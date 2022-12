Agil Igor Volley, il recap della settimana

Serie C/U16 regionale, week end di miglioramenti

Non sono arrivati punti, ma si sono giocate due gare dove si è visto un “bel salto di qualità” come dice l’allenatrice Barbara Medici. La serie C ha perso 1-3 (19-25; 17-25; 25-22; 12-25) contro Lingotto e poi 1-3 (25-27: 27-25; 20-25; 10-25) contro Asti in U16 Regionale. «Week end mediamente positivo, abbiamo giocato due buone partite, - dice Medici - in C abbiamo giocato bene contro una squadra forte e abbiamo trovato parecchie soluzioni. Giocato poi bene con Asti, che a mio parere ora è l’under 16 più forte del Piemonte. Siamo crollate nel quarto set, ma complici anche alcuni infortuni capitati, però a livello caratteriale abbiamo fatto un bel salto di qualità». Prossimi appuntamento in C domenica 11 alle 18.30 a casa di Pianezza, in U16 sempre domenica ma alle 11a casa di Pinerolo.

Prima divisione, tre punti con Sammaborgo

Bella vittoria delle Igorine iscritte al campionato di Prima divisione. Contro Sammaborgo finisce 3-0 (25-15; 25-14; 25-23). Prossimo appuntamento ancora in casa domenica 11 alle 18 contro Verbania.

U18, vittoria!

Nuova partita e nuova vittoria per l’Under18 di Matteo Ingratta. Le Igorine hanno vinto 3-0 (25-21; 25-19; 25-19) contro Pavic. Prossimo appuntamento l’8 dicembre alle 11 in casa contro Verbania.

U16 Ecc. Territoriale, battaglia con S2m Vercelli

Niente punti ma due set finiti ai vantaggi. Una battaglia finita 1-3 (18-25; 24-26; 28-26; 14-25) quella delle Igorine in casa contro S2m Vercelli. Prossimo appuntamento domenica 11 alle 15 contro San Rocco Novara.

U13 Azzurra, vittoria con Vercelli

Vittoria convincente per le Igorine di Gianni Zanelli, contro S2m Vercelli finisce 3-0 (25-3; 25-7; 25-14). «Hanno giocato tutte e tutte hanno dato il massimo, - dice l’allenatore - aggressiva soprattutto la nostra battuta».