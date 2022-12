AUDI FIS SKI WORLD CUP: Sestriere è pronta ad offrire lo spettacolo della Coppa del Mondo

Si riapre la stagione invernale con il grande ritorno della Coppa del Mondo di sci alpino femminile e Sestriere è pronta ad accoglierla, celebrandola a trecentosessanta gradi. Il ricco programma di eventi collaterali, infatti, è caratterizzato da un’ampia offerta per ogni gusto, abbracciando i due giorni di gara. Sabato andrà in scena lo slalom gigante, mentre domenica lo slalom speciale. Due appuntamenti sportivi che vedono la pista Kandahar G.A. Agnelli sede di gara, ad oggi preparata al meglio.

Come spiega Peter Gerdol, FIS Chief Race Director World Cup Women: «La pista è pronta e preparata e presenta una condizione ottimale: il fondo è molto buono, duro ma elastico, quindi ideale per fare le gare in programma. Nella notte è prevista una nevicata, una delle poche variabili non gestibili quando si tratta di eventi outdoor. La nevicata dovrebbe esaurirsi nella mattinata di domani, venerdì 9 dicembre, pertanto abbiamo tutto il tempo per preparare la pista in modo adeguato per le gare del fine settimana».

Il comitato è pronto per questa evenienza, tanto da aver già preparato in sinergia con la Federazione Internazionale tutti i piani, sia con macchinari che con uomini, ed essere quindi operativi per garantire lo svolgimento delle gare nelle migliori condizioni possibili.

«Siamo pronti! La pista è stata terminata già da un paio di giorni e sta reagendo molto bene. Affronteremo la nevicata con lo spirito giusto, secondo un piano già studiato nei dettagli. Prevediamo di accogliere 10mila persone al giorno nel fine settimana per assistere alle gare e vivere un intenso weekend di sport e divertimento, con un programma collaterale molto ricco» commenta Gualtiero Brasso, Presidente del Comitato Organizzatore di Sestriere.

L’appuntamento è quindi per sabato 10 e domenica 11 dicembre, ai piedi della pista Kandahar G.A.Agnelli.

