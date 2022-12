BEA Chieri: Bechis, Fogliato, Origlia e Quagliotto al CTF 2007

Ieri mattina, giovedì 8 Dicembre, si è svolto al PalaBallin di Torino il Centro Tecnico Federale organizzato dal Comitato Regionale FIP Piemonte che ha radunato i migliori atleti piemontesi dell’annata 2007-2008.

Tra i classe 2007, BEA è stata la società più rappresentata, con ben quattro atleti selezionati: l’RTT Pietro Cardile ha infatti convocato per la manifestazione i Leopardi Alessandro Bechis, Marco Fogliato, Stefano Origlia e Riccardo Quagliotto. Mattinata in campo quindi, per una bella esperienza di crescita e confronto.

«È un’occasione di crescita importante per tutti loro, che certifica i passi in avanti fatti in questa annata sportiva – commenta il Responsabile Tecnico del Settore Giovanile BEA Francesco Conti – Confrontarsi con altri atleti e sfruttare opportunità come queste aiuta ad ampliare gli orizzonti per diventare giocatori migliori».