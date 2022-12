Gators: il recap della settimana

CHIERI - ABC SERVIZI LADY GATORS 44-58 ABC SERVIZI Lady Gators: Vergnano 5, Bertola 0, Frattini 0, Raso 17, Verlengo 20, Nicola 3, Porporato 4, Rivoira 0, Mondino S. 0, Mellano 5. All.: Fabbri-Botta-Colonna.

Chieri: Abbá 7, Bisi 2, Vallero 14, Fumello 0, Ciaiolo 0, Quaglia 0, Cancian 2, Pecorara 12, Sergi 2, Quattrocolo 0, Vergnano 5. All.: Miano

Bella vittoria delle ragazze di coach Fabbri sull'ostico campo di Pino Torinese, dove sono scese in campo contro Bea Chieri. L'avversario, visti i risultati negativi portati a casa dalle Lady nella scorsa stagione, si annunciava difficile.

Le lady scendono in campo con Vergnano, Bertola, Raso, Verlengo e il capitano Nicola.

Nicola è poi dovuta uscire per 5 falli, ma, per tutto il tempo che ha passato in campo, si è fatta sentire sotto le plance.

La partita parte subito benissimo per le Lady Gators che, con un ottima intensità difensiva, si distendono bene in attacco realizzando nel primo quarto ben 13 punti, mandando a referto 4 giocatrici del quintetto base. Alle avversarie è lasciato poco spazio e riescono a segnare solo due punti in questo periodo.

Nel secondo quarto di gioco regna l'equilibrio: la lucidità in attacco viene meno ma comunque la tenuta difensiva delle Lady tiene sotto controllo le avversarie. Solo Vallero mette a segno 5 punti dei 9 punti segnati dalle padrone di casa in tutto il secondo tempo. Si va alla pausa lunga 22 a 11 per le alligatrici.

Nel terzo periodo le Lady tornano a macinare gioco in attacco. La stanchezza comincia a farsi sentire, anche perchè il roster limitato non concede frequenti cambi. Comunque si torna a correre e a segnare in contropiede. Verlengo a campo aperto è una vera spina nel fianco di Chieri e mette a segno 8 punti dei 14 totali.

Nell'ultimo periodo le Lady Gators danno il meglio di se, segnando tanto, giocando e facendo girare la palla in maniera ottimale anche contro la difesa a zona avversaria.

«24 punti che consentono di portare a casa 2 punti importanti per la classifica e per il gruppo, vittoria importante anche per dare continuità di risultati dopo la vittoria casalinga della settimana scorsa contro Rivoli» commenta coach Fabbri visibilmente soddisfatto del gioco visto in questo match. Prossimo incontro: venerdì 09/12/2022 ore 21.15, ABC SERVIZI Lady Gators – Reba (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)). CUNEO - ZETAEMME CAYMANS 52-54

Parziali (12-12, 7-9, 17-17, 16-16) ZETAEMME Caymans: Ferrero 17, Davicco 9, Borsa 8, Paschetta 7, Caula 5, Giambrone 3, Zorgnotti 2, Craco 2, Mondino 1, Gianoglio 0, Scibetta 0. All.: Mondino

Quinta di campionato per i Caymans, che vanno in trasferta a Cuneo per sfidare i giovani dell’Auxilium. Rispetto alla gara precedente spicca l’assenza di Steve Ambrogio, ma coach Mondino recupera qualche giovane da integrare nel roster.

I padroni di casa partono bene spinti dal pubblico presente in tribuna: nonostante ciò Davicco e Borsa mettono a segno delle buone conclusioni e permettono ai biancoverdi di terminate in parità la prima frazione.

Nel secondo quarto è Ferrero ad ergersi protagonista tra i saviglianesi aiutato dai buoni rimbalzi. La ripresa vive su un sostanziale equilibrio, con i Caymans pronti a sfruttare tutte le indecisioni dei padroni di casa.

Quando inizia l’ultimo periodo gli ospiti sono avanti di 2 lunghezze: coach Mondino cerca di dispensare consigli a tutti e. nonostante l’aggressività dei cuneesi. Giambrone guida gli attacchi e Caula, utilizzato da guardia, mette a segno punti importanti. Si arriva a pochi minuti dalla fine con il risultato in bilico: ci pensa Ferrero con 2 canestri consecutivi a chiudere la pratica. «Questa sera abbiamo cercato in ogni modo di perdere la partita: nonostante tutto, siamo riusciti ad ottenere un risultato positivo grazie alla caparbietà difensiva di Borsa ed ai rimbalzi difensivi di Zorgniotti e Davicco. Questo risultato serve al morale dei ragazzi, che però devono cercare di non accontentarsi mai» le parole di coach Mondino nel post partita. Prossimo incontro: giovedì 22/12/22 ore 21,15, B.C. CAYMANS ZETAEMME 52-54 – Monviso Basket (Pala San Giorgio – CAVALLERMAGGIORE (CN)). U19 GOLD: CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE - AREA PRO 51-67 CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators: Barra 2, Ghigo 10, Valinotti 11, Perrone 8, Ferrero 2, Pistone 4, Scibetta 0, Brigna 0, Nicola 13, Pepe 0. All.: Fabbri-Colonna

Area Pro: Osenga 0, Di Martino 12, Garino 9, Carodi 4, Carignano 0, Avite 0, Tarulli 1, Consoli 5, Cerutti 7, Teppa 9, Marengo 6. All.: Ricchini-Salamone

«Partita veramente buttata via» è il commento eloquente di coach Fabbri a fine del match giocato dagli alligatori U19 contro i pari età di Area Pro.

Al Palazzetto di Cavallermaggiore si è vista una partita con troppi errori in attacco, sia per i Gators che per gli avversari.

Nel primo quarto i ragazzi di Fabbri scendono in campo giocando con due lunghi sotto canestro: Valinotti e Ghigo, che, insieme a Nicola, Perrone e Pistone formano il quintetto iniziale. L'idea di Fabbri è subito vincente perché mette nelle condizioni gli alligatori di chiudere il primo quarto 20 a 18 con 10 punti messi a segno solo da Valinotti.

Nel secondo quarto Fabbri ripropone il doppio lungo, e la musica non cambia: i Gators producono un ottimo livello di gioco, sia in attacco che in difesa, mettendo a segno 14 punti contro i 7 di Area Pro e andando a riposo 34 a 25.

Al rientro dall'intervallo lungo, gli aAlligatori non riescono a mantenere la stessa fluidità di gioco: troppi i palloni persi rovinosamente (ben 12) favorendo il rientro in gara degli avversari che mettono a segno 17 punti nel terzo periodo contro i soli 8 dei Gators.

Nell'ultimo periodo si gioca punto a punto. L'uscita per cinque falli di Nicola e Ghigo mette in difficoltà i ragazzi di Fabbri, che mettono insieme un misero bottino di soli 9 punti contro i 25 avversari.

La partita si chiude 67 a 51 a favore di Area Pro. Prossimo incontro: mercoledì 07/12/2022 ore 20.30, CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators – Bra (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)). U17 GOLD: CUNEO - TOC TOC GATORS 65-47 TOC TOC Gators: Crosetto 10, Varallo 8, Avalle 11, Zecca 0, Pepe 11, Carignano 0, Fiorito 0, Pistone 0, Marcellino 6. All.: Fabbri.

Cuneo: Bossolasco 12, Bedino 8, Franco 1, Carpensano 1, Amarei 2, Lingua 0, Delogu 0, Bodino 8, Putorti 7, Rinaldo 14, Peruzzi 8, Torelli 0. All.: Caroti-Menardi

Segni di crescita collettiva interessanti per il gruppo U17 Gold di Fabbri: il roster è composto da ragazzi del 2007 che si ritrovano ad affrontare, in questo campionato, avversari di 1-2 anni più grandi.

Sabato 3 dicembre, a Cuneo, i giovani Gators hanno affrontato una squadra composta da tutti atleti 2006.

Nonostante la differenza anagrafica, che a questa età conta molto in termini di fisicità, i Gators non hanno assolutamente sfigurato. Lo svantaggio era accentuato dal numero di giocatori a disposizione dei coach: solo 9.

Da subito i ragazzi di Fabbri e Colonna (assente anche il vice allenatore), senza farsi intimorire, hanno giocato alla pari. Varallo, Avalle, Marcellino, Crosetto e Pepe hanno dato vita ad un'ottima prestazione mettendo a segno 12 punti contro i 13 degli avversari ben più quotati.

Anche nel secondo periodo i Gators tengono bene il campo giocando contro la "zone Press" messa in campo dal coach avversario. Facendo ruotare la panchina i Gators mettono a segno 14 punti contro i 17 avversari rimanendo vicini nel punteggio.

Nel terzo periodo la stanchezza e le corte rotazioni si fanno sentire: troppe conclusioni affrettate danno la possibilità a Cuneo di scappare e di indirizzare la partita. Gli ospiti segnano sempre 13 punti ma quelli segnati dai padroni di casa sono 25.

Nel quarto periodo le cose si riequilibrano, e si gioca nuovamente punto su punto, ma la gara è già indirizzata verso Cuneo. I padroni di casa vincono 65 a 47. Prossimo incontro: domenica 11/12/2022 ore 17.30, Cuneo – TOC TOC Gators (Palasport Area - Via Mereu, 28 - Borgo San Giuseppe - CUNEO (CN)). U17 GOLD: GGS BASKETBALL PROJECT - SALUZZO 60-62

Parziali (16-18, 17-10, 16-14, 11-20) GGS Basketball Project: Barra 9, Picollo 2, Ruffinatto, Di Meo 12, Ficetti 9, Bertaina 11, Vergnaghi 13, Perlo, Condur 2, Bernardi 2, Massa, Inaudi. All.: Nicola – Ass.: Di Meo

Saluzzo: Filo, Francione 7, Demarchi, Ghione 7, Perlo 14, Bulai, Bottaro 9, DelZatto 7, Rolando 4, Lanzetti 9, Cane 11. All.: Rabbia. A. - Ass. All.: Rabbia L. Bellissima partita quella disputata a Saluzzo, per il campionato U17, nella quale si sono incontrate formazione GGS Basketball Project e i saluzzesi.

I ragazzi GGS partono a spron battuto, sospinti molto bene dal funambolo Di Meo, supportato in più di un’occasione da Ficetti e Bertaina.

È però nel secondo quarto che i ragazzi GGS piazzano un break che tramortisce e spezza gli equilibri: Barra si mette in proprio ed inizia a firmare un canestro dietro l’altro, mentre Picollo francobolla gli avversari, recuperando palloni che vengono trasformati in tanti file di carico. A metà gara la differenza tra la fanno piccoli dettagli e termina 33-28.

Il secondo tempo è un batti e ribatti tra le due squadre con belle conclusioni in contropiede e precisi tiri da 3 punti (alla fine saranno 7 la bombe segnate da ognuna delle due formazioni).

Nell'ultimo quarto i saluzzesi riescono a fare valere un po' di più la loro maggior esperienza e ricuciono qualche punto di svantaggio. Si arriva però a 40 sec dalla fine con GGS in vantaggio di 4 punti e 2 tiri liberi a disposizione: purtroppo la poca precisione in questo fondamentale (solo 9 su 18 dalla linea di carità) e un paio di rimesse letteralmente regalate dai ragazzi GGS consentono ai saluzzesi di mettere la freccia proprio sul rush finale e di portarsi a casa i due punti. «Peccato, ma l'amarezza del finale non toglie niente alla gran partita che hanno fatto i ragazzi GGS, entrati in campo con la consapevolezza di non essere i favoriti ma restando in vantaggio per più di 39 minuti con autorità e belle giocate. Avanti così!» commentano comunque soddisfatti i due coach. Prossimo incontro: sabato 10/12/2022 ore 15.00, Bra - GGS BASKETBALL PROJECT (Palasport - V.le Risorgimento , 31 - BRA (CN)). U15 GOLD: ABC SERVIZI GATORS - FARIGLIANO 42-83

Parziali (11-22, 19-46, 28-67) ABC SERVIZI Gators: Ambrogio 9, Mosso S 2, Botta C 6, Vallero 2, Iacuzzi 3, Crosetto 12, Paonne 3, Bosio, Chiarlo 2, Mosso G 3. All.: Racca, Ass.: Marengo.

Farigliano: Alberione 8, Dematteis, Fresia, Dotta, Mariani 16, Occelli 9, Pecchenino 8, Petitti 8, Schellino 13, Viara 4, Zavattero Bottero 7, Zoppi 10. All.: Aleberione, Ass.: Giachello.

Sul parquet saviglianese arriva la capolista e la missione si preannuncia proibitiva per i giovani alligatori: Farigliano è a punteggio pieno e ha vinto tutte le partite con uno scarto ampissimo nel punteggio.

I Gators però scendono in campo determinati a vendere cara la pelle e, nei primi due quarti, riescono nel loro intento: la prima frazione vede avanti gli ospiti con i bianco verdi impegnati a mantenersi a contatto nel punteggio. La frazione termina 11-22 per Farigliano ma i saviglianesi riescono a fare vedere sprazzi di bel gioco in fase offensiva.

L’inizio del secondo periodo è appannaggio degli alligatori che, con soluzioni varie, riescono a ricucire in parte lo strappo portandosi sul -6 (16-22). Ma è proprio qui che la capolista comincia a macinare gioco e ad aumentare la pressione difensiva: le sorti del match propendano decisamente verso i langaroli. Alla fine del periodo i punti di scarto saranno 27.

Gli alligatori non riescono più a raddrizzare una situazione ormai divenuta critica e la seconda parte della partita si trasforma in una passerella incontrastata per gli ospiti. «Sapevamo che sarebbe stato molto difficile fare risultato oggi, ma i ragazzi mi sono piaciuti molto nella prima parte del match. Poi di colpo abbiamo smesso di difendere e di prendere rimbalzi e questo ha agevolato notevolmente il loro compito. Dispiace perché abbiamo lavorato tanto in allenamento sulla difesa e sugli aiuti difensivi, ma oggi tutto questo non si è minimamente visto. Da lunedì testa bassa in palestra e impegno al massimo per farci trovare pronti al prossimo importante appuntamento a Moncalieri». Prossimo incontro: sabato 10/12/2022 ore 20.30, Moncalieri – ABC SERVIZI Gators (Palazzetto dello sport Einaudi - Via Einaudi, 44 - MONCALIERI (TO)). U14 SILVER: CIRIANNI DECOGRAZIONI GATORS - SAVIGLIANO 112-26

Parziali (31-6, 36-4, 24-12, 21-4) DECORAZIONI CIRIANNI Gators: Iacuzzi 22, Botta C. 23, Abello 18, Mosso 13, Trentanelli 12, Cirianni 10, Bossati 8, Barbero 4, Ruffino 2, Testa. All.: Marengo Vice All.: Racca.

Savigliano: Beccaria 8, Sogno 8, Giletta 4, Gjyrezi 4, Negru 2, Ambrosino, Gullino, Regis, Arlorio, Villa, Corradini. All.: Fiorito Vice All.: Giannotto.

Seconda gara tra le mura amiche del pala Marenco per la giovane compagine U14 griffata Decorazioni Cirianni. Avversario di questa giornata è Amatori Basket Savigliano.

In un palazzetto gremito di tifosi e famigliari, i giovani Gators sanno di dover partire super concentrati perché Savigliano si sta dimostrando una squadra temibile in campionato, guidata dal duo Beccaria~Sogno.

L'inizio è tutto a marca Gators: In questo avvio del match si distinguono un sempre più positivo Botta che segna canestri di pregevole fattura, ben coadiuvato da Iacuzzi e dal giovanissimo Abello. Quando chiamati in causa Trentanelli e Cirianni si fanno trovare pronti, tenendo sempre molto alto il ritmo della squadra . Bossati e Mosso sono dei mastini in difesa, riuscendo ad arginare un Beccaria formato de-lux. Ruffino si dimostra sempre attento, pronto a rimbalzo e sugli scarichi, dimostrando gli svariati progressi che sta ottenendo in palestra: è il giocatore con il maggior numero di allenamenti, ben 47 per lui fino a Novembre).

Nel finale della gara si mette in luce anche Nick Barbero: una partita un po' sotto tono la sua ma quando chiamato risponde presente cogliendo gli assist di un rientrante Testa. «Partita molto positiva della squadra, al di là del risultato, si sta vedendo la giusta mentalità, lo spirito di sacrificio e la voglia di venire fuori come insieme esaltando le individualità di ogni soggetto. Questo è motivo d'orgoglio per noi allenatori ma soprattutto deve esserlo per i ragazzi». Prossimo incontro: sabato 12/12/2022 ore 19.00, Saluzzo – DECORAZIONI CIRIANNI Gators (Palazzetto dello Sport - Via della Croce, 57/C - Saluzzo (CN)). U14 F: MONCALIERI - CIRIANNI DECORAZIONI LADY GATORS 57-47

Parziali (8-18, 17-4, 13-14,19-11) CIRIANNI DECORAZIONI Lady Gators: Gitto, Marchisio, Tuninetti 10, Rolfo 2, Spertino 4, Chiapello 10, Torello, Fea, Ziliotto A, Casasole 17, Conti 5, Dotta. All.: Sabatino

Moncalieri: Arezzo 2, Bechis 2, Chessa 12, La Grotteria 2, Treccarichi 2, Musso 4, Ricci 8, Candellero, Orlando 3, Levy 7, Lupo 2, Fresia 7. All.: Lanzano

Trasferta a Moncalieri per le under14 che dopo Polismile affrontano un'altra quotata formazione del proprio girone.

Ottima partenza per le alligatrici che impattano in maniera concreta il match. Le ragazze di Coach Sabatino dimostrano subito grande solidità difensiva concedendo pochissimo alle avversarie, e ottima fluidità in attacco con Casasole (17), Conti (5) e capitan Chiapello (10) a suonare la carica, espugnando la retina avversaria per il 18 a 8 col quale si chiude la prima frazione.

Ma è un fuoco di paglia: per un motivo o per un altro, non si riesce a replicare quanto di buono fatto nell'avvio di partita. Il malessere che costringe Conti a rinunciare al match all'inizio del secondo quarto è stato un fattore determinante. In questo frangente la formazione di casa ricuce lo strappo e mette il naso avanti nel punteggio: 25 - 22 alla pausa lunga.

Nonostante i numerosi errori e i problemi di assetto per l'assenza di Conti, nel terzo quarto le Lady Gators battagliano colpo su colpo e tengono viva una gara che invece le avversarie avrebbero voluto chiudere anzitempo. Per cui si va al l'ultimo periodo con soltanto due punti di vantaggio per la squadra di casa.

L'uscita per 5 falli di Casasole e le troppe distrazioni difensive concedono a Moncalieri vita fin troppo facile per piazzare il parziale vincente. «C'è molto rammarico per l'andamento della gara considerato quanto visto nel primo quarto. Un risultato senz'altro alla portata che purtroppo non siamo riusciti a fare nostro per motivi che hanno a che fare con fattori mentali piuttosto che tecnici. Peccato perché i valori ci sono ma non sono espressi al massimo del potenziale» commenta coach Sabatino al termine della partita. Prossimo incontro: domenica 11/12/2022 ore 11.15, CIRIANNI DECORAZIONI Lady Gators – Cuneo (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)). U13 SILVER: CUNEO 2011 - GATORS 2011 46-67

Parziali (6-15, 16-13, 12-19; 12-20) Gators: Brunetti 12, Barra 11, Montagnana, Correndo 4, Rimonda, Ambrogio 9, Culasso 5, Sordella 18. All.: Tosell - Sabatino.

Cuneo: Grosso 8, Politano 4, Onori, Giordano 19, Picollo 8, Dutto, Tardivo, Franconiero 1, Tallone 2, Maccario, Cavallera. All.: Sabatino - Capelli.

Domenica 4 Dicembre gli Alligatori sono ospiti a Cuneo, dei pari età 2011 che, anche loro, disputano il campionato U13 sotto annata. Causa alcuni malanni e alcuni ragazzi indisponibili, i biancoverdi si presentano con soli 8 giocatori, ma pronti a dare battaglia e a giocare con tante rotazioni per permettere a tutti di dare il meglio in campo.

I primi minuti di gioco sono tutti a favore dei Gators: Sordella, Brunetti e Culasso vanno ripetutamente a concludere a canestro con ottime giocate in uno contro uno.

Nel secondo quarto capitan Montagnana e compagni, causa alcune amnesie in difesa, concedono troppo agli avversari, che sono bravi a rimontare nel punteggio e la partita si riapre.

Nel terzo quarto gli Alligatori giocano meglio nella fase offensiva con Ambrogio in cabina di regia e Barra a finalizzare, mentre Correndo e Rimonda si distinguono in difesa. Gli Alligatori conquistano un buon vantaggio e nell'ultimo quarto aumentano il divario conquistando la quinta vittoria consecutiva. «E' stata una buona partita - commenta coach Toselli - nei primi due quarti abbiamo giocato molto individualmente, ma poi nel terzo e ultimo quarto, con il gioco di squadra, abbiamo domato un ottimo avversario. Ora ci prepareremo per il match con Fossano, anche loro imbattuti in campionato». Prossimo incontro: lunedì 12/12/2022 ore 18.00, Gators 2011 - Fossano (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)). U12 CSI + U12 ESORDIENTI: FARIGLIANO - GATORS WEST COAST 59–42, 18 – 6 Gators West Coast: Airaudo S., Airaudo P., Angaramo, Bossati, Castagno, Damiam, Gramero, Mura, Ruberti, Silato, Simon, Millone. All.: Nicola-Tesio.

Farigliano: Lami, Cerato, Movarese, Occelli, Grosso, Musso, Caliman, Galleano, Pecchemimo,Viara. Domenica 4 Dicembre, i ragazzi U12 West Coast Gators sono impegnati in una doppia sfida a Dogliani contro Farigliano. Due partite molto impegnative che mettono a dura prova i giovani alligatori.

Si parte con il match U12 CSI, e dopo un primo quarto equilibrato, Farigliano allunga con passaggi veloci e contropiedi micidiali.

Molto l’impegno profuso dai giocatori ospiti che non riescono però a ridurre il divario. La partita termina 59-42 per o padroni di casa. Tanti però gli spunti positivi da considerare per gli alligatori che si sono confrontati con una squadra di livello superiore, tecnicamente e fisicamente, uscendo da Dogliani a testa alta.

Il secondo match si disputa sempre con i pari età di Farigliano ma per la categoria ESORDIENTI e vede i Gators West Coast più in difficolta rispetto alla gara precedente. La stanchezza e la poca lucidità al tiro hanno permesso al Farigliano di concludere nettamente in vantaggio la partita. «Complimenti a tutti i ragazzi che hanno affrontato 2 partite consecutive senza mollare mai il ritmo. E' stata un'esperienza formativa sotto il punto di vista caratteriale e tecnico, bagaglio che i West Coast si porteranno sicuramente dietro per il prosieguo del campionato» le parole di Coach Nicola a fine partita. U12 F: U12 LADY GATORS - CUNEO 62-6 Gators: Avesani 6, Chiapello 2, Damiano 6, Chiavero 14, Colosimo, Imberti Gastaldi 10, Barbero 6, Ricci 2, Dotta 10, Pepe, Meia 6, Ziliotto G. All.: Sabatino

Auxilium: Alberti, Gaspri 2, Marangoni, Malfatti, Salemi, Lazarovici, Lopatriello, Vizzari 3. All. Guglielmotto

Le giovanissime Gators, guidate da coach Sabatino, ospitano la Auxilium Cuneo, per la terza giornata del campionato Under12 CSI. Nonostante gli avversari non fossero così "pronti", le Lady non hanno usato cortesie di sorta e si sono fatte sentire in ogni zona del campo con grande voglia di lottare su ogni pallone e strappando, in più di un'occasione, la palla dei malcapitati avversari. Oltre alla combattività, si sono potuti apprezzare alcuni miglioramenti sotto il profilo tecnico e del gioco d'insieme. Prossimo incontro: giovedì 08/12/2022 ore 19.30, U12 Gators West Coast – U12 Lady Gators (Palestra G. Balbis - MORETTA (CN)). U12 CSI: GATORS RACCONIGI - GATORS SAVIGLIANO 26-55

Parziali (9-17, 7-18, 6-10, 4-10) Gators Racconigi: Ferrero, Gastaldi, Tribaudino, Danese G., Danese N., Vogliazzo, Sulo, Pautasso, Lanfranco, Cornaglia, Carlotta, Nasari L. All.: Nasari M.

Gators Savi: Aurili, Casasole, Culasso, Flecchia, Gallo, Mariani, Montagnana, Mukaj, Singh All.: Toselli Terza gara di campionato per la formazione Gators di Racconigi che ospita, tra le mura amiche del palazzetto, i fratelli Gators di Savigliano, formazione guidata da Gigi Toselli.

Il primo quarto è combattuto e si vedono belle giocate da entrambi i lati del campo.

Per tutto il primo tempo tutti i giocatori danno il loro contributo in campo senza mai risparmiarsi. Pian piano i ragazzi di coach Toselli riescono a conquistare e poi ad aumentare un vantaggio che li porterà ad una vittoria meritata. «Sono molto orgoglioso dei ragazzi, alcuni oggi erano all’esordio assoluto e si sono comportati egregiamente contro una squadra più esperta e composta interamente da ragazzi del 2011; non dimentichiamo che è il primo campionato che affrontiamo ed oggi abbiamo incontrato una delle squadre più forti del campionato allenate da un top coach come Toselli» questo il commento di coach Nasari. Prossimo incontro: domenica 11/12/2022 ore 9.15 – Pallacanestro Farigliano Bianchi - Gators Racco (Palazzetto dello Sport di Dogliani- Viale Rimembranza, 19 - DOGLIANI (CN)).

Prossimo incontro: domenica 11/12/2022 ore 9.30 – Gators Savi - Pallacanestro Farigliano (Palazzetto dello Sport di Savigliano- Via Giolitti, 8 - SAVIGLIANO (CN)). RAGAZZI CSI: ALPICAR GATORS WEST COAST - BRA 59–33

Parziali (13-7, 23-6, 10-10, 13-10) ALPICAR Gators West Coast: Demarchi 7, Bossati I. 8, Senestro 8, Sarcone 1, Olivero 1, Airaudo A. 17, Bossati L. 2, De Lillas 2, Mellano 8, Robasto 4, Airaudo S. 5, Simon. All.: Nicola-Tesio

Bra: Grussu 2, Formisano 4, Macagno, Cravero 6, Vivaldo 2, Catanzaditi 4, Archani 9, Margante, Ferrero, Burdese, Della Piana 6, Guerriero. All.: Riccardi. Bella vittoria quella tra le mura amiche della palestra di Moretta per il giovani Gators che siputano il campionato Ragazzi CSI. Gli avversari sono i pari età della New basket ABET.

I ragazzi di coach Nicola devono dimenticare la sconfitta di misura rimediata a Montà qualche giorno prima, ma si presentano senza Giuliano, febbricitante.

L’avvio è timido: gli avversari sono fisicamente meno prestanti dei padroni di casa e ci mettono quella grinta in più che permette loro di restare in scia nei primi 10 minuti, nonostante la buona vena realizzativa del solito Bossati I.

Nel secondo quarto gli alligatori ingranano le marce alte: i lunghi locali, Airaudo A. e Senestro sono presenti a rimbalzo e trasformano, più del solito, in punti i rimbalzi offensivi conquistati. In difesa De Lillas e compagni sono molto attenti, chiudono gli spazi per le penetrazioni dei palleggiatori e non consentono rimbalzi per secondi tiri. Si va al riposo su un rassicurante 36-13 che permette al coach di ruotare con tranquillità tutti gli effettivi in panchina.

La seconda metà della partita è più combattuta e lo dimostrano i parziali quasi in pareggio: degne di nota le folate offensive di un positivo Mellano (che però deve imparare a gestire meglio i falli) e la precisione dalla media di Demarchi.

Sorrisi e complimenti tra i ragazzi al fischio finale per aver fatto qualche piccolo passo in avanti nel miglioramento soprattutto di squadra: «cominciano a vedersi più passaggi, anche se la precisione degli stessi lascia ancora un po’ a desiderare. I ragazzi devono ancora imparare a muoversi meglio dopo aver passato la palla o ad andare incontro ad essa se la vogliono ricevere con vantaggio sull’avversario» è la disanima del coach di casa a fine partita. RAGAZZI CSI: CENTALLO - GATORS 44-36

Parziali (11-4, 9-10, 6-4, 18-18) Gators: Abbà, Biga, Magliano 3, Mosso 14, Trentanelli 6. Foti, Barbero 2, Amato 4, Cirianni 6, Grezda 1. All.: Toselli

Centallo: Burgarello 2, Alladio 7, Tallone 5, Afrani 2, Gerlero 1, Gandini, Lamberti 13, Ulivero 2, Aiello 2, Tardivo 8, Marchion. All.: Riva - Rulfi.