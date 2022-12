La Reale Mutua Torino fa rotta su Rieti

Turno infrasettimanale in arrivo per la Reale Mutua Basket Torino che domani, palla a due alle ore 21, sarà di scena al PalaSojourner, per affrontare la Kienergia Rieti, nell’undicesima giornata del campionato di Serie A2.

GLI AVVERSARI

La squadra reatina, allenata da coach Gabriele Ceccarelli, al momento occupa il dodicesimo posto in classifica nel Girone Verde con un record di 2 vittorie e 7 sconfitte.

Miglior realizzatore della NPC Rieti è Jordan Geist che, con solo quattro partite giocate, viaggia a 15.3 punti a partita, seguito a ruota dal suo connazionale Darryl Tucker a quota 14.9 punti di media.

DICHIARAZIONI

Franco Ciani (Allenatore): «È una partita che mostra le tipiche insidie di un turno infrasettimanale in trasferta, per il quale si riduce il tempo per prepararsi e quindi bisogna spostare un po’ l’abitudine e la routine di preparazione, specialmente venendo da un’altra trasferta lunga. Rieti è in un momento difficile e particolare, anche se con l’Urania ha dato segnali di assoluto recupero, restando in partita fino alla fine. Ci aspettiamo quindi una squadra con un morale diverso rispetto a qualche giorno fa. È una squadra particolare, con diversi giocatori di uno contro uno, con atletismo, forse con meno ordine e letture ma comunque giocano con intensità, sono tosti e aggressivi, non si tirano mai indietro dal punto di vista della fisicità. Sarà molto importante anche il nostro recupero fisico arrivando alla partita, considerando che abbiamo un giorno in meno di riposo rispetto agli avversari».

DeMario Mayfield (Guardia Basket Torino): «Domani sera sarà una trasferta molto dura per noi. Come squadra sappiamo quanto sia importante la partita di domani e lo Staff ci ha preparato nel migliore dei modi, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista fisico».

INFO UTILI

Si gioca mercoledì 7 dicembre, con palla a due alle ore 21, agli ordini dei signori Andrea Chersicla, Stefano De Biase e Michele Centonza. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook e Instagram di Basket Torino. La gara sarà in diretta su LNP Pass.