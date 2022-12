Derthona Basket: l’angolo di coach Galli

Nuovo appuntamento di campionato per la Bertram Derthona, che sfiderà la Dinamo Banco di Sardegna Sassari nella partita in programma sabato 10 dicembre alle ore 20.30 al PalaEnergica Paolo Ferraris. A presentare le caratteristiche dei prossimi avversari è stato, come di consueto, il vice allenatore Massimo Galli:

«Torniamo a giocare davanti al nostro pubblico dopo la bella vittoria di Verona, affrontando Sassari che ci ha battuto nella gara di Supercoppa di inizio stagione. In cabina di regia agisce Gerald Robinson, veterano della nostra lega che ha dimostrato le sue qualità in tutte le squadre in cui ha giocato, al cui fianco c’è Kruslin, un ottimo tiratore da tre punti. Il ‘3’ è Jamal Jones, proveniente dal Bahçesehir, pericoloso per le sue doti atletiche.

Il quintetto si completa con Bendzius, uno dei migliori interpreti del suo ruolo nel campionato che ci ha fatto male nel passato, dotato di un grande tiro da tre e con DeShawn Stephens, già visto in Italia, al posto di Onuaku.

Dalla panchina si alzano Chris Dowe, rientrato la settimana scorsa da un infortunio, e Stefano Gentile, un atleta che non ha bisogno di presentazioni. Il reparto esterni si completa con Chessa e Devecchi, giocatori bandiera del Club. Il cambio del ‘4’ è Kaspar Treier, mentre del ‘5’ è Ousmane Diop, che ha disputato una prima parte di stagione molto buona».