Monferrato Basket cade al PalaFacchetti, Treviglio troppo forte

Non riesce a tornare alla vittoria la Novipiù Monferrato Basket che viene superata al PalaFacchetti 97-68 dalla Blu Basket Treviglio. Quarto ko consecutivo per i ragazzi di coach Andrea Valentini che ci provano con l’orgoglio ma nella seconda parte di match i padroni di casa prendono il sopravvento. Roster di assoluto valore a disposizione di coach Finelli che domenica dopo domenica sta riportando Gruppo Mascio nelle posizioni di classifica prospettate alla vigilia. Domenica si tornerà al PalaEnergica Paolo Ferraris per l’ultima sfida casalinga del 2022 contro Urania Milano. Una sfida da vincere per tornare a respirare.

Sono di Lombardi dall’angolo i primi punti di giornata. Treviglio prova subito a far capire che serata sarà. Marcius fa valere i suoi centimetri in area. Prima Ellis e quattro punti di Carver sbloccano emotivamente la Novipiù. Il piazzato di Redivo vale il 9-8, poi la Blu Basket mette la quinta e gioca un break firmato Clark e Giuri che obbliga coach Valentini sul 16-8 a chiamare timeout. Ghirlanda e Carver accorciano. 16-12. L’asse formato dal lungo statunitense e Redivo sembra funzionare. Martinoni da sotto per il 20-16. Lombardi è ossigeno per l’attacco di Treviglio. Due giocate elettriche di Marini esaltano il PalaFacchetti. Finisce primo quarto sul 26-18. Inizia la seconda frazione subito con la tripla di Ellis dall’angolo. -5. Martinoni danza sul pitturato. Due triple in successione di Cerella e Clark scavano di nuovo un solco di sicurezza. 34-23. Lombardi si esibisce con una schiacciata. Ellis risponde subito con una tripla delle sue. 41-31. Una bella difesa di Leggio e successivo canestro da tre punti carica di entusiasmo i rossoblu. Anche Luca Valentini trova la via del canestro dalla distanza. 45-38. Bisogna però fare i conti anche con Bruttini che dà il suo contributo sotto le plance. Redivo fa 3/3 nel suo viaggio ai liberi ma la giocata tutta esperienza di Giuri allo scadere chiude i conti sul 52-41 con cui si va all’intervallo.

Terzo fallo di Leggio. Inizio un po’ compassato di ripresa. Ellis riscalda l’atmosfera con un missile da fuori. Giuri non ci sta. Redivo affetta la difesa con una bella penetrazione. Ghirlanda è preciso ai liberi dall’altra parte però c’è un Giuri in formato monstre. Break di 8 punti. 66-50. Timeout. Ancora Cerella da fuori. Martinoni risponde a Bruttini. Di nuovo Cerella da tre punti. Il canestro di Martinoni chiude i conti sul 74-56. Ultima frazione che comincia con la Tripla di Leggio. Risponde Clark con la stessa moneta. Ellis in solitaria. 77-61. Timeout Treviglio. Poi la luce per i monferrini si spegne. Maspero da tre dopo una bella azione corale. Alley-hoop di Lombardi. Carver si sblocca dopo un digiuno che durava dal primo quarto. Treviglio è in fiducia e scappa. Sacchetti e Maspero dalla distanza toccano quota 90. Dalla panchina entrano Castellino e Poom. Qualche guizzo di Carver ed Ellis per le statistiche. Canestro di Castellino. Score che si chiude sul 97-68 finale.

Il commento di coach Andrea Valentini: «Treviglio ha vinto meritatamente questa partita, è stata più intensa di noi, più pronta su ogni pallone. Ha fatto una prestazione da 3 punti (14/28) che la dice lunga su quanto avessero lasciato per strada nella scorsa partita ad Agrigento. Merito loro, chiaramente hanno iniziato nel primo tempo ad entrare in area in maniera efficace aprendo il campo a tiri che in questo momento possono prendersi con serenità. Siamo sempre stati sotto dall’inizio alla fine della partita, ci hanno messo sotto fisicamente. Hanno un passo atletico superiore al nostro. Ovviamente mi dispiace per i ragazzi perché hanno cercato di lottare, di mettere in pratica quello sui cui avevamo lavorato in settimana ma va dato merito ai giocatori di Treviglio che sono stati più bravi di noi. Ora dobbiamo ricaricare le pile perché domenica abbiamo una partita molto importante con Urania Milano. Dobbiamo assolutamente vincere perché ce lo meritiamo. Abbiamo lottato fino ad ora e dobbiamo raccogliere i frutti del lavoro che è stato fatto nei primi 4 mesi».

Gruppo Mascio Treviglio – Novipiù Monferrato Basket 97-68

Parziali (26-18, 26-23, 22-15, 23-12)

Gruppo Mascio Treviglio: Marco Giuri 22 (3/3, 4/4), Jason Clark 14 (2/4, 2/2), Eric Lombardi 14 (4/7, 1/4), Pierpaolo Marini 11 (3/8, 1/3), Davide Bruttini 9 (3/4, 0/0), Brian Sacchetti 8 (1/1, 2/5), Lorenzo Maspero 8 (1/1, 2/6), Bruno Cerella 6 (0/1, 2/3), Aleksandar Marcius 5 (2/2, 0/0), Soma Abati toure 0 (0/0, 0/1), Leonardo Resmini 0 (0/0, 0/0), Santiago Corona 0 (0/1, 0/1).

Novipiù Monferrato Basket: Quinn Ellis 17 (3/5, 3/7), Lucio Redivo 13 (4/10, 0/1), Aaron Carver 11 (3/10, 0/1), Niccolo Martinoni 11 (5/10, 0/0), Gianmarco Leggio 6 (0/1, 2/5), Luca Valentini 5 (1/2, 1/3), Matteo Ghirlanda 2 (0/1, 0/2), Nicolo Castellino 2 (1/2, 0/1), Matteo Formenti 1 (0/2, 0/2), Karl markus Poom 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Mele 0 (0/0, 0/0).