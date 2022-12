Vanni Talpo al Torneo di Iscar con la Nazionale U16

Importante appuntamento per la Nazionale Under 16 allenata da Giuseppe Mangone, che sarà impegnata nel prestigioso Torneo di Iscar in Spagna a partire da oggi, giovedì 8 dicembre, fino a sabato 10. Nello staff tecnico della squadra è presente Vanni Talpo, assistente allenatore della prima squadra della Bertram Derthona, che non sarà quindi presente al PalaEnergica Paolo Ferraris nella gara contro la Dinamo Sassari.

Gli Azzurri hanno raggiunto ieri la località della Castilla y Leon e debutteranno stasera alle ore 20.15 contro la Spagna. Domani alle 18 secondo appuntamento contro il Portogallo, mentre sabato il torneo si chiuderà – in base alla classifica – con la sfida a una tra Spagna 2, Grecia e Castilla y Leon.

La quindicesima edizione dell’Iscar International Tournament costituisce un’occasione di confronto e crescita importante per la Nazionale. A Vanni va un grande in bocca al lupo da parte del Club per questo prestigioso appuntamento!