Cuneo cede in tre set a Grottazzolina

Cuneo non riesce a ripetere le ottime prestazioni messe in campo nelle ultime gare casalinghe. La carica e l’entusiasmo non bastano a cambiare le sorti del match in trasferta; Grottazzolina chiude in tre set. Già tempo di riscatto, domenica sera in casa con il Big match contro Bergamo per mantenere postazioni favorevoli in vista della Coppa Italia.

Lo starting six di Cuneo: Pedron palleggio, Santangelo opposto, Sighinolfi e Codarin centro, Botto e Parodi schiacciatori; Bisotto (L).

Coach Ortenzi schiera: Marchiani palleggio, Nielsen opposto, Cubito e Bartolucci al centro, Vecchi e Bonacic schiacciatori; Romiti (L)

Parte avanti Cuneo con Sighinolfi al servizio. Sul 5-6 coach Ortenzi è al secondo videocheck, mentre sul 9-8 con il sorpasso di Grottazzolina, coach Giaccardi chiama il time out. Il gioco prosegue equilibrato, ma i troppi errori e le mancate occasioni, portano al 25-22 per i padroni di casa.

Si riparte e i padroni di casa si portano avanti. Il mood dei biancoblù purtroppo non è quello delle partite precedenti con Prata e Castellana. Doppio cambio sul 22-18 con l’ingresso di Esposito al servizio e Cardona in prima linea. Grottazzolina chiude 25-19.

Inizio punto a punto nel terzo set. Coach Giaccardi effettua un paio di cambi con Esposito al palleggio e Lilli come Libero. Cuneo si arrende sul 25-15.



Al termine della partita Coach Giaccardi: «Il rammarico di un atteggiamento troppo lascivo e in difficoltà nel trovare soluzioni di squadra. Stasera ho voluto parlare ai ragazzi perché abbiamo una partita importante domenica e dobbiamo ripartire con tutta la lucidità e determinazione».



Prossimo appuntamento con la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo domenica 11 dicembre ore 18.00 in casa con Bergamo.

11^ Andata (08/12/2022) – Regular Season Serie A2 Credem Banca

Videx Yuasa Grottazzolina - Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0

Parziali (25-22/25-19/25-15)



Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo: Pedron , Santangelo 10, Sighinolfi 5, Codarin 5, Botto (K) 10, Parodi 7; Bisotto (L1); Esposito, Cardona, Lilli (L2). N.e. Lanciani, Köpfli, Chiapello.

All.: Massimiliano Giaccardi

II All.: Lorenzo Gallesio

Ricezione positiva: 62%; Attacco: 44%; Muri 6; Ace .



Videx Yuasa Grottazzolina: Marchigiani 2, Nielsen 27, Cubito 2, Bartolucci 6, Vecchi 5, Bonacic 11; Romiti (L1); Focosi, Ferrini. N.e. Pison, Leli, Giorgini (L2)

All.: Massimiliano Ortenzi.

II All.: Mattia Minnoni.

Ricezione positiva: 51%; Attacco: 61%; Muri 4; Ace 6.



Arbitri: Matteo Selmi, Michele Marotta.



Durata set: 27’, 24’, 22’.

Durata totale: 73’.