa sera in casa contro Lucca

L’Akronos Libertas Moncalieri torna in campo questa sera in occasione del posticipo della 10° giornata del Campionato di Serie A1 Lbf Techfind, dopo oltre quindici giorni di stop per la pausa della Nazionale.

Due settimane lunghissime per la squadra di coach Spanu, reduce dal doppio successo contro Brixia Brescia e San Giovanni Valdarno che attualmente significano 9° piazza a 2 punti da Ragusa, con un cuscinetto di 4 lunghezze su Crema e Faenza.

Al PalaEinaudi questa sera arriva un’agguerrita Basket Le Mura Lucca, forte del rinforzo dell’esperta Sara Bocchetti e con tanta voglia di scalare posizioni in classifica (attualmente le toscane sono al 12° posto con 2 punti, contro gli 8 delle Lunette).

In attacco l’Akronos si affiderà al duo statunitense Westbeld-Mitchell che in coppia viaggia a oltre 34 punti di media. Per la lunga dell’Ohio anche 10 rimbalzi e rotti a partita e ben 22,7 di valutazione a uscita, mentre la guardia del Maryland arricchisce il suo boxscore con quasi 5 rimbalzi e 3 assist di media.

Considerato il lungo elenco di assenze in casa gialloblù (Tagliamento, Cordola, Berrad, Sagerer e forse Reggiani) sarà come al solito di assoluta importanza l’apporto del reparto “piccole” guidato da Giacomelli e Landi e delle lunghe Katshitshi, Jakpa e Salvini. Coach Spanu farà affidamento anche sulla polacca Sklepowicz che nell’ultima casalinga contro Brescia ha deciso la partita con una tripla dall’angolo a una manciata di secondi dalla sirena finale.

Le ospiti, sicuramente galvanizzate dall’arrivo di una giocatrice esperta come Bocchetti (allenata da coach Spanu a Torino nel 2016), daranno il tutto per tutto per uscire dalla zona rossa della classifica. E con giocatrici del calibro di Miccoli, Morrison e Natali la difesa gialloblù dovrà prestare grande attenzione per portare a casa i 2 punti. Si preannuncia una partita divertente, veloce e molto fisica in entrambe le metà campo. Palla a due alle 19.30 al PalaEinaudi, diretta streaming su lbftv.it. L’accesso al palazzetto è consentito ai soli addetti ai lavori. Arbitrano: Lucotti, Marzulli, Consonni.

Coach Marco Spanu: «Sarà una partita difficilissima. La loro posizione in classifica non rispecchia la qualità del roster. Dovremo essere molto attente in difesa: è una squadra che corre tanto e tira spesso e volentieri nei primi secondi dell’azione. Ci siamo allenate duramente in queste settimane e abbiamo ripreso un po’ di fiato, mi aspetto un atteggiamento in linea con le ultime uscite di Schio, Brescia e San Giovanni Valdarno».