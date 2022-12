Staff e Derthona Basket nuovamente insieme

Da anni il nome di Staff Spa è legato a quello del Derthona Basket per valori condivisi e progetti comuni organizzati nel corso degli anni, che coinvolgono la comunità tortonese e non solo. Anche quest’anno l’agenzia per il lavoro nata nel 2012 è sponsor della società bianconera.

Lo scorso 21 ottobre, una delegazione del Derthona Basket ha partecipato all’inaugurazione della nuova sede Staff Spa in piazzetta Santa Maria Canale a Tortona, una nuova casa dove personale qualificato si mette a disposizioni di chi è alla ricerca di un’occupazione.

Per il quarto anno consecutivo, Staff ha ottenuto il titolo Welfare Champion 2022. L’agenzia è stata premiata grazie ad un modello welfare in grado di rispondere ai bisogni emergenti dei lavoratori e delle loro famiglie.