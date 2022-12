Novipiù Monferrato Basket in trasferta a Treviglio

Turno infrasettimanale per l'undicesima gara di Campionato di Serie A2 Old Wild West - Girone Verde, la Novipiù Monferrato Basket sarà impegnata mercoledì 7 dicembre ore 20.30 al PalaFacchetti contro la Gruppo Mascio Treviglio.

GLI AVVERSARI

Blu Basket Treviglio è una squadra costruita per stare nelle zone nobili della classifica, dopo un inizio non entusiasmante di stagione, le redini della compagine sono passate al coach Alessandro Finelli. Il roster a sua disposizione può vantare su molti elementi senior con esperienza, molti dei quali scesi di categoria proprio questa stagione. I due play sono Marco Giuri e Lorenzo Maspero, sugli esterni agiscono l'italo-argentino Bruno Cerella, l'americano Jason Clark, e l'ex Napoli Pierpaolo Marini, che nelle ultime uscite sta trascinando i suoi a suon di punti. Sotto le plance agiscono quattro profili di tutto rispetto come il capitano Brian Sacchetti, Eric Lombardi, il veterano Davide Bruttini e Sandi Marcius, ingaggiato in corso d'opera per sostituire Travis Taylor. Nelle 9 gare sin qui disputate Sacchetti e compagni hanno perso soltanto contro Cantù, Torino e nell'ultima uscita in quel di Agrigento. Nello staff tecnico della Gruppo Mascio Treviglio anche il casalese Lorenzo Pansa.

I monferrini di coach Andrea Valentini arrivano da tre sconfitte consecutive e specialmente l'ultima, maturata in casa contro Juvi Cremona, ha lasciato l'amaro in bocca alla squadra rossoblu. La trasferta di Treviglio, seppur piena zeppa di insidie data la caratura degli avversari, dovrà essere il punto di ripartenza per recuperare quei punti persi per strada. Il gruppo ha avuto due giorni per riordinare le idee dopo la gara di domenica, il trittico di gare ravvicinate si chiuderà poi con l'ultima gara casalinga del 2022 domenica prossima contro Urania Milano.

Stefano Comazzi - Vice Allenatore Novipiù Monferrato Basket: «Sarà sicuramente un test molto probante, Treviglio è una delle squadre più forti e più esperte del nostro campionato. Specialmente nelle ultime partite sta facendo della difesa il suo marchio di fabbrica. La sconfitta casalinga contro Juvi Cremona rappresenta un passo falso nel nostro percorso, e quindi dovremo cercare di recuperare in trasferta i punti persi in casa. Treviglio si sta basando moltissimo sulla produzione offensiva di Pierpaolo Marini, uno dei giocatori più forti di questo campionato e sarà sicuramente il pericolo numero uno, ma non il solo, in quanto il roster è profondo, fisico, e per contrastare la loro fisicità e la loro capacità difensiva dovremo giocare una partita di livello in attacco, muovendo la palla e avendo tutti i giocatori coinvolti. Questo sarà l’obiettivo della nostra partita di domani sera».

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.