Fulgor Basket ospite di LRB al Pala 958

La Paffoni, dopo la dilagante vittoria di sabato al Pala Battisti contro Varese, si prepara ad affrontare il fanalino di coda Langhe Roero Basketball, in trasferta, al Pala 958 di Alba. Sulla strada della Fulgor, alla vigilia del big match contro Legnano, che si giocherà sabato in casa al Battisti, una squadra molto giovane (interamente composta da giocatori under), il cui obiettivo è quello di crescere progressivamente, individualmente e nel contesto di squadra. Partita da non sottovalutare, ma soprattutto da sfruttare come occasione per prendere feeling con le trasferte e caricarsi al meglio per il match di sabato.

«Affrontiamo una squadra in netto miglioramento – le parole di coach Quilici alla vigilia del match -, che nelle ultime due partite ha mostrato sprazzi di talento e di qualità molto competitive per questo livello, ma a cui manca forse ancora la continuità sui 40’ minuti per raggiungere la vittoria. Langhe Roero è un progetto molto giovane e interessante, che sul perimetro presenta un mix di talento e atletismo di prim’ordine con Corniati, Sirchia e LoMele per cui dovremo giocare un’eccellente partita difensiva sia a livello di squadra che individuale nell’1vs1. Dovremo anche fare attenzione a lunghi versatili e atletici come Longo, Manna e Obakhavbaye. Giocare in trasferta richiede sempre mettere in campo intensità e avere consapevolezza dei momenti della partita. Langhe Roero è una squadra giovane e talentuosa e può accendersi ed esaltarsi in casa, per cui sarà importante limitare questi momenti e giocare in modo solido. Questo è stato uno dei nostri limiti nella prima parte di stagione, vediamo se progrediamo da questo punto di vista».

Qualche info sul match, che si giocherà alle 20.30 sul parquet di Alba al Pala 958. La sfida è valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B e sarà visibile in diretta esclusiva su LNP Pass.